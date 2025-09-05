2025 Toyota Tundra TRD Rally

En esta ocasión hablaremos de la 2025 Toyota Tundra, la camioneta Toyota Tundra de tamaño completo llegó al año modelo 2025 con un Paquete TRD Rally mejorado.

Cabe recalcar que como novedad, el Paquete TRD Rally incluye detalles de diseño inspirados en las camionetas de trofeo de Toyota de la década de 1990, como calcomanías que comparten los tonos rojo, naranja y amarillo de la carrocería de las camionetas de carreras originales de Baja. Los mismos colores se mantienen en la cabina, donde se destacan como detalles en los asientos y el tablero.

También incluye algunas mejoras todoterreno genuinas que se mantienen desde el año anterior.

Estas incluyen rines todoterreno de 18 pulgadas con neumáticos todoterreno, amortiguadores Bilstein, placas de deslizamiento y un diferencial trasero con bloqueo electrónico (solo para camionetas con tracción en las cuatro ruedas).

El paquete también incluye modos de conducción diseñados para terrenos difíciles y terrenos difíciles.

Los compradores del Paquete TRD Rally pueden elegir entre cuatro colores exteriores: Ice Cap (como se muestra), Magnetic Gray, Midnight Black Metallic y Celestial Silver. Quienes elijan el modelo TRD Pro, enfocado en el todoterreno, pueden elegir el nuevo color Mudbath, disponible únicamente en la TRD Pro.

La Tundra 2025 también está disponible en los modelos SR, SR5, Limited, Platinum, 1794 y Capstone.

No hay muchos cambios en estos otros modelos, aunque los nuevos asientos con masaje están disponibles de serie en los modelos 1794, Platinum y Capstone. También está disponible un sistema de cámara inalámbrica para remolques, diseñado para transmitir video desde detrás del remolque al espejo retrovisor digital mediante conexión wifi.

La Tundra actual es la tercera generación de la marca. Llegó para el año modelo 2022 con dos opciones de motor, opciones que no han cambiado en el último modelo 2025. La opción básica es un motor V-6 biturbo de 3.5 litros con 389 hp (348 hp en la versión SR). Para quienes buscan mayor rendimiento, existe una opción híbrida que combina el mismo V-6 con un motor eléctrico para alcanzar un total de 437 hp. En ambos casos, la transmisión es automática de 10 velocidades. Dependiendo de la configuración, la capacidad de remolque es de hasta 5450 kg (12,000 libras).

La plataforma de la Tundra es la GA-F de Toyota, diseñada para vehículos con carrocería sobre bastidor, y la suspensión se ha diseñado para mayor comodidad gracias a sus brazos oscilantes dobles en la parte delantera y una configuración multibrazo en la trasera. En algunos modelos se pueden añadir muelles neumáticos (solo en el eje trasero) y amortiguadores ajustables.

La Tundra se ofrece en dos versiones de cuatro puertas: Cabina Doble y Crew- Max, de mayor tamaño. Los modelos de Cabina Doble se ofrecen con cajas de 1.98 m (6.5 u 8.1 pies) y los modelos CrewMax con cajas de 1.68 m (5.5 o 6.5 pies). La Tundra 2025 tendrá un precio inicial de $42,035 para la SR Doble Cabina básica y caja de 6.5 pies cuando salga a la venta a finales de este año.

En resumen:

Pregunte a los compradores qué esperan de una camioneta de tamaño completo y escuchará una frase familiar: Motor grande. Potencia imponente. Gran capacidad de remolque y carga útil. Cabina espaciosa. La Toyota Tundra 2025 lo tiene todo, pero se ve eclipsada por el trío tradicional de Detroit: Chevy, Ford y Ram. De hecho, estas marcas ya habían forjado una base de clientes fieles décadas antes de que la Tundra llegara a Estados Unidos. Pero la Tundra lleva ya un cuarto de siglo aquí y ha tenido tiempo de sobra para demostrar su valía.

En general, lo ha logrado. Su capacidad de remolque de 5,488 kg está por debajo de la de la mayoría de sus rivales, pero sigue siendo suficiente para arrastrar cargas pesadas. Sus dos motores —un V6 estándar y una versión híbrida del mismo— no ofrecen tanta variedad como la gama de seis motores de la Ford F-150, pero ambos son potentes y ofrecen la mejor relación potencia-eficiencia. El híbrido de 389 caballos de fuerza de la Tundra alcanza hasta 22 mpg en conducción combinada en ciudad y carretera, mientras que la F150 híbrida lidera la clase con 23 mpg.

Así pues, si bien la Tundra no presume de las cifras más altas, es casi igual de capaz, especialmente fuera de carretera. Si hay algo que Toyota no necesita demostrar, es su capacidad en tierra, lodo y desierto. Para 2025, la Tundra incluso rinde un pequeño homenaje a sus raíces en las carreras en el desierto con un nuevo paquete TRD Rally. Por lo demás, la Tundra se mantiene sin cambios, enfrentándose a los mismos desafíos de sus competidores: la Ram 1500, más refinada y suave, la Ford F-150, más eficiente y robusta, y la Chevrolet Silverado 1500, más diversa.

Pero sin embargo, más allá de las cifras, la camioneta Tundra revela una gran profundidad.