2025 Lexus LX 700h Overtrail y lo que hace muy bien para sus compradores que buscan potencia, lujo, gran capacidad y un motor potente híbrido.

El 2025 Lexus LX 700h Overtrail es una SUV de lujo que combina un motor V6 biturbo de 3.4 litros con un sistema de motor eléctrico y batería que genera 457 hp y 583 lb-pie de torque.

Esta 2025 Lexus LX 700h Overtrail Utiliza una transmisión automática de 10 velocidades y un sistema de tracción en las cuatro ruedas permanente con una caja de transferencia de 2 velocidades.

El resultado: un rendimiento respetable para un SUV grande; y muchos críticos señalan que este híbrido “reemplaza” al antiguo V8 con mayor torque y una entrega de potencia más suave, tanto en carretera como fuera de ella.

La capacidad de remolque se mantiene alta: con el equipamiento adecuado, el LX 700h puede remolcar hasta 8,000 lb, comparable a la de muchos SUV de tamaño completo.

Esta 2025 Lexus LX 700h Overtrail es Auténtica y a todoterreno gracias al paquete Overtrail.

El equipamiento Overtrail, exclusivo del 700h, incorpora diferenciales bloqueables delanteros y traseros, además del diferencial central de serie. Esto proporciona una tracción y un control mucho mejores en terrenos difíciles.

Se desplaza sobre neumáticos todoterreno de 33 pulgadas montados sobre rines de 18 pulgadas, además de una placa protectora delantera, guardabarros robustos y un estilo oscurecido “listo para exteriores” (parrilla gris mate, molduras oscuras y color exterior especial Tierra) que realza su identidad todoterreno.

Las protecciones de bajos, los neumáticos robustos y los diferenciales bloqueables convierten al Overtrail en un SUV “para todo”, ya sea nieve, arena, rocas o barro. Además como lo expresó un usuario, con el Overtrail, el LX “alcanza su forma final sin concesiones”.

Lujo, comodidad y versatilidad, incluso con robustez:

En su Interior: materiales de alta gama (cuero semianilina o Ultrasuede, molduras de madera de poro abierto), detalles cuidados y un habitáculo bien equipado que combina el lujo de Lexus con la practicidad.

El 700h es más que un simple guerrero de fin de semana: con características de serie como un inversor de corriente alterna de 2400 W, puertos USB-C traseros, revestimientos de suelo para todo tipo de clima y tecnología moderna de infoentretenimiento y seguridad (panel de instrumentos digital, paquete de asistencia al conductor, etc.), es ideal para la conducción diaria, viajes o acampadas.

El chasis/plataforma para la Lexus LX 700h 2025 se ha perfeccionado: se basa en la plataforma GA-F con mejoras (travesaños reforzados, soportes de cabina mejorados) para gestionar el peso del sistema de propulsión híbrido y ofrecer una buena estabilidad y calidad de conducción.

Beneficios híbridos: potencia y un poco más de eficiencia:

Si bien el híbrido del 700h no está diseñado principalmente para maximizar el ahorro de combustible, ofrece una pequeña ventaja respecto a los V8 tradicionales: la EPA (o el fabricante) estima un consumo de alrededor de 19 mpg en ciudad / 22 mpg en carretera / 20 mpg combinado en diversas condiciones de conducción.

La arquitectura híbrida se diseñó cuidadosamente: a diferencia de algunos híbridos, el 700h incluye un alternador y un motor de arranque convencionales, lo que significa que si el sistema híbrido se desactiva, el motor puede arrancar y funcionar solo con gasolina, lo que mejora la fiabilidad y la robustez todoterreno.

Gran tamaño de esta lujosa SUV de Lexus:

Como SUV grande (de más de 508 cm de largo, con un chasis de carrocería sobre bastidor), el LX 700h Overtrail es voluminoso. Para algunas personas el maniobrarlo en calles estrechas de la ciudad o estacionamientos puede resultar algo complicado pero para algunas otras no sino por el contratio es divertido.

Además para las familias grande es la SUV ideal.

El sistema híbrido y el hardware todoterreno añaden peso. Esto puede hacer que el consumo de combustible sea algo más que el de muchos SUV más pequeños (incluso con la versión híbrida) pero para los conocedores de este tipo de SUV saben que eso no es nada para ellos.

El espacio de carga y el interior son ideales para las familias que llevan a sus hijos a las practicas de deportes o cualquier actividad en la que requieran cargar bastante equipo o cosas de tamaño grande.

Con los asientos de la tercera fila levantados, el espacio de carga útil es bastante limitado pero al plegar la tercera fila ayuda mucho más.

Algunos compradores de SUV de lujo podrían esperar un techo corredizo panorámico o extras lujosos similares; sin embargo para otros es un simple detalle.

Precio: este es un vehículo premium de nicho con precio sugerido de venta al público (MSRP) comienza en torno a los $115,350.00

Dado este precio, a algunos compradores potenciales les puede resultar difícil justificar el costo, a menos que realmente busquen la combinación de capacidad todoterreno, rendimiento híbrido y lujo.