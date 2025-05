Hay situaciones que se presentan a nuestra vida que siendo sinceros, ponen a prueba nuestra confianza en Dios en el sentido que en ocasiones pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros o que Dios no tiene el control de eso que estamos viviendo.

A veces la prueba se presenta muy fuerte y nos hace dudar de que Dios este interesado en nuestros problemas, pensamos por un momento que estamos solos y que no hay nadie que pueda ayudarnos a salir de esa.

Y es que cuando nos enfocamos en lo grande del problema o lo difícil de la prueba, nos sorprendemos y hasta cierto punto nuestra fe se tambalea al tratar de pensar el cómo solucionar eso en el sentido humano, pero al no encontrar una respuesta lógica al problema, tendemos a dudar sobre si podremos superar o no esa situación.

El Apóstol Pedro nos aconseja diciendo: “Queridos hermanos en Cristo, no se sorprendan si tienen que afrontar problemas que pongan a prueba su confianza en Dios. Eso no es nada extraño. Al contrario, alégrense de poder sufrir como Cristo sufrió, para que también se alegren cuando Cristo regrese y muestre su gloria y su poder”.

1 Pedro 4:12-13 (Traducción en lenguaje actual)

Hay algo que todos debemos de tener muy claro, y es el hecho que mientras estemos acá en la tierra diariamente nos enfrentaremos a situaciones que pondrán a prueba nuestra fe y nuestra confianza

en Dios.

Si tú esperas a que todo en la vida sea fácil y sencillo, pues quiero decirte que habrán momentos en los que sentiremos que no podemos mas, que habrán momentos en los que vamos a querer que

Dios quite de nosotros esos problemas que nos tocaran enfrentar. Llegaran momentos en los que hasta dudaremos sobre lo que Dios puede hacer en nuestra vida, pero a pesar de que nuestra mente se rehúse a creer en lo que Dios es capaz de hacer, debemos de seguir creyendo en que Él está interesado en nosotros y que Él tiene el control de todo a pesar que lo que vemos es lo contrario.

Quizá hoy en día estas enfrentando una prueba muy fuerte que ha puesto en duda tu fe y confianza en Dios, sin embargo déjame decirte que nunca habrá algo en tu vida que pueda más que Dios, que no hay nada en el mundo más fuerte que el poder de Dios y lo lindo de todo esto es que Dios esta de tu lado y si Él esta de tu lado tienes una victoria segura.

No te asustes si las cosas van mal, no te sorprendas si hay un silencio largo en tu vida, no te desesperes si estas pasando por uno de los desiertos más temibles de tu vida, porque aun y con todo eso, Dios está muy interesado en ti, Él tiene los ojos puestos en tu vida, no te dejara morir, Él actuara en tu vida, en el momento preciso se mostrara a través de lo que estás viviendo y eso que ahora ves como una prueba muy grande y difícil, se convertirá en una experiencia que ayudo a tu crecimiento espiritual y te fortaleció para ser de bendición a muchos más.

Lo que hoy estás viviendo nada mas está sirviendo para poner a prueba tu confianza en Dios y fortalecerla, pero lo lindo de todo esto, es que Dios te ha dotado de la capacidad suficiente para salir victorioso de cualquier situación, porque Él está contigo, pues la Palabra de Dios dice: “Sólo nos queda decir que, si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros” Romanos 8:31 (Traducción en lenguaje actual).

Hoy quiero invitarte a que te levantes de ese estado de ánimo que ha permanecido en tu vida los últimos días, hoy quiero invitarte a que mires a Dios y puedas apropiarte con toda convicción de las siguientes palabras:

“Miren, Dios ha venido a salvarme. Confiaré en él y no tendré temor. El SEÑOR Dios es mi fuerza y mi canción; él me ha dado la victoria»”. Isaías 12:2 (Nueva Traducción Viviente)

¡Dios te ha dado la Victoria! Así que:

¡Levántate y Confía!