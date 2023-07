Anuncian cargos en la eliminación de fraude de atención médica de $2.5 mil millones

El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció el miércoles cargos penales federales y locales dirigidos a 78 acusados en 16 estados como parte de una acción policial que involucra $2.5 mil millones en presuntos esquemas de fraude de atención médica dirigidos a personas mayores y discapacitadas, pacientes con VIH e incluso mujeres embarazadas.

Los casos van desde acusaciones de facturación falsa al programa federal de seguros de Medicare para estadounidenses mayores y discapacitados y pago de sobornos ilegales, hasta el desvío ilícito de costosos medicamentos recetados y la dispensación indebida de analgésicos opioides altamente adictivos.

Entre los que enfrentan cargos se encuentran 24 médicos, enfermeras y otros profesionales médicos con licencia, así como ejecutivos de atención médica, incluidos los directores ejecutivos actuales y anteriores de una plataforma en línea de equipos médicos duraderos acusados de facturar falsamente $1.9 mil millones en reclamos fraudulentos.

De los $2,500 millones en presuntas reclamaciones fraudulentas a Medicare, los programas estatales de Medicaid que atienden a los pobres y los programas complementarios de seguro de Medicare ofrecidos por aseguradoras privadas, alrededor de $1,100 millones se pagaron a los estafadores, dijeron las autoridades.

“El Departamento de Justicia encontrará y llevará ante la justicia a los delincuentes que buscan defraudar a los estadounidenses y robar de los programas financiados por los contribuyentes”, dijo el fiscal general Merrick Garland en un comunicado.

Los cargos, presentados o abiertos desde el 12 de junio hasta el miércoles, involucraron una serie de casos que comprenden tipos similares de esquemas.

Algunos casos estaban vinculados a costosos medicamentos para el VIH, que pueden obtener tasas de reembolso de Medicare de hasta $10,000 por el suministro de un mes.

En un caso, el propietario de una empresa distribuidora mayorista de productos farmacéuticos fue acusado en Nueva Jersey de comprar ilegalmente medicamentos contra el VIH desviados y luego revenderlos alegando falsamente que se habían adquirido a través de canales legítimos.

En otro caso, los funcionarios federales anunciaron una acusación formal contra el propietario de un negocio en Wisconsin acusado de aprovecharse de mujeres embarazadas de bajos ingresos incitándolas a inscribirse en servicios de atención prenatal y presentando reclamos falsos por servicios que nunca se prestaron.

Muchos casos típicos de fraude de Medicare están dirigidos a pacientes ancianos o discapacitados que son engañados para que proporcionen su información de seguro personal a vendedores telefónicos que les prometen que pueden recibir algún tipo de prueba, equipo médico u otro servicio pagado por Medicare sin costo alguno para ellos.

En tales esquemas, los médicos que a menudo no tienen una relación real con los pacientes luego sellan las órdenes al certificar falsamente que son médicamente necesarias.

Los reclamos se envían a los programas de seguros federales o estatales para su reembolso. Con frecuencia, cada persona que contribuye al esquema recibe un pago en forma de soborno o soborno ilegal.

Los tipos de servicios médicos en el corazón de tales esquemas generalmente involucran a aquellos que pagan las tasas de reembolso más altas. Los ejemplos anteriores de tales servicios a los que se dirigen los estafadores incluyen equipos médicos duraderos, pruebas genéticas y otros servicios de diagnóstico de laboratorio.

Es impresionante como inflan los recibos de servicios medicos en los hospitales o las clinicas a donde va a solicitar atenció medica y en algunos de los casos parece ser algo muy sencillo pero el recibo no es tan simple.

Algunas personas comentan que aunque se les haya pedido que no se les ministrata algun medicamento por x motivo que el paciente no quería­­, aun así le mandaron o le incluyeron el cobro y no son cantidades pequeñas, aunque no haya recibido esa medicina.