La 2025 Toyota 4Runner Limited es la versión de gama alta del nuevo SUV mediano de sexta generación de Toyota. Esta descripción general cubre el rendimiento, la comodidad, la tecnología, las capacidades, las impresiones en la vida real, las ventajas y desventajas, y su posición en el segmento.

Entre las n ovedades para la 2025 Toyota 4Runner Limited temenos que marca la sexta generación de una larga tradición de SUV, dejando atrás la plataforma antigua y el viejo motor V6 para adoptar una arquitectura y una gama de motores modernas. La versión Limited se sitúa cerca de la cima de la gama, combinando una gran capacidad todoterreno con detalles de lujo.

Viene con un rediseño completo sobre la plataforma TNGA-F, compartida con la Tacoma y la Land Cruiser.

Su estilo más moderno, importantes mejoras en el equipamiento y asientos en la tercera fila disponibles.

Viene con garantía de 3 años/36,000 millas básica, 5 años/60,000 millas para el tren motriz.

Su motor es de 4 cilindros en línea turboalimentado de 2.4 L (i-FORCE): 278 hp y 317 lb-pie de torque.

Este motor viene acompañado de una transmisión automática de 8 velocidades que reemplaza a la antigua de 5 velocidades. Tracción integral permanente disponible en la versión Limited. Además con capacidad de remolque: Hasta 6,000 libras, competitiva para su clase.

En consumo de combustible podemos decir que le da 20 mpg en ciudad/24 mpg en carretera/21 mpg combinado (4WD Limited).

El nuevo tren motriz ofrece un torque a bajas revoluciones notablemente mayor y una aceleración más suave en comparación con el antiguo V6, lo que facilita la conducción diaria y la incorporación a la autopista.

La transmisión automática de 8 velocidades ayuda a mantener el motor en su rango de potencia, mejorando el refinamiento y la capacidad de respuesta con respecto a los modelos anteriores.

La dirección sigue siendo similar a la de una camioneta y las características de la carrocería sobre bastidor siguen siendo evidentes: no es un crossover con comportamiento de automóvil.

La versión Limited ofrece un interior más lujoso que las versiones inferiores:

Asientos tapizados en cuero, cuero semianilina disponible y costuras de contraste en acabados premium.

Pantalla táctil de 14 pulgadas con el último sistema multimedia de Toyota y sistema de audio JBL mejorado.

Estribos retráctiles eléctricos e iluminación ambiental que añaden toques de distinción.

Diseño de tablero más moderno con mayor aislamiento que reduce el ruido y mejora la comodidad.

Hay disponible una tercera fila de asientos, pero es mejor para uso ocasional.

El espacio para las piernas en la parte trasera ha aumentado con respecto al modelo anterior gracias a una mayor superficie total, aunque algunas reseñas aún señalan que la comodidad en la parte trasera podría ser mejor.

Los materiales interiores representan una gran mejora con respecto a los antiguos 4Runner, pero algunos rivales de precios similares se sienten más refinados en general.

El equipamiento estándar y opcional incluye:

Paquete Toyota Safety Sense (control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, frenado automático).

Apple CarPlay/Android Auto inalámbrico en las versiones superiores.

La experiencia de la pantalla táctil es moderna, aunque algunos críticos mencionan fallos ocasionales en la interfaz.

El Toyota 4Runner Limited 2025 mantiene una sólida capacidad de SUV:

La construcción de carrocería sobre bastidor garantiza una durabilidad robusta.

La tracción integral permanente con reductora de serie proporciona confianza en condiciones difíciles.

Si bien no es tan extremo como el TRD Pro o el Trailhunter para todoterreno serio, el Limited se desempeña de manera competente en caminos de tierra ligeros a moderados.

Entre sus ventajas:

Modernizado pero robusto: Conserva el ADN del 4Runner, pero se siente más capaz y refinado que las generaciones anteriores.

Mejor tren motriz: El motor turbo y la transmisión automática de 8 velocidades son mejoras significativas.

Mejoras interiores premium: Cuero, pantalla táctil grande y sistema JBL mejoran la usabilidad diaria.

Remolque y capacidad: La capacidad de remolque de 6,000 lb y la tracción integral permanente aumentan la versatilidad.

Mayor espacio para pasajeros: El vehículo más grande ofrece más espacio que el modelo anterior.

La calidad de conducción sigue siendo firme como un SUV tipo camioneta; algunos críticos lo describen como áspero o inestable en carreteras en mal estado.

En general la 2025 Toyota 4Runner Limited es una evolución significativa de un SUV legendario. Finalmente incorpora un tren motriz y tecnología modernos a un modelo que durante mucho tiempo se había quedado atrás en esas áreas, al tiempo que conserva la robusta calidad de construcción y la filosofía de ir a cualquier parte que esperan los compradores. Es una opción atractiva para los entusiastas que buscan un vehículo con capacidades todoterreno reales y una excelente usabilidad para el día a día, aunque el confort y el refinamiento interior aún no alcanzan el nivel de los mejores crossovers de su categoría.