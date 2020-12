Abuso sexual: Cléricos y Sacerdotes católicos

Reportes revelan explosivos detalles sobre el abuso sexual infantil por décadas de en las tres diócesis católicas de Colorado

La investigación nombra a 52 sacerdotes involucrados y Iglesia Católica dice que se ha hecho responsable pero las víctimas dicen que no se ha contado toda la historia

En los últimos días, han dado a conocer impactantes informes sobre décadas de abuso sexual infantil en las tres diócesis católicas de Colorado.

En los reportes se nombraron a 52 sacerdotes involucrados en los abusos sexuales aunque mantuvieron la confidencialidad de las identidades de numerosos funcionarios de la iglesia que incluye desde administradores hasta obispos, que encubrieron o ignoraron las acusaciones de la mala conducta y decidieron transfirieron el problema a otra parte, en este caso transfirieron a los abusadores de niños conocidos para trabajar en otros parroquias.

En los dos reportes, se identifican a 52 sacerdotes y en los dos documentos de investigación. Uno de los reportes fue publicado el año pasado y otro a principios de este mes, cuyo abuso fue ocultado por la iglesia, ya sea porque los funcionarios ignoraron las historias de las víctimas, optaron por no investigar o no informaron a la ley sobre el abuso sospechoso. aplicación. Cabe destacar que en muchos de los casos, la iglesia permitió que un sacerdote abusivo continuara trabajando como clérigo a pesar de las advertencias sobre su comportamiento.

En los reportes se habla de 212 personas que fueron abusadas por sacerdotes cuando eran niños o adolescentes entre los años de 1950 y 2000 que se dieron a conocer durante la investigación independiente, que comenzó en febrero del 2019.

Según la investigación independiente, de esas 212 personas abusadas, 113 fueron atacadas por 14 sacerdotes después de que la iglesia fuera advertida sobre su comportamiento.

Los líderes de la iglesia en las diócesis de Denver, Colorado Springs y Pueblo se mencionan en el informe solo por títulos genéricos.

Es importante mencionar que los investigadores que revisaron los archivos de la iglesia para producir el informe estaban operando bajo un acuerdo voluntario negociado entre las tres diócesis y la Oficina del Fiscal General de Colorado.

Aunque la investigación no incluyó revelar los nombres de los líderes católicos que protegieron a los sacerdotes abusadores durante las últimas siete décadas, pareciera que aun se les sigue protegiendo.

Una de las víctimas dijo: “Claramente no responsabilizaron a todos”, dijo Neil Elms, quien tenía 8 años cuando fue violado por Monseñor Lawrence St. Peter a principios de la década de 1980 en Holy Family School en el noroeste de Denver.

El informe muestra claramente que los funcionarios de la iglesia sabían que San Pedro era un pedófilo antes de abusar de Elms, e incluso calificaron su mala conducta con los niños como “un secreto a voces”.

Segun el informe, cabe recalcar que “Existe mucha evidencia clara y abrumadora de que la Arquidiócesis de Denver estaba completamente alerta”. Pero no se incluyen los nombres de las personas que no dieron aviso sobre su comportamiento.

“Estas son personas que pensaron que lo mejor para ellos era no acudir a la policía”, dijo Elms. “Eso es como saber que mi amigo cometió un asesinato y no contárselo a nadie. Dáme un respiro. Hoy en día, eso es un accesorio. Simplemente siento que el acuerdo que el Fiscal General de Colorado tenía con la iglesia fue un error. La pregunta es: Ahora, ¿a quién está encubriendo (para) quién? “

Ahora hablemos del caso del padre Harold Robert White, a quien los informes llaman “el abusador sexual infantil más prolífico conocido por el clero en la historia de Colorado”.

La Arquidiócesis de Denver desde el principio supo de su carrera que él era un abusador sexual infantil, esto segun lo que encontraron los investigadores y de acuerdo al reporte revelado. De hecho, sus crímenes comenzaron antes de que fuera ordenado en 1960. Los investigadores localizaron a 70 víctimas.

No es novedad que cuando una manzana esta podrida, contamina a las demas y lo que hacia la iglesia “Cuando había abuso sexualmente de niños en una parroquia que amenazaba con estallar el escándalo y dañar la imagen, la Arquidiócesis de Denver simplemente trasladaba al abusador a otra parroquia lo suficientemente distante geográficamente como para que no se conociera el problema del abusador y es lo que hicieron con White allí”, dicen los informes.

Cabe destacar que la Arquidiócesis de Denver repitió este ciclo al menos seis veces y nunca restringió su ministerio, ni lo sacó del ministerio, ni lo envió para una evaluación y atención psiquiátrica genuina. Simplemente movía la manzana podrida de un lugar a otro. Las personas responsables de mirar hacia otro lado no se mencionan en las investigaciones.

Las omisiones de estos hechos de esas personas abusadoras contrastan con un informe bien conocido sobre sacerdotes abusivos de Pensilvania que motivó la revisión de Colorado.

En la investigación de ese estado, que involucró a un gran jurado, se nombró a los funcionarios de la iglesia que encubrieron el abuso de niños y se detallaron sus acciones e inacción.

Aunque la investigación aquí en Colorado fue diferente porque el fiscal general no pudo o no quizó utilizar un gran jurado para realizar la investigación porque según Él no tenía el permiso del gobernador.

La pregunta es: tanto el gobernador como el fiscal general ¿a quién está encubriendo?

“Tuvimos que hacer un juicio acerca de cómo alcanzar este informe”, dijo Weiser, un demócrata, en una entrevista. “Priorizamos qué sacerdotes eran abusadores, (víctimas) obteniendo compensación”.

Weiser dijo que nombrar a los funcionarios de la iglesia que encubrieron el comportamiento de los sacerdotes abusivos “simplemente habría aumentado el nivel de dificultad y podría haber limitado la efectividad y hacer lo que pensé que eran las prioridades críticas”. Señaló que si bien no se nombran funcionarios específicos, el informe establece claramente que la iglesia falló repetidamente en detener la agresión sexual infantil.

“Llamamos a esto”, dijo. “La iglesia tenía una cultura que estaba encubriendo y que estaba permitiendo el abuso. Eso es atroz “.

En una declaración de 966 palabras, la Arquidiócesis de Denver defendió la investigación independiente y los informes posteriores, señalando que no ha habido una acusación de abuso fundamentada en dos décadas. Dice que muchos de los funcionarios de la iglesia que estaban presentes cuando ocurrió el abuso ahora están muertos.

“La Arquidiócesis de Denver cooperó plenamente en la revisión, asegurándose de que se proporcionara toda la información a los investigadores. No omitió ninguna información relevante y no influyó en el análisis o las conclusiones del informe “, dijo el comunicado.

La iglesia dice que admite que en el pasado no eliminó a los sacerdotes abusivos cuando hubo “algún aviso de un incidente anterior”, pero que ha tomado medidas para garantizar que esos pasos en falso nunca vuelvan a ocurrir. Weiser dijo que es un gran éxito de la investigación.

“Todo el análisis que estamos haciendo hoy es obviamente en retrospectiva, y bajo la comprensión actual del abuso sexual y los estándares actuales para manejar tales cosas”, dijo la declaración de la iglesia. “Claramente, los administradores que trabajaron hace décadas deben ser juzgados por los estándares sociales de su tiempo, incluyendo lo que hicieron las agencias policiales y todas las instituciones para abordar el abuso sexual”.

Los sobrevivientes de abuso juran no darse por vencidos ante la solicitud del gran jurado.

El capítulo de Colorado de Survivors Network para los abusados ​​por sacerdotes, o SNAP, no ha perdido la esperanza en una investigación criminal y la transparencia total sobre quién encubrió el abuso.

“Esa es la gran pregunta: ¿quién sabía y cuándo?” dijo Jeb Barrett, quien fue agredido por un sacerdote en Montana cuando era niño y ahora vive en Colorado. “¿Por qué no hicieron nada? Porque su trabajo principal es proteger a la Madre Iglesia ”.

Barrett y su grupo presionaron a la ex fiscal general Cynthia Coffman para que se llevara a cabo una investigación con un gran jurado, y aunque Barrett está agradecido por la revisión de Colorado, la llama un compromiso que no logró justicia.

“Las tres diócesis solo publicaron archivos con los que se sentían cómodos”, dijo Barrett. “El objetivo a largo plazo es que tengamos una investigación del gran jurado.

“La iglesia se ha estado defendiendo de cualquier acusación o responsabilidad durante generaciones. En última instancia, tenemos que mirar el secreto, la impunidad y la inmunidad que reclaman. Se esconden detrás del estatuto de limitaciones. Intentan controlarlo todo. Tenemos que aprender a ser escépticos ante todo lo que dicen. Me ha llevado toda una vida llegar a ese punto “.

Coffman dijo que hubiera preferido una investigación del gran jurado sobre el abuso sexual infantil en la iglesia católica. Pero en Colorado, a diferencia de Pennsylvania, el fiscal general necesita el permiso del gobernador para iniciar ese tipo de investigación criminal.

Weiser ha señalado que es poco probable que se lleve a cabo una investigación criminal sobre la iglesia. No busca la autoridad de la legislatura o del gobernador Jared Polis para seguir ese camino.

“Tengo que reconocer que estamos en un entorno fiscalmente restringido”, dijo en una conferencia de prensa a principios de este mes. “El desafío que tenemos es que ya estamos atados. Tuvimos que hacer algunos recortes serios “.

Tampoco está claro si habría algún cargo criminal que pudiera ser presentado en este momento.

Colorado tiene una ley de “denunciante obligatorio” que requiere que los maestros, el clero, los médicos, los psicólogos, los trabajadores sociales y los socorristas denuncien la sospecha de abuso físico y / o sexual de un niño del que tengan conocimiento a la policía.

Sin embargo, hay un plazo de prescripción de tres años, lo que significa que el abuso histórico de sacerdotes en la iglesia católica, el caso más reciente que los investigadores independientes identificaron sucedió en 1999, quedaría fuera del plazo para el enjuiciamiento.

Priest estaba “poniendo la marca en los chicos” pero el abuso continuó durante años y años.

En el caso de Elms, los informes detallan cómo la iglesia, al menos 12 años antes de su violación, “había estado recibiendo numerosos informes fiables y consistentes de que San Pedro abusaba sexualmente de niños”.

“Cuando San Pedro fue asignado a la parroquia de la Sagrada Familia en 1972, un sacerdote informó que escuchó” al menos 10 “quejas de que San Pedro estaba” engañando a los hombres “, dice el informe. “El mismo sacerdote informó durante los próximos años que siete u ocho niños se quejaron de que San Pedro se les había acercado sexualmente o los había acariciado. Este mismo sacerdote informó de todo esto a un funcionario de la Arquidiócesis de Denver y le rogó que se lo dijera al arzobispo “.

Pero por su puesto que el sacerdote en cuestión y el funcionario de la iglesia no están identificados. También se desconoce si al arzobispo en ese momento, James Vincent Casey, se le informó sobre el comportamiento de San Pedro.

Lo que está claro, sin embargo, es que St. Peter continuó agrediendo sexualmente a niños, incluido Elms, que fue objeto de años de abuso.

“Es lamentable que supieran 12 años antes de que él me echara la mano encima que era un pedófilo”, dijo Elms, que ahora tiene 46 años y vive en el oeste de Massachusetts. “Creo que lo más lamentable es que alguien lo identificó y que nunca se escuchó.

Ante esa situación, el pobre sacerdote que habló probablemente se sintió tan impotente. Alguien que estaba haciendo lo correcto detrás de una capa aún fue rechazado “.

Elms cree que San Pedro habría abusado de los niños dondequiera que estuviera y que utilizó la iglesia simplemente como un medio para llevar a cabo sus crímenes. La iglesia no intervino para detener a San Pedro y, por lo tanto, la institución y su gente son igualmente culpables.

“No fue solo la parte de encubrimiento”, dijo. “Era que casi le estaban permitiendo. Eso es simplemente enfermo “.

El informe detalla numerosos encubrimientos, pero sin mencionar nombres. El informe de Colorado está plagado de ejemplos de encubrimientos perpetrados por funcionarios no identificados.

Éstos son algunos de ellos:

Padre Leonard Abercrombie: Los investigadores descubrieron que existe “fuerte evidencia circunstancial” de que la Arquidiócesis de Denver sabía desde 1962 que el Padre Leonard Abercrombie estaba abusando sexualmente de niños. Incluso se autoinformó dos veces a la arquidiócesis de que sus feligreses lo estaban acusando de irregularidades.

“Para que conste, dos veces, mientras estaba destinado en Roggen, el padre se quejó conmigo de que algunos lo acusaban de este vicio”, escribió un obispo auxiliar, que no tiene nombre, en un memo. “Le dije que lo ignorara y que se ocupara de que sus acciones no dieran motivo para sospechar siquiera una ligera sospecha. Al parecer, está plagado de esta acusación. No tengo ningún conocimiento que lo justifique; pero puede ser tonto al dar motivos para sospechar y en su reacción a la acusación “.

Abercrombrie abusó sexualmente de al menos 18 niños entre su ordenación en 1946 y su salida del estado en 1972, escribieron los investigadores. Abercrombie abusó con frecuencia de los niños durante los viajes de campamento durante la noche. Fue asignado a parroquias rurales y la arquidiócesis lo trasladó muchas veces de un lado a otro.

Padre William Gleeson: La Diócesis de Pueblo tuvo múltiples oportunidades para evitar que el Padre William Gleeson abusara de los niños. En cambio, los funcionarios de la iglesia ignoraron las quejas y transfirieron al sacerdote a nuevas parroquias.

En agosto de 1968, Gleeson fue trasladado, sin motivo, según su expediente, de St. Mary’s en Montrose a la parroquia St. Pius X en Pueblo. Esto fue solo unas semanas después de que fuera acusado de abusar sexualmente de un niño de 13 años en St. Mary’s.

La víctima, que se presentó el año pasado, dijo a los investigadores que había denunciado el abuso al párroco de St. Mary en el verano de 1968. Gleeson fue trasladado a la ciudad de Pueblo en agosto.

“La Diócesis de Pueblo no tomó ninguna otra acción contra Gleeson”, dice el informe estatal. “No restringió su autoridad. No impidió su acceso a los niños ”.

Luego, en 1969, la familia de un niño de 17 años informó a la iglesia que Gleeson, que estaba entonces en Pueblo, lo había “manoseado y jorobado”. Gleeson admitió haber abrazado al niño y quizás haberlo hecho sentir incómodo, pero advirtió a la madre del niño que “dejara de difamar a la iglesia”. La Diócesis de Pueblo no investigó la acusación ni la informó a la policía.

Décadas más tarde, en 1993, cuando la “junta de revisión de conducta sexual inapropiada” de la diócesis revisó archivos antiguos, las acusaciones fueron desenterradas.

Además una investigación que incluyó 24 entrevistas y varias evaluaciones psicológicas de Gleeson no se consideró concluyente. Se decidió que Gleeson no era una “amenaza inminente” y que no era necesario denunciarlo a la policía. Pero, según el informe del equipo de investigación estatal de este año, esa revisión no tuvo en cuenta pruebas significativas que lo corroboraran y no le dio peso al testimonio de la víctima.

Gleeson ya había muerto cuando otras víctimas se presentaron en 2019 y 2020, lo que eleva el total de víctimas conocidas a cinco.

Padre Delbert Blong: La Diócesis de Pueblo recibió informes de la conducta sexual inapropiada del Padre Delbert Blong con niños 12 años antes de que Blong acariciara y masturbara a un niño de 15 años que asistía a Nuestra Señora de Guadalupe en La Junta en 1964.

Más de una década antes del abuso del adolescente, según el archivo de Blong, se le dijo al administrador de la parroquia que Blong estaba preparando sexualmente a adolescentes y se comportaba como si estuviera involucrado en una “historia de amor” con un niño.

Según los informes, el administrador de la parroquia informó al obispo de Pueblo de estas afirmaciones en 1953, y calificó a Blong de “realmente el amor loco” por los adolescentes. El administrador dijo que le había pedido a Blong que se detuviera y que Blong se había negado.

Cuando la víctima de La Junta denunció su abuso en 2019, Blong estaba muerto.

El Padre Andrew Burke: A Burke se le permitió abusar sexualmente de al menos cuatro niños preadolescentes y adolescentes en los meses y años posteriores a que la Diócesis de Pueblo supiera que Burke tenía un trastorno psicosexual que “ lo llevó a abusar sexualmente de niños ”, según el último informe del investigador.

El abuso tuvo lugar en la década de 1970, después de que el personal de la iglesia de Grand Junction “supiera que Burke tenía un problema y, como resultado, lo rechazó”, dice el informe.

Una víctima, que tenía 14 años en ese momento, dijo que Burke le pidió que se reuniera en la habitación de un motel de Grand Junction donde Burke se masturbaba. Los informes de las otras tres víctimas fueron similares.

Las cuatro víctimas denunciaron por primera vez el abuso el año pasado al equipo de investigación especial. Burke ha fallecido.

El Padre Duane Repola: Repola fue trasladado por la Diócesis de Pueblo tantas veces en las décadas de 1960 y 1970 que los investigadores que revisaron las acusaciones en su contra sospechaban del motivo de las mudanzas.

Repola sirvió siete años como sacerdote diocesano en la Diócesis de Pueblo, y en ese tiempo, fue trasladado de La Junta a Grand Junction en Alamosa. El momento de su traslado de Grand Junction a un puesto de capellanía en Alamosa coincide con las acusaciones que surgieron durante la investigación independiente sobre un niño de 14 años que fue abusado en 1967.

La víctima, que denunció el abuso el año pasado, dijo que se metió debajo de una cama para alejarse de Repola después de que Repola se metió en la cama con él, se quitó la ropa y puso su pexx contra el niño. En ese momento, Repola era pastor asistente en la parroquia Immaculate Heart of Mary en Grand Junction.

Un año después de llegar a Alamosa, en 1970, Repola recibió una licencia por un año y se le solicitó que participara en “asesoramiento profesional”.

La naturaleza de ese asesoramiento, y por qué la Diócesis de Pueblo lo requirió, no se explica en el archivo de Repola. Murió en 1971 mientras estaba de permiso. Es extraño, escribieron los investigadores, que la diócesis guardara silencio sobre las razones de los traslados o el asesoramiento. “Su patrón de asignaciones indica que la Diócesis de Pueblo pudo haber sido consciente de que él participó en tal comportamiento”, escribieron los investigadores. “Llegamos a esa conclusión habiendo visto en nuestras investigaciones a numerosos sacerdotes abusadores sexuales de niños en Colorado con un patrón similar de asignaciones y acciones laborales”.

Padre Timothy Evans: La Arquidiócesis de Denver sabía que el Padre Timothy Evans había “acosado y tocado sexualmente a compañeros seminaristas” y estaba “consumido” de manera inapropiada con adolescentes en particular, como lo demuestra su archivo de la iglesia. Esto fue antes de que Evans “tocara, acariciara y molestara sexualmente a la fuerza” a un niño de 12 años que fue enviado a la oficina de Evans durante las clases de educación religiosa en la parroquia St. Elizabeth Ann Seton en Fort Collins en 1998.

El archivo de Evans no contenía ningún informe específico de conducta sexual inapropiada con niños antes del abuso del niño, pero deja en claro que los funcionarios de la iglesia deberían haber sabido que era una amenaza, según el informe estatal. La iglesia tenía suficiente evidencia para sugerir que había habido una conducta inapropiada con los niños, quejas que la iglesia no investigó.

Evans fue condenado en 2007 por agredir sexualmente a niños y cumplió 13 años de una sentencia de 20 años. La víctima de 12 años se presentó el año pasado y no formó parte del caso penal contra Evans.