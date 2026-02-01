El 2025 Toyota Land Cruiser te ofrece buen rendimiento, diseño, capacidad, tecnología, fiabilidad e impresiones reales de expertos y propietarios.

Podemos decir que es una nueva generación, nueva dirección y que el 2025 Toyota Land Cruiser representa un cambio importante respecto a su tradicional legado de SUV de tamaño completo. Toyota ha optado por un SUV de tamaño mediano más moderno y con enfoque híbrido, con una plataforma actualizada y centrado tanto en la capacidad todoterreno como en la comodidad para el uso diario.

Viene con un motor que se considera un tren motriz que viene con su sistema híbrido turboalimentado i-Force Max de 2.4L, que produce aproximadamente 326 hp y 465 lb-pie de torque.

La tracción integral permanente de serie en todos los acabados con diferencial central bloqueable, sistema Multi-Terrain Select y control de descenso para terrenos difíciles.

Su rendimiento en Carretera: Su potente entrega de torque y la respuesta del acelerador lo hacen sorprendentemente rápido para su categoría. Algunos probadores destacaron su manejo ágil y la dirección ligera a bajas velocidades.

El consumo de combustible en condiciones reales suele ser inferior a las estimaciones de la EPA; se han reportado cifras de alrededor de 17-18 mpg en ciclo combinado.

La capacidad de remolque es de hasta 6,000 libras con el equipo adecuado, suficiente para remolques, embarcaciones y otros equipos.

Entre sus ventajas y desventajas temenos que es:

Potente torque a bajas revoluciones y asistencia híbrida.

El sistema de propulsión híbrido añade complejidad.

Paquete tecnológico moderno.

Asientos cómodos con opciones premium.

Materiales no tan lujosos como los de algunos rivales pero que luce bien.

Potente par motor híbrido y tren motriz eficiente

Excelente equipamiento y sistemas todoterreno.

Características tecnológicas modernas y paquete de seguridad.

Mejor economía de combustible en comparación con el Land Cruiser clásico.

El consumo de combustible en condiciones reales es menos impresionante que el estimado por la EPA.

Interior y comodidad: El tablero integra un panel de instrumentos digital y una pantalla de infoentretenimiento con un diseño moderno, aunque las opiniones sobre la calidad de la interfaz son variadas.

Los acabados superiores ofrecen asientos de cuero o SofTex, asientos delanteros ventilados, techo corredizo panorámico y climatizador bizona.

Tecnología y comodidad: Pantalla táctil de 12.3 pulgadas de serie con Apple CarPlay/Android Auto inalámbrico; incluye carga inalámbrica Qi y puertos USB-C.

El sistema Toyota Safety Sense™ 3.0 con control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, mitigación de colisión frontal, sensores de estacionamiento, etc., mejora la seguridad en el día a día.

Espacio y practicidad: La configuración de cinco asientos prioriza el espacio de carga y la comodidad de los pasajeros en lugar de una tercera fila.

Algunos propietarios comentan que los plásticos del interior se sienten de baja calidad para un vehículo de este precio, y que el ruido del viento y de la carretera puede ser molesto a velocidades de autopista. Ventajas y desventajas (Interior)

Capacidad: Todoterreno y conducción diaria:

El Toyota ha conservado la naturaleza robusta del Land Cruiser con características como el control de descenso y un sólido sistema de tracción integral, lo que lo hace muy capaz en senderos y para superar obstáculos.

Comodidad en Carretera: Opiniones de los usuarios variadas: algunos elogian la comodidad y la capacidad general, otros mencionan una conducción brusca y un ruido considerable a altas velocidades.

Carga y almacenamiento: El espacio de carga es adecuado, aunque algunas reseñas destacan un piso de carga más alto y compartimentos de almacenamiento limitados en comparación con la competencia.

Fiabilidad esperada: La reputación “legendaria” del Land Cruiser continúa con componentes sólidos y las plataformas probadas de Toyota, aunque las calificaciones oficiales de JD Power para 2025 aún no están disponibles.

Garantía: Cobertura estándar de Toyota: 3 años/36,000 millas para la garantía básica y 5 años/60,000 millas para el tren motriz.

Las reseñas de los consumidores muestran una satisfacción mixta: se elogian el buen rendimiento y el estilo, pero la percepción de la calidad y el valor varía ampliamente. Algunos propietarios lo recomiendan, otros critican el ruido del viento, la calidad del interior y la conducción brusca.

Su precio: El precio inicial sugerido por el fabricante generalmente ronda los $60,000, pero puede aumentar con las opciones.

Mayores costos de propiedad a largo plazo en comparación con muchos SUV de tamaño mediano, con un costo de propiedad proyectado a 5 años de alrededor de $74,000, influenciado por la depreciación, el combustible y el seguro.

En general, el Toyota Land Cruiser 2025 representa una evolución audaz, combinando la eficiencia híbrida moderna con los fundamentos robustos de un todoterreno. Es muy capaz y cuenta con mucha tecnología, pero no está exento de inconvenientes en cuanto a refinamiento interior, niveles de ruido y percepción de valor. Es ideal para aventureros y entusiastas del todoterreno que aprecian la capacidad, mientras que los compradores que priorizan el lujo refinado o la economía de combustible podrían considerar otros modelos de la competencia.