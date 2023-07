Anulan las admisiones basadas en la raza en las universidades

La Corte Suprema anuló el 29 de junio el uso de políticas de admisión racialmente discriminatorias en las universidades de EE. UU.

La decisión 6-3 pone fin al uso de la llamada acción afirmativa en la educación superior, un objetivo de los conservadores desde hace mucho tiempo.

El fallo se sentirá de inmediato cuando un millón de estudiantes de secundaria comiencen a solicitar la aceptación en otoño en los colegios y universidades de la nación. Según los informes, los estudiantes pueden evitar indicar su raza o etnia en la Solicitud común, que muchos usan para postularse a varias escuelas a la vez.

El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió (pdf) para el tribunal que, durante demasiado tiempo, las universidades han “concluido, erróneamente, que la piedra de toque de la identidad de un individuo no son los desafíos superados, las habilidades desarrolladas o las lecciones aprendidas, sino el color de su piel”.

“Nuestra historia constitucional no tolera esa elección”, escribió.

En una nota a pie de página, Roberts hizo una excepción en el fallo para las academias militares.

Debido a que las academias militares no participaron en el caso y “ninguno de los tribunales inferiores abordó la idoneidad de los sistemas de admisión basados en la raza en ese contexto”, la nueva decisión se aplica solo a las instituciones educativas civiles de educación superior, escribió, y señaló que no también pueden ser intereses “potencialmente distintos” y “imperantes” aquí relacionados con la seguridad nacional.

Esto parece significar que el tribunal podría considerar en el futuro el uso de la acción afirmativa en las admisiones en las academias militares.

La jueza Sonia Sotomayor disintió y escribió que la decisión de la mayoría “hace retroceder décadas de avances precedentes y trascendentales”.

“Sostiene que la raza ya no puede usarse de manera limitada en las admisiones universitarias para lograr beneficios tan críticos”, escribió el juez.

“Al sostener esto, la Corte consolida una regla superficial de daltonismo como un principio constitucional en una sociedad endémicamente segregada donde la raza siempre ha importado y sigue importando”.

En realidad, el caso son dos apelaciones separadas que se escucharon juntas el 31 de octubre de 2022: Students for Fair Admissions Inc. (SFFA) v. President and Fellows of Harvard College, expediente judicial 20-1199, y SFFA v. University of North Carolina (UNC), expediente judicial 21-707.

Roberts escribió la opinión de la mayoría en el caso de la UNC, a la que se unieron los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh, Samuel Alito y Amy Coney Barrett. Los tres jueces liberales de la corte: Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson discreparon. Esto significa que la votación fue 6-3.

Los votos de los jueces en el caso de Harvard fueron los mismos, excepto que Jackson no participó en esa decisión después de que se recusó porque tiene vínculos estrechos con Harvard. Kagan no se recusó a sí misma a pesar de que había sido decana de la Facultad de Derecho de Harvard de 2003 a 2009. La votación en este caso fue 6-2.

SFFA se autodenomina “un grupo de membresía sin fines de lucro de más de 20,000 estudiantes, padres y otros, que creen que las clasificaciones y preferencias raciales en las admisiones universitarias son injustas, innecesarias e inconstitucionales”.

Harvard y UNC son, respectivamente, la universidad privada más antigua y la universidad pública más antigua de EU.

En el caso de Harvard, la jueza federal de distrito Allison Dale Burroughs, quien fue nombrada por el entonces presidente Barack Obama, falló previamente después de un juicio sin jurado de 15 días para Harvard, dictaminando que su política de admisión que se decía que discriminaba a los solicitantes asiático-estadounidenses no era t motivado por “animus racial… o discriminación intencional” y fue “estrechamente diseñado para lograr la diversidad y los beneficios académicos que se derivan de la diversidad”.

El Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de EE. UU. confirmó la decisión del tribunal inferior y falló en contra de SFFA.

En el caso de la UNC, la jueza federal de distrito Loretta Copeland Biggs, también nombrada por Obama, celebró previamente un juicio sin jurado de ocho días para determinar si la UNC estaba cumpliendo con el precedente existente.

El tribunal aprobó la política de admisión de la escuela porque utiliza la raza “de manera flexible como un factor ‘plus’” y solo como “uno entre muchos factores”.

Descubrió que la UNC no tenía alternativas neutrales raciales viables para ayudarla a “lograr los beneficios educativos de la diversidad, así como sus políticas y prácticas actuales conscientes de la raza”.

El tribunal declaró que proporcionar preferencias de admisión basadas en el estatus socioeconómico en lugar de la raza no funcionaría porque “la mayoría de los estudiantes de bajos ingresos son blancos”, por lo que las escuelas simplemente “escogerían más estudiantes blancos”.

La UNC debería usar la raza indefinidamente porque está “entretejida en todos los aspectos de la experiencia vivida”, según el tribunal.

Hasta que Estados Unidos resuelva algún día su “lucha con la desigualdad racial”, los estudiantes de minorías seguirán siendo “menos propensos a ser admitidos en cantidades significativas con criterios [neutrales en cuanto a la raza]”, declaró.

La SFFA acudió a la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito de los EE. UU., pero antes de que pudiera pronunciarse sobre el caso, la SFFA también solicitó una revisión de la Corte Suprema, que fue concedida.

En la opinión mayoritaria, Roberts escribió que los programas de admisión de Harvard y UNC “no pueden reconciliarse con las garantías de la Cláusula de Igual Protección”.

“Ambos programas carecen de objetivos suficientemente enfocados y medibles que justifiquen el uso de la raza, inevitablemente emplean la raza de manera negativa, involucran estereotipos raciales y carecen de puntos finales significativos”, escribió. “Nunca hemos permitido que los programas de admisión funcionen de esa manera, y no lo haremos hoy”.

Años antes, la entonces juez Sandra Day O’Connor había predicho la desaparición de la acción afirmativa.

En Grutter v. Bollinger, escribió: “Esperamos que dentro de 25 años el uso de preferencias raciales ya no sea necesario para promover el interés aprobado hoy”.

Tomar decisiones de admisión conscientes de la raza es “peligroso”, escribió O’Connor, calificándolo de “desviación de la norma de igualdad de trato”.

Dichos programas deben “ser limitados en el tiempo”, dijo, y señaló que “todo uso gubernamental de la raza debe tener un punto final lógico”.

Si bien la raza no se puede usar como un factor en las decisiones de admisión, esto no significa que los solicitantes universitarios deban abstenerse durante el proceso de hablar sobre la raza, afirma la nueva opinión.

“Nada en esta opinión debe interpretarse como una prohibición a las universidades de considerar la discusión de un solicitante sobre cómo la raza afectó su vida, ya sea por discriminación, inspiración o de otra manera”, escribió Roberts.

“Un beneficio para un estudiante que superó la discriminación racial, por ejemplo, debe estar vinculado al coraje y la determinación de ese estudiante. O un beneficio para un estudiante cuya herencia o cultura lo motivó a asumir un papel de liderazgo o alcanzar una meta particular debe estar vinculado a la capacidad única de ese estudiante para contribuir a la universidad.

“El estudiante debe ser tratado en función de sus experiencias como individuo, no en función de la raza”.

Thomas, el segundo juez de color de la Corte Suprema de la nación después de Thurgood Marshall, quien dejó la corte en 1991 y murió en 1993, quien ha presionado durante mucho tiempo para poner fin a la acción afirmativa, escribió una opinión de 58 páginas que coincidía con la mayoría.

El nuevo fallo “ve las políticas de admisión de las universidades por lo que son: preferencias sin rumbo, basadas en la raza, diseñadas para garantizar una mezcla racial particular en sus clases de ingreso”.

Jackson, la primera jueza negra en la Corte Suprema, escribió en una opinión disidente separada de 29 páginas en el caso de la UNC que la opinión de la mayoría es “verdaderamente una tragedia para todos nosotros”.

“Con el olvido de dejarles comer pastel, hoy, la mayoría tira de la cuerda y anuncia ‘daltonismo para todos’ por decreto legal. Pero considerar que la raza es irrelevante en la ley no significa que lo sea en la vida”, escribió Jackson.

“Y habiéndose distanciado tanto de las experiencias reales pasadas y presentes de este país, la Corte ahora ha sido tentada a interferir con el trabajo crucial que la UNC y otras instituciones de educación superior están haciendo para resolver los problemas del mundo real de Estados Unidos”.

Sotomayor y Kagan se unieron a la disidencia de Jackson.

Ambas escuelas declar ron que estaban decepcionadas con la opinión de la mayoría. Harvard declaró que continúa apoyando la diversidad.

El presidente Donald Trump dijo:“este es un gran día para Estados Unidos”.

“Las personas con habilidades extraordinarias y todo lo demás necesario para el éxito, incluida la grandeza futura de nuestro país, finalmente están siendo recompensadas”, dijo.