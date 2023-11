Victoria judicial

Una escuela preescolar cristiana de Colorado puede continuar participando en el programa preescolar universal del estado sin temor a represalias, luego de un fallo favorable de un tribunal federal el sábado.

Darren Patterson Christian Academy ganó una orden judicial preliminar que impedirá que los funcionarios estatales tomen medidas contra ella debido a sus creencias religiosas y su apoyo a la verdad moral y el hecho biológico de que sólo hay dos sexos.

El nuevo programa estatal financia la educación temprana en la escuela que elijan los padres en todo el estado. El caso continúa en el sistema judicial federal.

Los funcionarios “expresaron su preocupación” de que las políticas de la escuela violarían los “requisitos de no discriminación” de Colorado, según el resumen del juez.

Pero los funcionarios se negaron a conceder una exención religiosa más allá de decirle al preescolar que se le permitía mantener la escuela cerrada fuera de su congregación.

Eso perjudicaría a los cristianos locales que no forman parte de la congregación: la academia es el único preescolar cristiano en el condado.

La escuela exige que “todos los empleados” sean “cristianos nacidos de nuevo” y cumplan con ciertos requisitos de estilo de vida, incluida la abstinencia de actividad sexual fuera del contexto de un matrimonio entre un hombre y una mujer”, dijo el juez del tribunal de distrito. Escribió Daniel Domenico en su fallo.

La escuela también rechaza la ideología de género: exige que los estudiantes utilicen baños separados por sexo según su sexo real y prohíbe “pronombres que no correspondan al sexo biológico de un estudiante o empleado”.

Actualmente, el estado está redactando las regulaciones finales, pero mientras tanto se basa en las reglas del Departamento de Servicios Humanos.

Sin embargo, los funcionarios “nunca dieron una respuesta clara sobre si consideran que las políticas del demandante violan actualmente las disposiciones legales o contractuales contra la discriminación, a pesar de que se les dio amplia oportunidad en la sesión informativa, las declaraciones y la audiencia”, escribió el juez Domenico.

Sin embargo, señaló que el gobernador demócrata Jared Polis hizo varias declaraciones críticas hacia el preescolar y la libertad religiosa, indicando que en el futuro se podrían tomar acciones contra la academia.

“No estoy comentando sobre demandas específicas, pero obviamente, si administra un preescolar que no recibe dinero estatal, puede administrarlo como quiera”, dijo el gobernador Polis, como se documenta en el expediente judicial.

“Pero, por supuesto, cuando recibes financiación pública, tienes que estar de acuerdo con los valores básicos: no discriminamos y no puedes decir que los padres no pueden venir aquí porque son homosexuales o no están casados o es lo que sea.”

Poco después de una audiencia sobre las mociones, la oficina de Polis intervino nuevamente, indicando oposición a los proveedores de educación preescolar y religiosa similar.

“Nos entristece ver diferentes grupos de adultos que intentan cooptar el preescolar para sus propios fines y discriminar, en lugar de garantizar que todos los niños sean bienvenidos”, afirmó su oficina.

“Los votantes fueron claros en su apoyo a la elección de los padres y a un sistema universal y mixto que se gestione de forma independiente, que no discrimine a nadie y ofrezca educación preescolar gratuita a todos los niños, sin importar quiénes sean sus padres”, afirmó la oficina.

“Continuaremos garantizando que todos los niños y familias de Colorado tengan acceso al preescolar, satisfagamos las necesidades de todos los estudiantes y defenderemos enérgicamente este programa histórico ante los tribunales para que aún más familias puedan beneficiarse del preescolar”.

Las declaraciones “dan credibilidad al temor del demandante de que el estado no ha renunciado a tomar medidas contra escuelas como esta”, señaló el juez.

Colorado también tiene un historial de uso de leyes contra la discriminación para tratar de silenciar las voces cristianas, incluyendo llevar repetidamente al panadero Jack Phillips a los tribunales por negarse a hacer pasteles pro-homosexuales y pro-transgénero.

Colorado también perdió en los tribunales cuando intentó obligar a un diseñador web cristiano a crear un sitio web para una “boda” homosexual.

La Alianza Defensora de la Libertad (ADF), que representa a la escuela cristiana, elogió el fallo.

“El gobierno no puede obligar a las escuelas religiosas a abandonar sus creencias y ejercer para participar en un programa de beneficio público al que todos los demás pueden acceder”, afirmó el abogado principal Jeremiah Galus en un comunicado de prensa.

El año pasado, la Corte Suprema falló a favor de una escuela cristiana de Maine que había sido excluida de un programa de vales similar debido a sus creencias religiosas, señaló ADF.

“Darren Patterson Christian Academy ha estado sirviendo a las familias del condado de Chaffee durante más de 40 años”, afirmó Galus.

“Sin embargo, los funcionarios de Colorado intentaron obligarlo a abandonar sus creencias religiosas (la razón por la que los padres eligen enviar a sus hijos a la escuela) para recibir fondos estatales críticos.

Eso es una violación del derecho de la Primera Enmienda de la escuela”.