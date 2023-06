Alguaciles rescatan a 225 niños del tráfico

El tráfico de niños es un flagelo que en su mayoría se envía al tercer mundo, pero se ha convertido en un problema grave para los Estados Unidos, alimentado por las fronteras abiertas, ya que los delincuentes introducen niños de contrabando en México o los pasan entre bandas criminales dentro de los EE. UU., donde enfrentan una vida de abuso. La mayoría nunca se vuelven a ver.

En un mundo donde los niños parecen estar en riesgo de todos, incluidas las corporaciones de miles de millones de dólares, los padres narcisistas que esperan obtener el estrellato en TikTok y los maestros radicalizados dentro de sus escuelas desesperados por entregarlos a una vida de dependencia médica, ha habido algunos buenos noticias…

Los alguaciles estadounidenses han recuperado 225 niños desaparecidos como parte de una misión de 10 semanas que abarcó 16 distritos federales.

Con el nombre de ‘Operación Te encontraremos’, los alguaciles de EE. UU. han estado colaborando con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados para atacar a grandes grupos de niños desaparecidos con la esperanza de que los delincuentes responsables de las redes de tráfico de niños finalmente puedan ser atrapados. En estos arrestos recientes se incluyó a una de las 15 parejas más buscadas encontradas en México.

La declaración emitida por los alguaciles estadounidenses dice:

El Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (USMS), junto con agencias estatales y locales en 16 distritos judiciales federales y ubicaciones geográficas en los EE. UU., dirigió una operación nacional de 10 semanas que resultó en la recuperación o ubicación segura de 225 niños desaparecidos en peligro de extinción, que incluye fugitivos y los secuestrados por personas sin custodia.

La Operación Te Encontraremos es una operación nacional de niños desaparecidos enfocada en áreas geográficas con grandes grupos de niños desaparecidos en estado crítico.

Con la asistencia técnica del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), la Operación Te Encontraremos resultó en la recuperación de 169 niños y la ubicación segura de 56 niños. Durante la operación, el Servicio de Alguaciles de EE. UU. remitió 28 casos a las agencias de aplicación de la ley para una mayor investigación de delitos como drogas y armas, tráfico sexual y violaciones de delincuentes sexuales. Las fuerzas del orden informaron denuncias de tráfico en más de 40 casos en los que ayudó el Servicio de Alguaciles de EE. UU. De los casos cerrados, el 86 por ciento eran fugitivos en peligro de extinción, casi el 9 por ciento eran secuestros familiares y el 5 por ciento se consideraban desaparecidos. El niño más pequeño recuperado tenía seis meses. Además, de los niños desaparecidos recuperados, el 62 por ciento se recuperaron dentro de los siete días posteriores a la asistencia del Servicio de Alguaciles de EE. UU. en el caso.

“El Servicio de Alguaciles de EE. UU. está totalmente comprometido con la importante misión de proteger al pueblo estadounidense, especialmente a nuestra población más vulnerable: nuestros niños”, dijo Ronald Davis, Director del Servicio de Alguaciles. “Los resultados de esta operación subrayan ese compromiso, pero también resaltan la necesidad de estos esfuerzos críticos. Nuestro éxito continuo solo se puede lograr a través de nuestra colaboración con las agencias de aplicación de la ley estatales y locales, y la asociación con NCMEC. Juntos, el USMS y el NCMEC han recuperado más de 3100 niños desaparecidos desde la aprobación de la Ley de Justicia para las Víctimas de la Trata en 2015”.

“La operación We Will Find You es un gran ejemplo de cómo el Servicio de Alguaciles de los EE. UU. continúa dando prioridad a la protección de los niños”, dijo la presidenta y directora ejecutiva del NCMEC, Michelle DeLaune. “NCMEC se enorgullece de nuestra asociación de larga data con el USMS y los felicita a ellos y a las agencias estatales y locales participantes que ayudaron a recuperar a los 225 niños desaparecidos en peligro de extinción”.

La operación se llevó a cabo desde los siguientes lugares: este de Virginia; Washington DC.; Maryland; Massachusetts; Carolina del Sur; Nueva Orleans; San Antonio; Detroit; Yakima, Washington; Orlando Florida; Los Angeles; el norte de Ohio; Guam; Puerto Rico; y las Islas Vírgenes de EE.UU.

Durante la operación, 42 niños fueron encontrados fuera de la ciudad donde desaparecieron y 10 niños fueron encontrados fuera de los Estados Unidos en México. Además, el USMS arrestó a una pareja de los 15 más buscados que huyó a México desde el estado de Washington con sus cinco hijos, a quienes habían escondido.

La Operación Te Encontraremos presentó al Servicio de Alguaciles de EE. UU. con la oportunidad de expandir y resaltar las asociaciones entre las agencias de aplicación de la ley y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados para encontrar niños desaparecidos en estado crítico y llamar más la atención sobre la epidemia de niños desaparecidos en Estados Unidos.

Estos niños desaparecidos se consideraron algunos de los casos de recuperación más desafiantes en el área, según las indicaciones de factores de alto riesgo, como la victimización del tráfico sexual infantil, la explotación infantil, el abuso sexual, el abuso físico y las condiciones médicas o de salud mental. Además, otros niños fueron localizados a pedido de las fuerzas del orden para garantizar que estuvieran a salvo y confirmar la ubicación del niño.

La Ley de Justicia para las Víctimas de la Trata de 2015 mejoró la autoridad de los Alguaciles de EE. UU. para ayudar a las fuerzas del orden público a recuperar a los niños desaparecidos en peligro, independientemente de si se trataba de un fugitivo o un delincuente sexual. El Servicio de Alguaciles de EE. UU. estableció una Unidad de Niños Desaparecidos para supervisar y administrar la implementación de su autoridad mejorada en virtud de la ley. Los miembros del Servicio de Alguaciles de los EE. UU. – Rama de Investigaciones de Delincuentes Sexuales, la Unidad de Análisis de Comportamiento y la Unidad de Niños Desaparecidos comenzaron a capacitar al personal en los lugares participantes meses antes de la operación para garantizar que se cumpliera con la selección de casos, la investigación y todos los requisitos preoperativos.

No fue un milagro que estos niños fueran encontrados, fue el trabajo de un grupo de trabajo implacable. Es horrible escuchar que el niño más pequeño recuperado tenía solo 6 meses.

Las personas que ponen a los niños en esta posición son monstruos, y hay muchos. Según un informe, los niños menores de 15 años no solo son los más fáciles de robar, sino que las pandillas sacan la mayor cantidad de dinero de ellos en el mundo del tráfico sexual ilegal. La sociedad, al parecer, todavía tiene un lado oscuro donde los adultos buscan abusar sexualmente de los niños. Como era de esperar, los hombres están sobrerrepresentados como perpetradores de estos crímenes, pero hay una tendencia creciente de mujeres jóvenes que ayudan a atraer a las víctimas.

Ahora que estos niños rescatados se han ido recuperando, ¿qué harán los tribunales con los traficantes? Muchos de ellos tenían órdenes de arresto pendientes y una larga lista de cargos anteriores. La mayoría de las veces, las personas valientes hacen todo el trabajo duro para llevar a los delincuentes ante los tribunales solo para que los jueces activistas los devuelvan a la naturaleza. Es parte de la razón por la que tantos niños desaparecieron en primer lugar. Pensaron que podrían salirse con la suya.

Según un extenso estudio realizado por el Instituto McCain, el traficante sexual promedio es un hombre de 28,5 años (aunque el 24,4 por ciento son mujeres), el 75 por ciento son afroamericanos, el 1,2 por ciento son ciudadanos no estadounidenses, una quinta parte tienden a pertenecer a una pandilla, el 24 por ciento tiene antecedentes penales previos, el 67,3 por ciento usa algún tipo de tecnología en línea para atraer a las víctimas con el reclutamiento aprovechando en gran medida a los fugitivos, el 15,7 por ciento de sus víctimas reciben drogas y/o alcohol, y la edad general de las víctimas es de 4 a 17 años.

Los datos de este estudio finalizan en 2015. Desde entonces, la situación se ha salido de control. Según el Proyecto Polaris, en 2021 se denunciaron 10.359 casos a la Línea Directa Nacional contra la Trata de Personas, lo que se considera que representa una fracción de los casos reales.

La Unión Europea tiene un aumento catastrófico similar en el tráfico de niños que apareció aparentemente de la nada, excepto que… no fue así. La pesadilla del tráfico de niños en Europa despegó después de la invitación abierta de la canciller alemana al tercer mundo, que casi de inmediato resultó en la actual migración masiva ilegal que amenaza con llevar a la ruina a las naciones europeas anteriormente prósperas y pacíficas. Los delitos graves, las agresiones sexuales brutales, los campamentos para personas sin hogar en las calles principales y los niveles extremos de violencia de las pandillas han ido de la mano con el aumento del tráfico de niños, tal como lo vemos en la porosa frontera con México en los EE. UU.

California actualmente tiene la peor incidencia de tráfico de niños al mismo tiempo que sufre una plaga de ‘zombis’ donde sus calles se llenan de drogadictos atrapados en un estado de indefensión después de usar ‘Tranq’ que se dice que magnifica los efectos de la heroína y Fentanilo. El tráfico de niños sigue a la anarquía tan seguramente como un demócrata desmantela la riqueza.

En cuanto a Florida y Texas, están en la lista de tráfico de niños en gran parte debido a su proximidad a grandes secciones de la frontera sin vigilancia. Mientras tanto, Arizona ha logrado un progreso significativo, pero solo porque adoptó una política de tolerancia cero. En febrero de este año, Arizona realizó una variedad de arrestos durante el Super Bowl, incluidos 48 arrestos por delitos graves y 300 por delitos menores después de que usaron el gran evento como una trampa para los delincuentes. 14 de los arrestos por delitos graves fueron para adultos que intentaban tener relaciones sexuales con niños. En agosto de 2022, el FBI encontró 17 víctimas en Phoenix durante 4 días y arrestó a 85 personas. Fue parte de una investigación que encontró 84 niños y 141 adultos víctimas, incluidos 37 niños desaparecidos. La escala de estas operaciones es aterradora.

Una vez que pierde el control de quién ingresa a su país, no debería sorprender que los delincuentes comiencen a sacar a los niños de contrabando y llevarlos al interminable infierno del abuso.

Si bien hoy deberíamos elogiar a los alguaciles de EE. UU. que trajeron a estos niños a casa, nuestra furia debería volverse contra los políticos que, a través de su insuficiencia y deseo de “ganar votos”, han permitido que una clase criminal se aproveche de los niños. Y cuando hayamos terminado con eso, debemos averiguar por qué existe un mercado para los niños pequeños. El comportamiento depravado debe provenir de alguna parte y ya es hora de que se aborde.

Cuatro arrestados en caso de trata de personas que involucra a una adolescente, el alguacil de Pasco insta a las víctimas a presentarse.