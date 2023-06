Advierten que acceso al aborto no debe ser parte de la decisión del Comando Espacial

El Partido Republicano de Colorado advierte que el acceso al aborto no debe ser parte de la decisión del Comando Espacial.

Si ha habido un problema que ha unido a los líderes políticos de Colorado en los últimos años, ha sido mantener la sede del Comando Espacial en Colorado Springs.

Los republicanos y demócratas en la delegación del Congreso de Colorado han argumentado que la decisión de trasladarlo de su hogar temporal en la Base de la Fuerza Espacial Peterson es fundamentalmente política y que la seguridad nacional podría verse afectada si la Fuerza Aérea sigue adelante.

Pero el miércoles, el presidente del Partido Republicano de Colorado, Dave Williams, dijo a sus miembros que le preocupa que las leyes de aborto de los estados puedan influir en las decisiones de base, y eso no debería suceder, incluso si significa que el comando se traslada a Alabama.

Es un mensaje que le envió al presidente Joe Biden.

“Si la principal fuerza impulsora para mantener el Comando Espacial en Colorado Springs son las leyes de aborto sin restricciones de Colorado que no establecen restricciones de ningún tipo, entonces afirmamos firmemente que el Comando Espacial debe permanecer ubicado en Alabama”, escribió Williams a Biden.

Williams citó noticias que decían que el acceso al aborto podría ser una consideración en la decisión final de base.

Alabama tiene una de las prohibiciones más estrictas del país sobre el procedimiento.

Dijo que la decisión de mantenerlo en Colorado debe evaluarse según los “méritos y el valor estratégico”.

Pero al enviar su mensaje a los miembros del partido, Williams no solo se enfrentó al presidente demócrata; también criticó a dos compañeros republicanos por no firmar su carta: el congresista republicano Doug Lamborn y el exalcalde de Colorado Springs John Suthers.

Cuando se le preguntó sobre la carta, Lamborn enfatizó que el aborto no es parte de la ecuación.

“Ya he dejado muy claro, y otros también lo han hecho, que el aborto no juega ningún papel en esta decisión y no debería jugar ningún papel en esta decisión”, dijo el congresista.

Suthers lo llamó todo “tonterías”. Dijo que, después de hablar con Biden, la decisión de la ubicación se tomará según los méritos de “lo que sea de interés para la defensa nacional y el contribuyente estadounidense”.

Dijo que era “irresponsable” que Williams interviniera porque el aborto es irrelevante para la discusión.

Preparación y política, no aborto

Lamborn, Suthers, los senadores Michael Bennet y John Hickenlooper y una serie de otros líderes electos de ambos lados del pasillo han estado defendiendo la ubicación de la sede en Colorado durante años.

Han profundizado en dos cuestiones.

La primera, que el entonces presidente Donald Trump tomó la decisión en su última semana en el cargo de trasladar la sede, operando temporalmente fuera de Colorado Springs, por razones políticas. Ese argumento fue impulsado por el propio Trump, quien dijo en una estación de radio de Alabama que “sin ayuda” hizo la llamada para mover el comando.

Los legisladores de Colorado señalan que los funcionarios de la Fuerza Aérea ingresaron con la Base de la Fuerza Aérea Peterson como su principal recomendación.

Williams discrepó con ese argumento en su carta y le escribió a Biden que “Trump fue acusado falsamente de tomar una decisión ‘política’ injusta” y que sería “hipócrita” si la administración de Biden mantuviera el Comando Espacial en Colorado por el aborto.

“Así es como se ve la lealtad a Trump sobre las personas que representa”, dijo Hickenlooper en respuesta a la carta.

Recientemente, Suthers le escribió al secretario de la Fuerza Aérea, Frank Kendall, para reiterar que “no fue una decisión basada en el mérito por parte del presidente Trump”.

Y toda la delegación del Congreso de Colorado le escribió a Biden cuando asumió el cargo por primera vez expresando su preocupación de que el proceso no fue justo o imparcial y que las “consideraciones políticas de Trump influyeron en la decisión final”.

El segundo problema es algo llamado “capacidad operativa total”, que según los funcionarios de Colorado no fue parte de la decisión de la era Trump y debería serlo. Se espera que el comando llegue a FOC en Colorado a finales de año.

En un discurso el mes pasado, Hickenlooper dijo que FOC es la razón por la cual el comando debería permanecer en Colorado.

“El traslado de la sede requiere que construyamos nuevas instalaciones, instalemos una infraestructura de comunicaciones segura y reubiquemos o recontratemos a nuestra fuerza laboral existente”, dijo Hickenlooper. “El Congreso nunca ha recibido una estimación de cuánto costaría esto, incluso antes de tener en cuenta el impacto en la seguridad nacional.

Eso no es ni eficiente ni estratégico. Llevaría años, años, replicar el hito de la capacidad operativa total. Y cada miembro de este cuerpo sabe que simplemente no tenemos ese lujo. No tenemos ese tipo de tiempo”.

Suthers habló sobre la decisión con Biden la semana pasada cuando el presidente estaba en Colorado Springs, y dijo que estaba claro que Biden se centró en dónde se lograría el FOC: “el Comando Espacial más rápido y capaz de usar en la defensa nacional. Y eso es lo único que va a decidir este asunto”. Bennet también se reunió con Biden la semana pasada, donde reiteró el enfoque en la seguridad nacional.

“Bennet cree que cualquier evaluación justa que tenga sus raíces en la seguridad nacional, incluida la preparación de nuestras tropas, mantendría el Comando Espacial en Colorado”, dijo un portavoz de Bennet.

Donde encaja el acceso al aborto

Sin embargo, el tema del aborto se ha fusionado con la decisión del Comando Espacial debido a otra pelea en el Congreso entre Colorado y Alabama: esta sobre los ascensos militares.

Desde que la Corte Suprema anuló Dobbs, el tema del aborto ha sido un pararrayos político, con algunos estados protegiendo el acceso y otros limitando o prohibiendo el procedimiento. El Departamento de Defensa, para garantizar que los militares y sus familias tengan igual acceso a la atención del aborto, instituyó una política de concesión de hasta tres semanas de licencia militar para solicitar un aborto u otra atención de salud reproductiva, en caso de que sea necesario viajar.

En respuesta, el senador de Alabama, Tommy Tuberville, suspendió los ascensos militares de rutina que el Senado suele aprobar rápidamente. Actualmente está retrasando más de 200 promociones, con la posibilidad de que se retrasen cientos más este año.

Desde marzo, Bennet se ha propuesto como misión que se despejen las promociones, y Tuberville o sus aliados se oponen.

En algunos de esos debates, Bennet ha instado al Pentágono a considerar el acceso a la atención reproductiva al basar las decisiones.Un informe de noticias reciente indica que a la delegación de Alabama le preocupa que la política de aborto pueda desempeñar un papel en la decisión final sobre la base. Colorado ha protegido el acceso al aborto, mientras que Alabama ha prohibido el procedimiento en casi todos los casos.

Ambos estados están esperando noticias de la Fuerza Aérea sobre dónde será la decisión final de la base.