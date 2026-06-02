El Juez Clarence Thomas afirma que las amenazas contra la Corte Suprema hacen que las apariciones públicas sean «muy» riesgosas.

Thomas intervino en una conferencia de forma remota, en lugar de hacerlo en persona, debido a preocupaciones de seguridad, dado que los jueces designados por los republicanos han enfrentado, en los últimos años, amenazas —en ocasiones mortales— provenientes de sectores de izquierda.

El juez conservador de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Clarence Thomas, declaró que la creciente frecuencia de las amenazas dirigidas tanto a él como a sus colegas jueces ha repercutido en el número de apariciones públicas que puede realizar, en un contexto marcado por una persistente tendencia de intenso odio partidista hacia la institución.

«Las preocupaciones de seguridad actuales son muy diferentes a como eran cuando asumí por primera vez el cargo de juez de circuito», afirmó Thomas en una reciente conferencia celebrada en Florida, según informa el *Washington Examiner*. «Ese es, en realidad, uno de los grandes cambios que he presenciado desde que formo parte de la Corte: que la situación se ha vuelto muy, muy delicada».

En el mes de febrero, el juez con la segunda trayectoria más larga en la historia de los Estados Unidos intervino en una conferencia de la facultad de derecho de la American University de forma remota —en lugar de hacerlo en persona, como estaba previsto originalmente— debido a una posible amenaza.

«Pido disculpas por tener que modificar los planes, pero quería asegurarme de no poner en peligro a nadie con mi mera presencia», declaró Thomas en aquel momento. «Al mismo tiempo, los insto a no seguir el ejemplo de los acontecimientos que han ocurrido y que nos impiden estar juntos».

«Creo que esto dice mucho sobre la situación en la que nos encontramos», añadió. «El hecho de que nosotros estemos sentados aquí y las personas a las que nos dirigimos estén sentadas allá, cuando en una sociedad civilizada, todos estaríamos sentados en la misma sala, en la misma mesa, aun cuando tengamos opiniones discrepantes».

Cuando un borrador filtrado reveló que el máximo tribunal de la nación se disponía a revocar el fallo *Roe v. Wade* —un mes antes de que esto ocurriera, en junio de 2022—, un grupo a favor del aborto autodenominado «Ruth Sent Us» organizó «protestas frente a las viviendas» de los «seis jueces extremistas» y publicó un mapa con la ubicación de dichas residencias.

Estas protestas —que incluyeron cánticos como «sin útero, no hay opinión» (a pesar de que la jueza Barrett es mujer)— infringieron la ley federal que prohíbe «realizar piquetes o manifestaciones» con la «intención de influir en cualquier juez» dentro o en las inmediaciones de «un edificio o residencia ocupada o utilizada por dicho juez».

La administración Biden se negó a condenar la elección de residencias privadas como lugares de protesta, y la entonces presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, llegó incluso a elogiar la «justa ira» de los manifestantes.

La filtración y el fallo subsiguiente fueron seguidos también por numerosos actos de violencia, vandalismo e intimidación contra iglesias y centros de embarazo provida y, lo que resulta más alarmante, por el hecho de que Nicholas John Roske, un hombre de California, acudiera con un arma y municiones al domicilio del juez Brett Kavanaugh —nombrado por Trump— con la intención de asesinarlo.

En el 2024, la jueza Amy Coney Barrett —nombrada por Trump— relató cómo, en términos generales, su familia se había adaptado «de maravilla» a su cargo actual, pero señaló que encontraba difíciles las exigencias de seguridad que este conlleva, tales como tener que viajar regularmente escoltada por alguaciles federales.

En particular, recordó una anécdota en la que su hijo de 13 años se topó con el chaleco antibalas que ella se había quitado al llegar a casa; su reacción inicial e inocente —«¡Qué genial! ¿Me lo puedo probar?»— pronto dio paso a la inquietud al preguntarse por qué su madre tenía ese chaleco en primer lugar. Thomas, Kavanaugh y Barrett votaron a favor de revocar el fallo *Roe*.