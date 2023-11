Algunos migrantes fueron expulsados de los hoteles y otros podrían terminar igual

Mientras nevaba en Denver, algunos residentes entregaron ayuda a los migrantes que fueron expulsados de los hoteles administrados por la ciudad.

Quienes todavía están dentro de los refugios saben que también podrían terminar en tiendas de campaña.

Algunos automóviles se detuvieron en el antiguo motel Quality Inn en Speer Boulevard y Zuni Street el sábado por la noche mientras la nieve se espesaba sobre la ciudad. Decenas de personas cruzaron la calle para saludarlos cuando los conductores abrieron sus baúles y dejaron al descubierto bolsas con ropa o cajas de pizza para regalar.

Este motel es parte del sistema de refugio para migrantes de la ciudad, que se activó cuando las llegadas desde la frontera sur del país crecieron a niveles insostenibles a fines del año pasado. Si bien su número disminuyó este verano, muchos más llegaron este mes, estableciendo un nuevo récord de personas refugiadas en instalaciones contratadas por la ciudad.

Muchas de las personas que clamaban por comida y ropa todavía estaban alojadas en el motel, pero dijeron que tienen prohibido traer algunos tipos de comida a sus habitaciones.

Algunos tenían hambre y agradecieron las donaciones. Otros, que fueron expulsados por violar esa regla –o que se les acabó el tiempo después de alcanzar el límite de tiempo establecido por la ciudad– dormían en tiendas de campaña al otro lado de la calle; tenían frío, a menudo estaban mal vestidos y agradecían los guantes y zapatos que la gente traía a su campamento.

“Frío, frío, frío, frío”, murmuraba un hombre mientras caminaba alrededor de una fogata junto a unas tiendas de campaña.

Santos Vera era una de las personas que alineaba a una multitud reunida alrededor de su baúl abierto. Es el director ejecutivo de STRIDE Community Health Center, una clínica que atiende a inmigrantes y refugiados locales. Servir a esta comunidad es parte de la misión de su organización, pero él estaba aquí como vecino.

“De hecho, vivo no muy lejos. Estaba conduciendo por allí. Íbamos a Costco y le dije a mi esposa: ‘Vamos a comprar algo de comida y volvamos aquí’. Vamos a otro campamento por el que también pasamos”, dijo.

Denver abrió refugios de emergencia, pero las personas que dormían fuera del motel rechazaron la oferta.

Amy Beck, una defensora desde hace mucho tiempo de las personas sin hogar en Denver, se presentó en el campamento el sábado por la noche para intentar trasladar a algunas personas al interior. Ella había estado siguiendo mientras la ciudad activaba su plan de clima frío y explicaba cómo funcionaba a quienes se agazapaban frente al hotel.

“Tendrán que llevarse todas sus pertenencias para que no las perdamos”, les dijo a algunas personas a través de una aplicación de traducción; Si dejaban sus tiendas de campaña en este pequeño parque, es posible que nunca las recuperaran.

“No”, dijo un hombre, sacudiendo la cabeza.

Los planes de emergencia de Denver para el clima frío dictan que las personas deben trasladarse entre refugios diurnos y nocturnos durante fines de semana fríos como este. Los artículos que estos hombres habían recogido en el parque donde dormían eran todo lo que tenían, y no veían la manera de empacarlo todo y llevarlo consigo durante los próximos días.

Cuando se puso el sol, la mayoría de la gente había decidido permanecer junta y aguantar. Beck se quedó toda la noche, observando cómo los vehículos de los Bomberos de Denver pasaban junto al fuego que habían encendido debajo de un árbol y luego se acercaban al grupo para apagarlo después de la medianoche.

“Acaba de llegar el camión de bomberos. Apagaron el fuego porque recurrieron a la quema de muebles”, envió un mensaje de texto Beck a las 0:30 a. m. del domingo por la mañana. “Acabo de entregar una nueva ronda de calentadores de manos. Están súper fríos”.

Aquellos que todavía se quedan en el motel temen terminar afuera pronto.

Jairo Bermúdez, quien es de Venezuela y llegó a Denver hace aproximadamente una semana, dijo que no está seguro de adónde irá una vez que tenga que salir del hotel. A partir de octubre, los adultos solteros podrán permanecer en refugios como este ofrecidos por la ciudad durante 14 días; las familias con niños pueden quedarse hasta 37 días.

Mientras tanto, Bermúdez dijo que está agradecido por tener un techo sobre su cabeza, pero que bien podría terminar al otro lado de la calle una vez que se le acabe el tiempo.

“No conozco a nadie aquí”. él nos dijo.

Katherine Gutiérrez dijo que también le preocupa esa posibilidad, especialmente ahora que el invierno llega a Denver.

“Miedo. Miedo. Miedo, claro”, nos dijo en español, “porque no tengo nada. Tengo dos niños.”

Varios días de la semana pasada, la policía de Denver descubrió niños durmiendo en el campamento con familias que tuvieron que abandonar sus habitaciones por una razón u otra.

José Gómez allí con su hijo de cuatro años, Kenny Gómez estaba furioso por haber perdido su lugar en el motel y dijo que lo habían sorprendido con comida en su habitación, violo la regla de no tener comida en la habitación.

“Se llevan a la gente afuera como perros”, dijo en español. “Ellos necesitan ayuda.”

Pero en una declaración, un portavoz de la ciudad nos dijo que “la política actual de refugios permite a los huéspedes migrantes tener una cantidad razonable de refrigerios no perecederos y consumir comidas únicas en sus habitaciones”, y agregó que advierten a las personas antes de obligar a alguien a irse.

“Es crucial que prevengamos los problemas de plagas, especialmente porque los hoteles no tienen mini refrigeradores y la gente a veces almacena alimentos perecederos en sus habitaciones”, nos escribieron. “Si bien nunca es la primera acción, para mantener condiciones sanitarias y seguras dentro de las habitaciones, en algunos casos tenemos que finalizar las estadías de los huéspedes debido a infracciones de la política”.

Los agentes de la policía de Denver alojaron a las familias con niños que encontraron en otras habitaciones de hotel durante el fin de semana, nos confirmaron funcionarios de la ciudad. Pero es posible que más personas se encuentren afuera una vez que termine esta ola de frío. Beck nos envió un correo electrónico de Sterling Simms, que trabaja en la oficina del alcalde Mike Johnston, confirmando que las “salidas de duración de la estadía” se detuvieron debido a la tormenta, pero se reanudarán el martes por la mañana cuando expire la emergencia oficial por clima frío.

La situación es tan mala que un denunciante que aparentemente trabaja para la ciudad le dijo a KDVR que les preocupaba que alguien obligado a salir de refugios como estos pudiera terminar muerto.

Este episodio demuestra la enorme tarea que ciudades como Denver tienen por delante.

Durante casi un año, los funcionarios de Denver han estado haciendo sonar la alarma sobre el gasto que supone albergar a las personas que llegan aquí.

El ex alcalde Michael Hancock describió que esto llevó a la ciudad a un “punto de quiebre” mientras su administración trabajaba para acceder a reembolsos federales por los cientos de miles de dólares que la ciudad gastaba cada semana la primavera pasada.

Su advertencia se hizo eco de los llamados de los líderes de la ciudad de Nueva York, Chicago y Texas para que el gobierno federal actúe en materia de inmigración y proporcione más recursos para ayudar a las ciudades a recibir a las personas que ingresan al país (aunque, por supuesto, los tonos y contenidos de sus mensajes diferían según el país). afiliación política).

Beck dijo que el campamento afuera del hotel de la calle Zuni es una señal clara de que el aparato de refugio de la ciudad necesita trabajo, tanto para los inmigrantes como para las personas que son de aquí y no tienen adónde ir.

Piden a las ciudades que se coordinen con los residentes y las organizaciones locales para poner más tropas en el terreno y dedicar más fondos para permitir que las personas permanezcan en los refugios por más tiempo.

