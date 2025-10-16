2025 MINI Cooper SE Countryman ALL4

El 2025 MINI Countryman SE ALL4 es un crossover eléctrico sólido que ofrece gran parte de lo que promete MINI: como la sensación deportiva, tracción total, detalles premium y tecnología moderna.

Aceleración y manejo: Acelera de 0 a 100 km/h en un rango de 5 segundos (≈5,4-5,6 segundos), dependiendo de las condiciones.

Ofrece un potente par motor gracias a la respuesta instantánea de los motores eléctricos. Sin embargo, su mayor peso (debido a la batería y la tracción total) implica que no se siente tan ágil en algunas situaciones (especialmente en comparación con vehículos eléctricos más ligeros) y que la carrocería se mueve más al pasar por baches.

Autonomía y carga: La autonomía estimada por la EPA es de ≈340 km (con las llantas estándar de 18 pulgadas). Si se actualiza a 19 pulgadas, la autonomía se reduce a ~328 km.

Carga rápida de CC: del ~10 % al ~80 % en ~30 minutos.

La carga en casa/Nivel 2 tarda entre 7 y 8 horas en cargarse por completo.

Cabina y Estilo: Interior, Características y Confort: El interior se ha actualizado: tecnología más moderna, un diseño ambiental limpio y una pantalla OLED circular (≈9.4 pulgadas) visualmente impactante.

Los materiales incluyen opciones más sostenibles y ecológicas en el interior, como asientos sin cuero (según el acabado) y menor uso de cromo.

Espacio y Practicidad: Asientos para 5 personas; buen espacio en la parte delantera y un área de carga decente, aunque la versión EV es más pesada, por lo que la manipulación de la carga y el peso es importante.

Algunas quejas de los usuarios se refieren a un espacio de almacenamiento más pequeño en la consola central, menos espacio de almacenamiento en las puertas y menos controles manuales (muchas funciones se han trasladado a la interfaz táctil o digital).

La tracción total brinda confianza, especialmente en condiciones climáticas adversas o superficies resbaladizas.

Tecnología e interior refinados: el estilo, la pantalla y las características le dan una sensación premium.

La capacidad de carga es decente; las velocidades son competitivas con las de muchos vehículos eléctricos de su segmento.

La autonomía es algo limitada para su precio: unos 340 km es una autonomía respetable, pero varios competidores la superan, especialmente en viajes largos.

Contrapartidas en peso y manejo: la configuración de tracción total del vehículo eléctrico añade volumen, lo que suaviza un poco la conducción y reduce la agilidad en comparación con vehículos eléctricos más ligeros o versiones con motor de combustión interna.

El costo es alto: su precio lo sitúa en el territorio de los crossovers eléctricos premium. Algunas características que parecen “estándar” en los vehículos eléctricos pueden ser opcionales en ciertas versiones.

Peculiaridades de usabilidad: el cambio de los controles manuales a interfaces más digitales/táctiles introduce una curva de aprendizaje y algunas quejas de los usuarios sobre la complejidad o el retraso o fallos de la pantalla táctil.

El 2025 MINI Cooper SE Countryman ALL4 No es perfecto pero su autonomía es respetable, pero no líder en su clase; es más pesado y menos ágil que algunos competidores electrificados; y algunas modificaciones tecnológicas e interfaces podrían frustrar a quienes prefieren controles más táctiles y físicos.