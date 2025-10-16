El 2025 Sorento X-Pro SX-Prestige 2.5T AWD ha experimentado una importante renovación, y esto se nota desde la primera vista. Su diseño delantero luce una parrilla más audaz, flanqueada por faros LED rediseñados con llamativas luces diurnas ámbar. Estos cambios le dan al Sorento una presencia más ponente en la Carretera y emerge como una atractiva fusión de eficiencia, lujo y versatilidad.

El Sorento no solo representa una nueva incorporación al abarrotado mercado de los SUV, sino que demuestra el compromiso de Kia con sus compradores dando un rediseño sin comprometer la practicidad y la comodidad que las familias exigen.

Con su elegante diseño exterior este vehículo busca acortar la distancia entre los desplazamientos diarios y las aventuras de fin de semana, que hace de su manejo algo muy comodo sin perder de vista el consumo de combustible, lo que quiero decir es que no es muy gastador en gasoline y es algo que el comprador siempre esta buscando.

Este Kia Sorento viene equipado con el paquete X-Pro que añade un toque robusto con rines de 17 pulgadas con neumáticos todoterreno, que no solo le dan un toque elegante, sino que también contribuyen a una conducción más cómoda en carreteras más difíciles.

Al majejarlo durante una semana, pude disfrutar de este SUV que es fácil deslizarse entre el tráfico en hora pico y en las carreteras de las áreas montañozas pudimos ver y sentir la diferencia de este Kia Sorrento que hizo del viaje algo muy comodo y eso contribuyo a que disfrutaramos el viaje y de los colores otoñales.

Durante los días que lo maneje, fue de gran ayuda todas las herramientas en su tablero como el control de crucero adaptativo, parte del sistema de control de crucero inteligente basado en navegación de Kia. El vehículo mantuvo sin esfuerzo una distancia segura con otros vehículos, incluso con el tráfico fluctuando. El asistente de mantenimiento de carril proporcionó correcciones suaves y de gran ayuda.

Estacionar en zonas céntricas concurridas puede ser algo complicado pero el Monitor de Vista Envolvente de 360° del Sorento lo hizo muy fácil. El sistema proporcionaba una vista aérea del vehículo, lo que me permitió circular por espacios reducidos con confianza y seguridad.

El Monitor de Vista de Punto Ciego disponible fue igualmente impresionante, mostrando una señal de video en vivo de mis puntos ciegos en el panel de instrumentos digital al activar la señal de giro.

Además el sistema de tracción total de serie con diferencial de bloqueo central demostró su gran eficacia en los caminos rudos.

La mayor distancia al suelo y el estilo más robusto del acabado X-Line fueron aún más adecuados para excursiones todoterreno especialmente en nuestro estado de Colorado. Además cabe recalcar que el completo conjunto de características de seguridad del Sorento, incluyendo el Asistente para Evitar Colisiones Frontales y el Asistente para Evitar Colisiones en el Ángulo Muerto, proporcionaba una capa adicional de seguridad.

Estos sistemas funcionaban discretamente en segundo plano, interviniendo solo cuando era necesario para prevenir posibles colisiones.

El interior del Kia Sorento SX-Prestige combina la comodidad y tecnología. El panel de instrumentos digital de 12.3 pulgadas y el sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 10.25 pulgadas crean una cabina moderna y tecnológicamente avanzada.

El sistema de audio premium Bose llena la cabina con un sonido nítido y rico, haciendo que los viajes largos sean más placenteros.

Sus asientos con ajuste eléctrico brindan un amplio soporte y cuentan con funciones de calefacción y ventilación, lo que garantiza comodidad en cualquier condición climática. El asiento del conductor ofrece un impresionante ajuste eléctrico de 14 posiciones con memoria.

En la segunda fila, el acabado X-Pro SX-Prestige reemplaza el asiento tipo banco estándar con dos asientos tipo capitán, lo que reduce la capacidad total a seis asientos, pero mejora la comodidad de los pasajeros de la fila central. Estos asientos también son calefactables y ofrecen buen espacio para las piernas, con la posibilidad de deslizarse y reclinarse para mayor flexibilidad.

La tercera fila, aunque no tan espaciosa, es sorprendentemente útil para una SUV mediana. Cuenta con un diseño plegable con división 50/50, puertos USB y portavasos integrados en las paredes laterales. Sin embargo, los adultos pueden notar que el bajo cojín del asiento les obliga a levantar las rodillas, lo que lo hace más adecuado para niños o viajes cortos.

La configuración de tres filas ofrece versatilidad, aunque la tercera fila es un poco más adecuada para niños o adultos ocasionales es todavía comoda. Con la tercera fila plegada, el espacio de carga es amplio para escapadas de fin de semana, el manejo de día a día o para las compras de comestibles.

Y aun con las tres filas de asientos listas para pasajeros, aún queda espacio en la parte trasera para algunas maletas y provisiones para excursiones de un día. O al menos suficiente para un pasajero más.

El Kia Sorento está equipado con tecnología avanzada. El sistema de coche conectado UVO Link permite el arranque remoto, el control de climatización y los servicios de localización del vehículo a través de un smartphone.

El panel de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y la pantalla táctil de 10,25 pulgadas disponibles ofrecen información nítida y clara, además de opciones de entretenimiento. Su pantalla curva doble premium de 12.3 pulgadas que domina el tablero le da un toque más de elegancia. Esta pantalla panorámica se integra a la perfección, combinando el panel de instrumentos digital para el conductor con el sistema de infoentretenimiento. Las pantallas están alojadas detrás de una sola pieza de vidrio curvo, creando una experiencia de cabina elegante y futurista; nunca imaginarías que se trata de dos pantallas separadas.

El sistema de audio Bose Premium de 12 altavoces brindó una experiencia auditiva impresionante, tanto para escuchar podcasts como para escuchar mis listas de reproducción favoritas. Este sistema incluye un subwoofer dedicado y un amplificador externo, lo que garantiza graves intensos y agudos nítidos en todo el espectro de frecuencias.

El Sorento ofrece un interior espacioso con materiales de alta calidad. La versión SX-Prestige cuenta con asientos de cuero genuino y un tapizado de techo premium.

Los asientos tipo capitán de la segunda fila se deslizan y reclinan para una comodidad óptima, mientras que la tercera fila se divide en dos partes para una distribución flexible de la carga.

La versión SX-Prestige incorpora el Asistente de Conducción en Carretera 2 de Kia, una innovación destacada que permite una conducción suave y segura con manos libres en largas distancias e incluso permite cambiar de carril en determinadas condiciones. Este sistema representa un avance significativo hacia la tecnología de conducción autónoma en un vehículo familiar.

El 2025 Kia Sorento SX-Prestige AWD presenta varias innovaciones impresionantes que lo distinguen en el segmento de los SUV familiars.

Una de las características que sobresaltan fue el techo corredizo panorámico. El ambiente interior mejora significativamente, inundando la cabina de luz natural y creando una atmósfera abierta y espaciosa. El techo corredizo se extiende sobre los asientos delanteros y de la segunda fila, permitiendo que incluso los pasajeros traseros disfruten de la vista del cielo.

Este sistema Connected Car Navigation Cockpit (ccNC) de última generación ofrece actualizaciones inalámbricas, lo que garantiza que la tecnología se mantenga al día. La pantalla de infoentretenimiento es compatible con Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica, lo que mejora la conectividad para los usuarios de smartphones.

Debajo de la pantalla principal, una barra táctil OLED permite cambiar rápidamente entre los controles de climatización y multimedia, aunque puede que sea necesario echar un vistazo rápido para evitar ajustes accidentales.

Los asientos de cuero marrón oliva, con la insignia X-Pro en relieve, no solo tienen un aspecto elegante, sino que también resultaron increíblemente cómodos durante mi largo viaje. El asiento del conductor ofrece un impresionante ajuste eléctrico de 14 posiciones, incluyendo soporte lumbar eléctrico de 4 posiciones y función de extensión de muslos, lo que permite una posición de asiento altamente personalizada y ergonómica, que aproveché al máximo.

La inclusión de 8 puertos USB significó mucho para mi y las personas que viajaban conmigo, nunca tuve que preocuparme por la batería de mis dispositivos.

Una novedad interesante es el sistema de huellas dactilares, que facilita la integración del perfil del conductor, el arranque del motor sin problemas y el modo valet.

Todos estos pequeños detalles es lo que hacen que el 2025 Kia Sorento se sienta más premium de lo que su precio podría sugerir.

El precio de este 2025 Kia Sorento X-Pro SX-Prestige 2.5T AWD completamente equipado esta entre $50,140.00 pero todo depende de los extras que usted le quiera agregar.