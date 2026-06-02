El presidente del Partido Republicano del condado de Colorado renuncia tras ser arrestado por solicitar a una menor en una operación encubierta contra delitos sexuales.

Hunter Rivera, quien contaba con el respaldo de la representante federal Lauren Boebert en su candidatura para presidir el Partido Republicano del condado de Weld en 2025, fue imputado tras llegar, junto con otro hombre, a un lugar previamente acordado para pagar por mantener relaciones sexuales con una “menor”.

Hunter Rivera, un joven de 22 años que ejercía como presidente de la agrupación republicana del condado de Weld, Colorado, presentó su renuncia la semana pasada tras ser detenido durante una operación policial encubierta contra delitos sexuales, bajo la acusación de haber intentado pagar por mantener relaciones sexuales con una menor.

La Oficina del Sheriff del condado de Larimer anunció el 15 de mayo que dos individuos —entre ellos Rivera— habían sido arrestados e imputados el día anterior tras responder a un anuncio publicado por investigadores que se hacían pasar por menores de edad que ofrecían servicios sexuales, en el marco de una operación encubierta dirigida a identificar y capturar a depredadores. Rivera —cuya candidatura para presidir el Partido Republicano del condado de Weld en 2025 había recibido un notable respaldo por parte de la representante federal Lauren Boebert, del cuarto distrito de Colorado— y el otro hombre no solo respondieron a los anuncios, sino que acudieron al lugar acordado para pagar por mantener relaciones sexuales con una “menor”, tras lo cual fueron imputados de inmediato.

Un día después del anuncio realizado por el sheriff, Rivera renunció a su cargo como presidente del Partido Republicano del condado de Weld.

“Los niños no son una propiedad que pueda comprarse o venderse”, declaró el sheriff John Feyen en el comunicado emitido por su departamento. “La trata de personas constituye una forma moderna de esclavitud, y no la toleraremos en el condado de Larimer. Espero que esta operación envíe un mensaje contundente: no importa quién seas; si intentas hacer daño a los niños de nuestra comunidad, tendrás que rendir cuentas ante la justicia”.

Rivera enfrenta cargos por delitos graves, entre los que se incluyen la solicitud de servicios de una prostituta menor de edad, el intento de captación de un menor a través de internet, el intento de agresión sexual contra un menor y un delito informático consistente en la solicitud para concertar un encuentro con una prostituta menor de edad.

El Partido Republicano del condado de Weld condenó de inmediato las presuntas acciones de Rivera y exigió su renuncia al cargo de presidente mediante un comunicado emitido el 15 de mayo. «Estamos al tanto del arresto de Hunter Rivera, presidente del Partido Republicano del condado de Weld, por parte de la Oficina del Sheriff del condado de Larimer, bajo cargos relacionados con una operación dirigida contra depredadores de menores», escribió la organización en X. «Estos cargos son repugnantes, aterradores y absolutamente reprobables. Cualquiera que se aproveche de los niños no merece defensa alguna, ni excusas, ni lugar alguno cerca de la vida pública o de nuestro partido».

«La gravedad de estos cargos es totalmente incompatible con la permanencia en el cargo de presidente del Partido Republicano del condado de Weld», añadió. «Exigimos la revocación inmediata de su cargo como presidente del Partido Republicano del condado de Weld».

Al día siguiente, el Partido Republicano del condado de Weld emitió otro comunicado anunciando que había recibido y aceptado la renuncia de Rivera como presidente del partido.

Anteriormente, Rivera se desempeñó como presidente de los Jóvenes Republicanos del Norte de Colorado, trabajó en las campañas de varios candidatos republicanos y se postuló sin éxito para el concejo municipal de Windsor en 2022.