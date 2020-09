En días pasados, tuve la oportunidad de manejar por primera vez la 2020 Ram 1500 Rebel crew cab 4×4, que dentro del mercado de las camionetas tanto de lujo como para el trabajao, cada una ofrece algo diferente y esta no fue la excepción.

La 2020 Ram 1500 Rebel crew cab 4×4 ofrece algo diferente e interesante para casi todos los compradores de camionetas de tamaño completo. Podemos decir que esta 2020 Ram 1500 Rebel crew cab 4×4 es una camioneta con más estilo, por dentro y por fuera, que cualquiera de sus competidoras. ¡A mi en lo personal me encanto! No únicamente por su estilo, comodidad y apariencia, sino que también es una camioneta muy suave, adaptativa y no es tan gastona de combustible.

Esta camioneta viene acompañada de una suspensión trasera de resortes helicoidales de cinco enlaces que ofrece una mejor calidad de conducción que los mismos rivales, que todavía usan resortes de láminas.

La suspensión neumática opcional de Ram mejora aún más su dinámica en la conducción.

A mi punto de vista supera a muchas camionetas del estilo y compite sobresaliendo en el mercado. Para mi gusto esta es una de las camionetas pickup favoritas de mi gusto. Durante la semana que la maneje, me quede muy acostumbrada a ella, que al día siguiente de que se fue, luego luego la extrañaba.

El motor base de la 2020 Ram 1500 Rebel crew cab 4×4 sigue siendo un V6 de 3.6 litros que es asistido por un sistema híbrido suave de 48 voltios que Ram llama eTorque.

La gran incorporación a la línea para 2020 es un motor EcoDiesel de 3.0 litros que produce 260 hp y 480 lb-pie de torque. Sus clasificaciones EPA de 22 mpg en ciudad, 32 mpg en carretera y 26 mpg combinadas en el modelo 4×2 significan que es la Ram 1500 más eficiente disponible. En versión 4×4 ofrece 21 mpg en ciudad, 29 mpg en carretera y 24 mpg combinados.

Ram tiene camionetas lujosas y forradas de cuero además Ram cubre una amplia gama de opciones para sus compradores. La Rebel orientado a todo terreno también está disponible con un estilo único, neumáticos robustos y piezas de suspensión de chasis de servicio pesado.

La 2020 Ram 1500 Rebel crew cab 4×4 es una de las camionetas de Ram que puede darle diferentes usos dependiendo las necesidades de cada comprador.

Para mi gusto, es una camioneta con muchísimo espacio ente los asientos de enfrente y atrás para que las personas viajen cómodamente. Además si la va a usar para los tiempos en familia, bueno el espacio es muy amplio además puede cargar en ella todo lo necesario para esas actividades familiares en el parque. Tiene varias conexiones y puerto de

electricidad para conectar lo que necesite.

Pero no es solo eso, tiene todas las opciones tanto en tecnología, música, GPS, mensajes de ayuda para hacer su manejo aun más fácil. Sin dejar fuera su distinguido portón que lo puede usar de diferente forma, ya sea que necesite abrir toda la puerta