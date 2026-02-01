El 2026 Mazda CX-70 Turbo S Premium Plus se puede decir que es la versión no híbrida de gama alta de la línea de SUV medianos de Mazda, con rendimiento, comodidad, tecnología, practicidad, además de que no es una SUV muy costosa.

En general es una SUV mediano de gama alta de la marca Mazda.

El 2025 Mazda CX-70 Turbo S Premium Plus se sitúa en la cima de la gama CX-70 con motor de gasolina. Combina el aclamado motor de seis cilindros en línea turboalimentado de 3.3 litros de Mazda con materiales de primera calidad y tecnología avanzada, dirigido a compradores que desean un refinamiento casi de lujo sin el precio de las marcas de lujo. El 2026, el S Premium Plus tiene un precio inicial de alrededor de $58,200 MSRP en EE. UU. e incluye una sólida lista de características de serie.

Hablando de su Motor de seis cilindros en línea turboalimentado e-Skyactiv G de 3.3 litros que produce 340 hp y aproximadamente 369 lb-pie de torque que le da un relace de alta gama y tracción total de serie con transmisión automática de 8 velocidades.

Además tiene una capacidad de remolque de asta 5,000 libras con el equipo adecuado, una cifra destacada para su categoría.

Hablando del consumo de combustible combinado según la EPA es de alrededor de 25 mpg (se recomienda combustible premium).

Su comportamiento de conducción es excelente, entre algunas reseñas destacan un chasis que se siente más ágil que el de los SUV medianos típicos, con una dirección precisa y buen equilibrio: la sensación de “SUV para el conductor” de Mazda. Sin embargo, la suspensión se describe como algo firme y los cambios de marcha pueden sentirse ligeramente lentos en una conducción deportiva.

Este Mazda CX-70 Turbo Premium Plus tiene calidad y comodidad tanto en su interior como exterior.

El CX-70 Turbo S Premium Plus apunta directamente a una sensación de alta gama con su tapicería de cuero Nappa, acolchada y con colores intensos, a menudo con una combinación bicolor en beige o negro.

Asientos delanteros calefactables y ventilados, además de asientos traseros laterales calefactables.

Volante calefactable, techo panorámico, sistema de audio premium Bose de 12 altavoces.

Su panel de instrumentos digital con pantalla para el conductor de 12.3 pulgadas + pantalla de infoentretenimiento de 12.3 pulgadas con Apple CarPlay/Android Auto.

Los propietarios y los críticos señalan que el interior se siente más lujoso de lo que sugiere el precio, con materiales y diseño que rivalizan con los de los SUV de lujo. La iluminación ambiental y los detalles ergonómicos bien pensados ​​contribuyen a esa impresión. Pequeños detalles a mejorar: Algunos interiores de los SUV de Mazda, incluido el CX-70, presentan plásticos duros en las zonas inferiores, y las interfaces tecnológicas (como los menús del sistema de infoentretenimiento) pueden ser menos intuitivas que las de sus rivales.

Ahora hablemos de sus características de tecnología y seguridad que viene con un paquete de seguridad avanzado con control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril, monitorización de punto ciego, frenado de emergencia y más.

Monitor de visión periférica de 360° (facilita el estacionamiento en espacios reducidos y la alineación del remolque).

Alexa integrada, SiriusXM, carga inalámbrica para teléfonos, puertos USB-C.

La versión S Premium Plus añade ayudas a la conducción y tecnología de confort más sofisticadas en comparación con las versiones inferiores, lo que la convierte en una fuerte competidora frente a los modelos de lujo.

El espacio de carga es una de las característica destacada: aproximadamente 1.12 m³ detrás de los asientos traseros y hasta 2.13 m³ con los asientos abatidos. Esto iguala o supera a competidores como el Lexus RX o el Genesis GV70 en espacio de almacenamiento útil.

Detalles inteligentes como compartimentos ocultos bajo el piso, ganchos de sujeción y barras de techo mejoran la usabilidad diaria.

El espacio en los asientos traseros y las dimensiones generales del habitáculo son ideales para familias, viajes largos y el uso diario.

Una de as ventajas es su alto rendimiento con un potente motor de seis cilindros en línea, tracción integral, sólida capacidad de remolque.

Su interior premium con diseño en cuero, sistema de sonido y características de confort que mejoran la experiencia en el habitáculo.

Por su gran volument de carga y practicidad se considera líder en su clase y además por sus soluciones de almacenamiento inteligentes.

El precio frente a la competencia se sitúa en el segmento de precios premium; algunos rivales pueden ofrecer más tecnología o refinamiento por un precio similar.

Su conducción es firme y su configuración de la suspensión está más orientada al rendimiento y puede resultar rígida en carreteras irregulares.

En general, el 2026 Mazda CX-70 Turbo S Premium Plus es una combinación impresionante de rendimiento, refinamiento y practicidad. Ofrece una calidad de habitáculo casi de lujo, un potente motor de seis cilindros en línea con tracción integral y características de utilidad bien pensadas, todo ello a un precio inferior al de algunas marcas de lujo.

Si buscas un SUV mediano centrado en la experiencia de conducción, con acabados de primera calidad y gran utilidad, el CX-70 Turbo S Premium Plus es una de las opciones más atractivas en su segmento actualmente.