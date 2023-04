Abortistas admiten que ‘matan’ a los bebés, pero los medios de izquierda lo encubren

El periódico The Guardian publicó recientemente un ensayo que exalta a la abortista Leah Torres, quien una vez dijo que corta las cuerdas vocales de los bebés por nacer “para que realmente no tengan la oportunidad” de “gritar”.

Desde que Roe v. Wade fue anulado el verano pasado, los medios de comunicación de todo el mundo se han obsesionado con las guerras estadounidenses por el aborto.

Las historias son predecibles y siguen patrones específicos.

Están las historias que afirman que las mujeres morirán debido a la falta de atención médica si el aborto no es accesible; historias de interés humano sobre mujeres incapaces de abortar bebés discapacitados con argumentos capaces que insisten en que es cruel y trágico evitar esto; e historias con datos de encuestas cuidadosamente seleccionados que afirman que la gran mayoría de los estadounidenses se oponen a las leyes pro-vida.

Y luego está el desfile incesante de perfiles abortistas, presentándolos como héroes asediados en la primera línea de la atención médica feminista.

The Guardian, por ejemplo, publicó recientemente un ensayo de formato largo que exalta a la abortista de Alabama, Leah Torres. Torres, tal vez recuerde, es la mujer que una vez respondió a un tuit preguntándole si podía escuchar a los fetos gritar mientras los abortaba diciendo esto: “Sabes que los fetos no pueden gritar, ¿verdad? Primero secciono el cordón, por lo que realmente no hay oportunidad, si es que están lo suficientemente avanzados como para tener una laringe. No me disculparé por realizar medicina. También soy una ‘desgarradora de útero externa’, si así es como le gustaría describir la histerectomía”.

El perfil menciona los comentarios; Torres afirma que se tomó contexto. Vuelva a leerlo y juzgue usted mismo.

Ms. Magazine dio el mismo tratamiento al Dr. Curtis Boyd, quien comenzó a abortar bebés antes que Roe y continuó durante décadas, matando a tantos niños no nacidos que su recuento en realidad representó un porcentaje de los que fueron asesinados legalmente bajo el régimen de Roe. Lo que no menciona el perfil es que el propio Boyd admitió que estaba matando: “¿Estoy matando? Sí, lo soy. Yo sé eso.” Los periodistas que escriben estos perfiles no admiten tal cosa.

KETV Omaha publicó un artículo en el que se señala que algunos proveedores de servicios de aborto tenían “un aumento de mujeres que buscaban ayuda con sus embarazos”. Uno de los dos proveedores que el artículo cita para ayudar a las mujeres a “ayudar con sus embarazos” es el notorio abortista tardío Leroy Carhart.

El artículo, como era de esperar, no incluye la caracterización del propio Carhart de en qué consiste esta “ayuda”; en sus palabras, “aplastar” el cráneo de un bebé. Él mismo usa el mundo “bebé”: cuando un periodista de la BBC asombrado que lo entrevistó le preguntó por qué usó el término, Carhart no se disculpó.

“Creo que es un bebé, y uso [la palabra] con pacientes”, dijo.

“¿Y no tienes ningún problema… con… matar a un bebé?” tartamudeó el periodista.

Carhart: “No tengo ningún problema si está en el útero de la madre”.

Mother Jones eligió dar una entrevista entusiasta al Dr. Warren Hern, otro abortista tardío que advirtió que sucederían cosas horribles a raíz de la decisión de Dobbs.

Mother Jones optó por no incluir la propia descripción de Hern de lo que llamaron “atención del aborto”. En una conferencia abortista, Hern describió cómo se realiza un aborto de dilatación y evacuación, en el que el bebé es físicamente despedazado: “Hemos llegado a un punto en esta tecnología particular donde no hay posibilidad de negar un acto de destrucción por el operador. Está ante los ojos de uno. Las sensaciones de desmembramiento fluyen a través de las pinzas como una corriente eléctrica”.

Esos son sólo algunos ejemplos. Ese puñado de abortistas, brillantemente perfilados como defensores de los “derechos humanos”, han admitido que su trabajo consiste en desmembrar y aplastar los cráneos de los bebés; que este trabajo constituye matar a un ser humano; y que incluso si estos seres humanos están “lo suficientemente avanzados como para tener una laringe”, no tienen “oportunidad de gritar” porque el abortista “seccion[a] la cuerda [vocal]”.

Esas son sus palabras, no las mías.

Si la prensa estuviera dispuesta a informar sobre lo que sucede durante un aborto, y a quién le sucede un aborto, en lugar de publicar artículos fanfarrones para los perpetradores, quizás finalmente podríamos tener una discusión honesta sobre de qué se trata este problema.