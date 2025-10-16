En esta semana hablaremos del 2025 Hyundai Elantra híbrido que en general es un sedan ideal para el uso y el manejo de día a día ya sea para transportarse al trabajo o para llevar a los niños a la escuela, en fin para cualquiera que sea su rutina diaria.

En su diseño, el Elantra presenta líneas definidas que destacan entre la multitude de vehículos. Su intersección de pliegues y líneas desde varios ángulos es visualmente atractiva. Y al incorporar detalles como luces, espejos y rines, cada uno con sus propios pliegues y líneas, puede resultar abrumador. El Hyundai Elantra ofrece un díseño refrescante y atractivo.

En su interior, el Elantra desde la primera vista te da una fantástica impresión con su moderna cabina y materiales de alta calidad. A mi en lo personal, me encanta la forma y el tamaño del volante, que cuenta con dos pequeños radios planos en forma de cuchilla a cada lado donde puedes apoyar las manos y si quie ajustar la posición de conducción a su estilo y medida.

Sus asientos son cómodos y cuentan con una tapicería de cuero sintético, ajuste en ocho posiciones y calefacción y ventilación. Además el Hyundai ofrezca varios niveles de climatización automática.

Hablando del punto técnico, las dos pantallas de 10.25″ (infoentretenimiento + panel digital) dominan el tablero y parecen estar relativamente bien integradas y son faciles de maniobrar. La cámara de reversa proporciona una visión clara e ilumina eficazmente el camino o como en un estacionamiento oscuro. Tal vez tengas algo de dificultad si no lo configuras bien pero sin embargo, una vez configurado, funcionó super bien.

Como todo vehículo, tiene sus pequeños detalles dependiendo del gusto y estilo de cada comprador y esos detalles pueden ser menores.

El espacio interior está bien distribuido, con pequeños espacios para tus cosas. Los portavasos son bastante profundos, ideales para una botella de agua, pero no son ideales para una lata de refresco. Hay que usar las yemas de los dedos para alcanzarla, lo que puede ser algo frustrante al conducir.

El Elantra ofrece 96 cm de espacio para las piernas en la parte trasera, lo cual es bastante impresionante y aproximadamente 1.2 cm más que el Civic Híbrido. Además, ofrece 4.7 m³ de espacio en el maletero, aproximadamente 1.8 m³ menos que el Civic. En realidad es un buen espacio.

El manejo del Elantra Híbrido en Carretera es super, cuenta con un motor de 4 cilindros en línea de 1.6 L combinado con un motor eléctrico, que genera una potencia combinada de 139 caballos de fuerza y ​​200 Nm de torque. Probablemente sea lo suficientemente dinámico para la mayoría de los compradores, y el modo Sport parece proporcionar un poco más de potencia, aunque puede que solo aumente ligeramente las revoluciones al pulsar el botón, pero todo depende del gusto de cada quien.

Cabe recalcar que los compradores del Elantra se centran principalmente en el consumo de combustible, más que en el tiempo de 0 a 100 km/h. Su rendimiento es impresionante, con un consumo estimado por la EPA de 49 mpg en ciudad, 52 mpg en carretera y 50 mpg combinado. Durante la prueba de manejo de una semana, el Elantra alcanzó un promedio de 39.1 mpg de acuerdo a la computadora a bordo y una autonomía de más de 800 km con el tanque lleno.

Un detalle que me encanto, es que Hyundai incluyo la mayoría de sus ayudas a la conducción de serie, y el Elantra tiene bastantes y te hace la condución mucho más comoda y eficaz.

En resumen

El 2025 Hyundai Elantra Hybrid Limited es sedan cómodo a un precio cómodo también que inicia desde $30,000, no es super barato, pero se compara favorablemente con otros competidores en cuanto a precio y equipamiento. Es cómodo, está repleto de características estándar y presume de un consumo de combustible impresionante. Si buscas un auto para ir al trabajo día a día, el Elantra es el vehículo ideal que debería estar en tu lista.