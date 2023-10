Por Enrique Monterroza

El problema puede parecer duro y difícil de solucionar, la adversidad puede transmitirte temor, la tormenta puede azotar fuerte, pero en medio del panorama contrario, Dios puede hacer algo grande y maravilloso en medio de ti.

No hay problema que Dios no pueda resolver. No hay adversidad que no se pueda superar.

No hay tormenta que sea eterna, todas tienen un fin.

Lo que hoy estás viviendo, lo que hoy estás experimentando solo servirá para que el poder de Dios se manifieste en tu vida, porque ALGO GRANDE DIOS HARÁ.

Quizá hoy llores, quizá hoy sientes que la fe se te agota, a lo mejor te sientes cansado y sin fuerzas, pero pronto todo cambiará, porque Dios ha determinado hacer ALGO GRANDE en tu vida.

Sigue creyendo, sigue esperando, sigue confiando porque no serás defraudado.

Dios tiene determinado el tiempo exacto en el que actuará en tu vida, a Él no se le ha escapado detalle alguno de tu situación, Él está al tanto de todo y la respuesta que te dará será la que necesitabas.

El tiempo de Dios es perfecto, nunca llega antes, nunca llega tarde, siempre llega a tiempo.

Es hora de que comiences a gozarte por fe, es hora que comiences agradecerle por lo que ya está haciendo y es que ALGO GRANDE DIOS HARÁ.

Levanta tus manos al cielo y alaba a tu Creador, porque ALGO GRANDE DIOS HARÁ.

Confía en Él y espera con paciencia, porque ALGO GRANDE DIOS HARÁ.

Descansa en sus promesas y renueva tus fuerzas en Él, porque ALGO GRANDE DIOS HARÁ.

Regálale la mejor sonrisa que puede reflejar en tu rostro, porque ALGO GRANDE DIOS HARÁ.

¡Ánimo! ¡No te desanimes! ¡Porque ALGO GRANDE DIOS HARÁ!

“El Señor respondió: —Escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás se han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti.”

Éxodo 34:10 Nueva Traducción Viviente.