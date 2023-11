2023 Toyota Highlander Limited AWD

La 2023 Toyota Highlander tiene mucho que ofrecer, y mas a las familias grandes que prefieren una SU. En la línea de SUV de tamaño mediano brutalmente competitivo de más de dos docenas de vehículos, la Toyota Highlander es sólo un jugador de gama media para preferencia de muchos y tengan gran variedad para escoger.

Y para ello hay once versiones para elegir. Las Highlander hay disponibles sistemas de propulsión híbridos o no híbridos, la tracción delantera es estándar y la tracción total es opcional.

Pero cabe recalcar que todas las versiones brindan un manejo competente y una conducción suave, pero quizás para algunos piensen que el comportamiento de conducción de la Highlander necesitaría una dosis más para estar satisfechos.

Bueno, para mi no es nada que no me guste de las Highlanders, puedo decirle que es una de las SUV’s grandes de mi preferencia y por eso escogi una.

En días pasados tuve la oportunidad de manejar esta Highlander tan llamativa en su color como usted mismo la estaráviendo en las fotos que se adjuntan a este artículo.

El interior está muy bien equipado, incluso en el modelo L básico, con comodidades modernas, información y entretenimiento fácil de usar y una serie de características estándar de asistencia al conductor.

Los modelos Limited y Platinum dan una buena impresión, con una atractiva tapicería de cuero, un sistema estéreo JBL premium y características tecnológicas adicionales.

El Highlander, aunque completamente competente entre las SUV’s grandes de su clase.

El V-6 estándar de la Highlander ha sido reemplazado por un nuevo cuatro cilindros turboalimentado de 2.4 litros para 2023. El nuevo motor genera 265 caballos de fuerza y 309 libras-pie de torsión; Toyota dice que la clasificación de economía de combustible combinada de 24 mpg es igual a la del V-6 saliente, lo que nos hace preguntarnos por qué se hizo el cambio a menos cilindros. Está disponible una nueva pantalla de información y entretenimiento de 12,3 pulgadas y un grupo de indicadores digitales de 12,3 pulgadas ahora viene en las versiones Limited y Platinum. A mi en lo personal, me encanta la pantallla grande porque puedes ver todo.

Esos modelos de gama alta también cuentan con espejos exteriores plegables eléctricamente, mientras que los modelos XLE y XSE añaden una puerta trasera eléctrica con manos libres.

La Highlander viene de serie con un motor de cuatro cilindros y 2.4 litros de 265 hp, que se combina con una transmisión automática de ocho velocidades y tracción delantera o total.

La Highlander que yo maneje de prueba con tracción total y turbo de 2.4 litros alcanzó las 60 mph en 7.2 segundos bastante pausados. Un cuatro cilindros de 2.5 litros y dos motores eléctricos se combinan para generar 243 caballos de fuerza combinados en la Highlander Hybrid. Este modelo viene con una transmisión automática continuamente variable (CVT) y se puede elegir entre tracción delantera y tracción total. Aprovechando la experiencia híbrida de Toyota, este tren motriz ofrece a los compradores algo considerablemente más eficiente en combustible que el modelo estándar sin renunciar mucho en términos de rendimiento.

Puedo decir que al comparar estos vehículos entre sí, el Toyota sale victorioso en términos de economía de combustible.

El nuevo motor turboalimentado tiene estimaciones de la EPA ligeramente más altas que el V-6 anterior, con la versión de tracción delantera a 21-22 mpg en ciudad y 28-29 mpg en carretera, con el modelo AWD a 21/28 mpg en ciudad/carretera.

Los modelos híbridos tienen calificaciones mucho más altas, con variantes de tracción delantera que obtienen 36 mpg en ciudad y 35 mpg en carretera.

Los modelos Base L y LE de rango medio pueden acomodar a ocho pasajeros usando asientos tipo banco en la segunda y tercera filas, pero en los modelos más altos hay disponible una disposición de siete asientos con sillas estilo capitán en la segunda fila.

Los materiales en toda la cabina han mejorado mucho con respecto a los de la Highlander de última generación.

Los modelos Upscale Limited y Platinum brindan la mayor cantidad de comodidades, pero en comparación con las características que ofrecen Palisade o Telluride, se quedan cortos. En el área de carga detrás de la tercera fila hay espacio suficiente para las maletas y los accesorios para los deportes.