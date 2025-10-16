  • October 16, 2025

Ultimas Noticias :

nothing found
  1. Home
  2. Autos
  3. 2025 MINI Cooper…

2025 MINI Cooper SE Countryman ALL4

El 2025 MINI Countryman SE ALL4 es un crossover eléctrico sólido que ofrece gran parte de lo que promete MINI: como la sensación deportiva, tracción total, detalles premium y tecnología moderna.

Aceleración y manejo: Acelera de 0 a 100 km/h en un rango de 5 segundos (≈5,4-5,6 segundos), dependiendo de las condiciones.

Ofrece un potente par motor gracias a la respuesta instantánea de los motores eléctricos. Sin embargo, su mayor peso (debido a la batería y la tracción total) implica que no se siente tan ágil en algunas situaciones (especialmente en comparación con vehículos eléctricos más ligeros) y que la carrocería se mueve más al pasar por baches.

Autonomía y carga: La autonomía estimada por la EPA es de ≈340 km (con las llantas estándar de 18 pulgadas). Si se actualiza a 19 pulgadas, la autonomía se reduce a ~328 km.

Carga rápida de CC: del ~10 % al ~80 % en ~30 minutos.

La carga en casa/Nivel 2 tarda entre 7 y 8 horas en cargarse por completo.

Cabina y Estilo: Interior, Características y Confort: El interior se ha actualizado: tecnología más moderna, un diseño ambiental limpio y una pantalla OLED circular (≈9.4 pulgadas) visualmente impactante.

Los materiales incluyen opciones más sostenibles y ecológicas en el interior, como asientos sin cuero (según el acabado) y menor uso de cromo.

Espacio y Practicidad: Asientos para 5 personas; buen espacio en la parte delantera y un área de carga decente, aunque la versión EV es más pesada, por lo que la manipulación de la carga y el peso es importante.

Algunas quejas de los usuarios se refieren a un espacio de almacenamiento más pequeño en la consola central, menos espacio de almacenamiento en las puertas y menos controles manuales (muchas funciones se han trasladado a la interfaz táctil o digital).

La tracción total brinda confianza, especialmente en condiciones climáticas adversas o superficies resbaladizas.

Tecnología e interior refinados: el estilo, la pantalla y las características le dan una sensación premium.

La capacidad de carga es decente; las velocidades son competitivas con las de muchos vehículos eléctricos de su segmento.

 

La autonomía es algo limitada para su precio: unos 340 km es una autonomía respetable, pero varios competidores la superan, especialmente en viajes largos.

Contrapartidas en peso y manejo: la configuración de tracción total del vehículo eléctrico añade volumen, lo que suaviza un poco la conducción y reduce la agilidad en comparación con vehículos eléctricos más ligeros o versiones con motor de combustión interna.

El costo es alto: su precio lo sitúa en el territorio de los crossovers eléctricos premium. Algunas características que parecen “estándar” en los vehículos eléctricos pueden ser opcionales en ciertas versiones.

Peculiaridades de usabilidad: el cambio de los controles manuales a interfaces más digitales/táctiles introduce una curva de aprendizaje y algunas quejas de los usuarios sobre la complejidad o el retraso o fallos de la pantalla táctil.

El 2025 MINI Cooper SE Countryman ALL4 No es perfecto pero su autonomía es respetable, pero no líder en su clase; es más pesado y menos ágil que algunos competidores electrificados; y algunas modificaciones tecnológicas e interfaces podrían frustrar a quienes prefieren controles más táctiles y físicos.

Tags:

Read Previous

2025 Ford Expedition Tremor 4×4