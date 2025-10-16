2025 Ford Expedition Tremor 4×4

La 2025 Ford Expedition es una SUV de tamaño grande que ha llegado con sutiles mejoras y una misión muy clara que es seguir siendo una de las SUV de tamaño completo más capaces y cómodas del mercado. Este SUV de Ford es fabricada en Louisville, Kentucky, junto con las camionetas de servicio pesado de Ford, y la Expedition aún se basa en una plataforma de chasis posterior.

Si bien el nuevo modelo 2025 recibe algunas mejoras interesantes, el modelo Tremor es sin duda uno de los mejores anuncios de este nuevo año. Este modelo reemplaza al anterior Timberline.

Motor: EcoBoost V6 biturbo de 3.5 litros.

Potencia (Tremor y Platinum): 440 hp / 510 lb-pie de torque)

Transmisión: Automática de 10 velocidades.

Tren motriz: 4×4 estándar (modos: 2WD, 4WD, 4WD Auto, 4WD Lo)

Modos todoterreno (Tremor): Incluye Rock Crawler, Trail Turn Assist, Trail 1-Pedal Drive.

Distancia al suelo (Tremor): 10.6 pulgadas.

Capacidad de remolque: Hasta 9300 lb (según la configuración)

Neumáticos: Rines Tremor de 18″ con neumáticos todoterreno General Grabber (opciones de hasta 24″)

La Expedition sigue confiando en su confiable EcoBoost V6 biturbo de 3.5 litros, que ofrece dos niveles de potencia: 400 hp y 480 ft-lb de torque en la mayoría de los casos Versiones y 440 hp con 510 ft-lb en la versión Tremor.

Pero tenga en cuenta que también puede solicitar este motor en la versión Platinum. Junto con una transmisión automática de 10 velocidades, la entrega de potencia es contundente y segura. El sistema 4WD de serie sigue ofreciendo numerosas opciones (2WD, 4WD, 4WD Auto y 4WD Lo) y los modos de terreno disponibles lo hacen adaptable a diversas condiciones de conducción. Además, en la Tremor, hay un nuevo modo Rock Crawl para situaciones específicas.

Sus puntos fuertes residen en la comodidad, el espacio, la capacidad de remolque y, ahora, una auténtica competencia todoterreno.

La 2025 Ford Expedition es una SUV de tamaño completo ideal para las familias grandes. Esta SUV es super comoda, durante la semana que la maneje fueron días divertidos porque aun con su tamaño grande para mi era muy fácil entrar y salir en el tráfico o deslizarme entre las carreteras en esta gran SUV.

Entonces, en la carretera, la 2025 Ford Expedition destaca por su comodidad de conducción, gracias a una suspensión totalmente independiente en sus cuatro ruedas. Literalmente “flota” sobre las imperfecciones del pavimento, especialmente con esas ruedas más pequeñas envueltas en grandes neumáticos todoterreno. Sin embargo, la calidad de conducción puede variar significativamente según el tamaño de las ruedas: las opciones van desde 18 pulgadas hasta las nuevas 24 pulgadas. Esos nuevos neumáticos de perfil bajo sin duda lucen bien, pero no estamos seguros de la calidad de conducción que ofrecen, especialmente en carreteras en mal estado.

El nuevo acabado Tremor mejora la experiencia todoterreno con una interesante altura de la carrocería (27,6 cm), placas protectoras, rines exclusivos de 18 pulgadas con neumáticos todoterreno General Grabber y características avanzadas como Trail Turn Assist y Trail 1-Pedal Drive. Durante una intensa prueba todoterreno, el Tremor superó subidas empinadas y lodo profundo con facilidad. Es realmente impresionante para un vehículo tan grande.

La 2025 Expedition presenta sus cambios más significativos en el interior. Inspirada en la Lincoln Nautilus, cuenta con una amplia pantalla digital de 24 pulgadas que se extiende a lo largo del tablero, complementada con una pantalla táctil de 13.2 pulgadas en el centro. Juntos, ofrecen un entorno moderno y de alta tecnología con imágenes grandes y fáciles de leer, y diseños personalizables.

Los asientos de la primera y segunda fila cuentan con un generoso acolchado, mientras que la tercera fila es ligeramente más firme, pero aún apta para adultos. Gracias al cristal acústico delantero, la cabina se mantiene increíblemente silenciosa a velocidades de autopista.

Una nueva característica añadida en el área de carga es un ingenioso estante multiposición que cumple varias funciones: ayuda a organizar el equipaje, se transforma en una mesa de picnic o se pliega como un respaldo de banco al combinarse con el portón trasero abatible que soporta hasta 226 kg. Este es un pequeño detalle, pero que aporta notable practicidad para las aventuras al aire libre con la familia.

La Expedition no ha cambiado radicalmente su apariencia, pero Ford la ha perfeccionado para mantenerse a la par de sus rivales. Las opciones de rines de hasta 24 pulgadas reflejan las tendencias actuales, mientras que el acabado Tremor le da a la gran SUV un toque más agresivo con detalles en color tostado, luces auxiliares, rieles de techo funcionales y reposapiés de aspecto robusto inspirados en los de la F-150 Raptor.

A pesar de su tamaño, la 2025 Ford Expedition logra una apariencia cohesiva y sofisticada, especialmente en versiones de gama alta como la Platinum o la King Ranch. La Tremor aporta el dramatismo visual justo sin ser excesiva, perfecta para quienes buscan capacidad con un toque de personalidad.

La 2025 Ford Expedition no reinventa la rueda, pero no tiene por qué hacerlo. Con mejoras bien pensadas, un ajuste mejorado de la suspensión y una nueva y audaz variante Tremor, sigue siendo una de las SUV de tamaño completo más atractivas del mercado. Sus puntos fuertes son la comodidad, el espacio, la capacidad de remolque y, ahora, una auténtica competencia todoterreno.

El precio de esta complete SUV de Ford es de alrededor de $85,700.00