2026 Buick Enclave Sport Touring AWD w/SC

El 2026 Buick Enclave Sport Touring AWD con Super Cruise® (con SC): un análisis centrado en el estilo, el rendimiento, la tecnología, la experiencia de conducción, la comodidad, la seguridad y las impresiones en el uso diario.

El Buick Enclave Sport Touring 2026 es la versión intermedia de la gama Enclave. Se basa en el bien equipado modelo Preferred, con detalles de estilo más deportivos y una suspensión orientada al rendimiento, manteniendo el diseño familiar y la versatilidad de tres filas de asientos del Enclave. La tracción integral (AWD) es una opción disponible, y la tecnología de asistencia al conductor manos libres Super Cruise se puede añadir como paquete (con un precio aproximado de 4000 dólares, dependiendo del concesionario).

Estilo y diseño en su exterior: El Sport Touring cuenta con una parrilla de malla y detalles exclusivos en negro brillante, molduras oscuras y llantas de 20 pulgadas con acabado mecanizado en negro brillante para una presencia más atlética.

El volante de base plana y el bordado ST en el interior realzan el carácter deportivo en comparación con la versión básica.

Su pantalla de tablero ultraancha de 30 pulgadas integra los indicadores digitales y el sistema de infoentretenimiento, ofreciendo una sensación de cabina moderna y de alta gama.

El interior estándar incluye tapicería de cuero sintético de lujo con detalles específicos de la versión ST, costuras deportivas y un sistema de audio premium Bose de 12 altavoces.

El espacio de almacenamiento, la comodidad para los pasajeros y la versatilidad son excelentes, típicos de un SUV grande de tres filas de asientos, con buen espacio para las piernas y capacidad de carga (comparable a la de sus rivales).

La enorme pantalla de 30 pulgadas utiliza un sistema basado en Google con Google Maps, Google Assistant, Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos y un punto de acceso Wi-Fi.

La carga inalámbrica y los puertos USB-C en todas las filas añaden comodidad.

Super Cruise, Super Cruise® (conducción manos libres en autopistas compatibles) está disponible e integra control de crucero adaptativo y tecnología de centrado de carril. Esta es una característica semiautónoma destacada en su categoría.

Todos los Enclave 2026, incluido el Sport Touring AWD, utilizan un motor de cuatro cilindros turboalimentado de 2.5 litros con 328 hp y 326 lb-pie de torque, acoplado a una transmisión automática de 8 velocidades.

La tracción integral (AWD) suele costar alrededor de $2,000 adicionales y mejora la tracción en condiciones climáticas adversas o en terrenos ligeramente irregulares.

Aceleración suave y sin esfuerzo con buena respuesta a medio régimen; de 0 a 60 mph en aproximadamente 6.5-6.8 segundos en la versión AWD, según pruebas independientes.

La suspensión está ajustada para priorizar la comodidad sobre la deportividad: una conducción suave con un manejo equilibrado, pero no tan ágil como la de sus rivales más orientados al rendimiento.

Los controles del modo de conducción permiten seleccionar opciones como Tour, Sport, Snow, Off-Road y Tow, adaptando la dinámica a las condiciones.

El consumo combinado estimado es de alrededor de 20-27 mpg, típico para un SUV grande con motor turbo, pero no líder en su clase.

Un habitáculo silencioso con materiales insonorizantes y cancelación activa de ruido contribuye a un ambiente relajado para viajes largos.

Tres filas de asientos con espacio cómodo para adultos en las dos primeras filas, y espacio útil en la tercera fila y el área de carga.

Utilidad familiar: Fácil acceso, múltiples portavasos, puertos USB y amplios espacios de almacenamiento lo hacen ideal para familias.

Capacidad de remolque de hasta 5,000 libras con el equipamiento adecuado.

Seguridad y asistencia al conductor, la tecnología de seguridad avanzada estándar incluye visión periférica HD, frenado automático de emergencia en intersecciones, asistencia de dirección en punto ciego, frenado automático en reversa y más.

Super Cruise, cuando está equipado, mejora la seguridad en carretera al permitir la conducción manos libres en condiciones adecuadas.

El Enclave prioriza la comodidad y el aislamiento, lo que significa que el manejo en curvas no es deportivo: predecible y seguro, pero no emocionante porque no es una SUV deportiva.

En los foros de propietarios se mencionan algunos fallos iniciales del software y problemas menores ocasionales, como parpadeo de la pantalla o problemas con la conexión de dispositivos, aunque las experiencias individuales varían considerablemente.

Esta SUV es ideal para las familias que necesitan un SUV espacioso y cómodo de tres filas de asientos y que prefieren la comodidad y una conducción silenciosa a una conducción deportiva ágil.

La versión Sport Touring añade un atractivo visual y un carácter distintivo, pero comparte gran parte del equipamiento con la versión Preferred; por lo tanto, priorice las opciones que sean más importantes para usted.