En los días que maneje esta 2025 GMC Hummer EV 3X Pickup fueron días muy divertidos, disfrute esta camioneta muchisimo, es una supercamioneta eléctrica de alto rendimiento que combina tecnología de vanguardia con impresionantes capacidades todoterreno. Ubicada entre las versiones Edition 1 y 2X, la 3X ofrece una combinación equilibrada de potencia, lujo y características avanzadas.

La Hummer EV 3X está equipada con una configuración de tres motores que genera hasta 1,000 caballos de fuerza y ​​11,500 lb-pie de torque. Esto le permite acelerar de 0 a 60 mph en aproximadamente 3 segundos, brindando un rendimiento excepcional. El vehículo cuenta con un sistema de suspensión neumática adaptativa con Modo de Extracción, que permite ajustar la altura de la carrocería para desplazarse con eficacia por diversos terrenos.

El diseño exterior de la Hummer EV 3X es robusto y moderno, con una distintiva parrilla frontal, pasos de rueda agresivos y elementos funcionales como ganchos de rescate integrados y parachoques todoterreno. La camioneta cuenta con rines de 22 pulgadas con un acabado premium, lo que le confiere una imponente presencia en la carretera.

En el interior, la Hummer EV 3X ofrece una cabina espaciosa y lujosa con capacidad para hasta cinco pasajeros. El equipamiento de serie incluye asientos tapizados en cuero, un techo panorámico Infinity Roof con paneles Sky desmontables y un sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de alta definición, navegación y conectividad inalámbrica.

La camioneta está equipada con tecnología avanzada, como el sistema de asistencia a la conducción manos libres Super Cruise y un completo conjunto de funciones de asistencia al conductor. Para los entusiastas del todoterreno, la Hummer EV 3X ofrece el Paquete Todoterreno Extremo, que incluye blindaje de bajos, diferenciales con bloqueo, vistas de cámara adicionales y neumáticos de 35 pulgadas para terrenos fangosos.

Esa semana que maneje esta camioneta fueron días nevados y lo más interesante es que como es electrica eso ayudo muchisimo, no se resvalaba ni patinaba para ningun lado, porque si no pisas el pedal no Avanza y se para casi al momento.Me senti mas agusto manejandola en esos días.

El precio de venta sugerido por el fabricante (MSRP) de la Hummer EV 3X es de $104,650. Los paquetes y características opcionales pueden incrementar el precio final, dependiendo de las configuraciones y preferencias individuales.

En general, la camioneta GMC Hummer EV 3X 2025 establece un nuevo estándar para las camionetas eléctricas de alto rendimiento, ofreciendo una atractiva combinación de velocidad, capacidad todoterreno y lujo. Es una excelente opción para quienes buscan un vehículo sostenible y potente que no sacrifica ni las características ni el rendimiento.