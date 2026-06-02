En esta ocasión hablaremos de la 2026 Pacifica Limited AWD que ha sido durante mucho tiempo el pilar fundamental de Chrysler, la compañía que inventó el segmento de las minivans allá por la década de 1980.

La Pacifica tiene capacidad para hasta ocho personas, con suficiente espacio entre las filas para mantener separados a los niños que discuten.

Además ofrece casi cualquier equipamiento imaginable, desde una aspiradora integrada hasta cojines de soporte lumbar, pasando por tracción total y un sistema de propulsión híbrido enchufable. Además, el modelo exclusivamente de gasolina se transforma fácilmente en una furgoneta de carga gracias a los asientos Stow ‘n Go patentados por Chrysler para la segunda y tercera fila, los cuales son capaces de plegarse completamente hasta quedar planos bajo el piso.

Los sistemas de propulsión V-6 —disponibles con y sin asistencia de motor eléctrico— son razonablemente potentes, aunque la eficiente configuración híbrida enchufable resultó problemática durante nuestra prueba de larga duración, y el motor de gasolina es bastante sediento. Aun así, la Pacifica se ha ganado un grupo de seguidores leales, superando en ventas a rivales como la Honda Odyssey, la Toyota Sienna y la Kia Carnival año tras año.

¿Qué novedades trae el modelo 2026?

Bueno, se incorpora a la gama de la Pacifica para el año 2026 una «Edición del 100.º Aniversario». Situado justo por encima del nivel de equipamiento básico, este modelo celebra la fundación de Chrysler en 1925 con una calcomanía conmemorativa en la parte trasera del vehículo y algunos cambios de estilo discretos en el frontal y las ruedas. También se incluyen sensores de estacionamiento delanteros y un sistema de cámara de 360 ​​grados.

El modelo Select ofrece la mejor combinación de características y relación calidad-precio. El equipamiento de serie incluye volante calefactable, tapicería de cuero sintético, asientos delanteros calefactables, parasoles en la segunda fila y ruedas de 17 pulgadas. A nosotros nos parece bien mantener la tracción delantera, pero entendemos que algunos consumidores puedan desear la tranquilidad adicional que ofrece el sistema opcional de tracción total de esta minivan, disponible por un costo adicional de 2995 dólares. No obstante, sugerimos mantener el motor V-6 de 3.6 litros de serie, ya que experimentamos algunos problemas de fiabilidad con nuestra Pacifica Hybrid de prueba de larga duración durante los 40 000 millas que la tuvimos a prueba.

Motor, transmisión y rendimiento: En su versión exclusivamente de gasolina, la Pacifica alberga bajo el capó un motor V-6 de 3.6 litros y 287 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática de nueve velocidades. La Pacifica Hybrid genera una potencia total menor (solo 260 caballos de fuerza) a partir de su motor V-6 de 3.6 litros y dos motores eléctricos, los cuales están respaldados por un paquete de baterías de iones de litio de 16.0 kWh. Sin embargo, no es posible obtener tracción total en la Pacifica Hybrid; es exclusivamente de tracción delantera.

No es la minivan más rápida que hemos probado, pero la Pacifica de tracción delantera dista mucho de ser lenta. Se siente bastante ágil en la ciudad y alcanza las 60 mph en 7.3 segundos, lo que la sitúa aproximadamente en la mitad de la tabla en términos de rendimiento.

En nuestras pruebas, la Pacifica Hybrid necesitó 0.5 segundos adicionales para alcanzar las 60 mph en comparación con su variante más potente.