Atleta de Fort Lupton ha ganado 10 letras, quiere cuatro más

Hay algo en el atletismo que atrae a Rylee Balcazar de Fort Lupton High School.

Ha ganado 10 letras universitarias a lo largo de sus tres años de escuela secundaria: tres letras cada una en softball, lucha libre y fútbol. Balcazar también ganó una carta en atletismo como estudiante de segundo año.

“Dejé la carrera para poder concentrarme más en el fútbol”, dijo Balcazar. “La lucha libre es más mi especialidad. Es más mi tipo de cosas. Es un 1-v-1. Si pierdes, es tu culpa. Si ganas, depende de ti. Me gusta más la lucha libre que el fútbol”.

Balcazar ganó el campeonato estatal en 2022. Ocupó el cuarto lugar entre las 105 libras en el torneo estatal de lucha libre femenina de este año en Denver. En 2021, ocupó el tercer lugar.

“Los deportes me mantienen en forma para los demás, excepto el sóftbol, en realidad no”, se rió. “Pero la lucha libre y el fútbol, puedo mantenerme en forma para ambos deportes. Si estoy en forma para la lucha libre, estoy listo para el fútbol y viceversa”.

Su madre era jugadora de fútbol y su padre era luchador.

“¿Sofbol? Unos primos jugaron y me metieron allí”, dijo. “Estoy mirando la lucha libre para la universidad, seguro. No hay duda. Voy a comenzar el proceso (de búsqueda) pronto. Mi objetivo es salir del estado, no muy lejos. Pero en algún lugar lindo para no tener ese remordimiento de no haberme ido. Quiero viajar y salir de mi zona de confort”.

Cuando comenzó la escuela secundaria, el objetivo de Balcazar era obtener la mayor cantidad posible de letras atléticas. Entonces, de acuerdo con eso, quiere agregar el campo traviesa a su lista el próximo año. La temporada de campo traviesa coincide con el softbol.

“Me encanta hablar con la gente y hacer amigos”, dijo. “Si soy un delantero (en el fútbol), hablo con los defensores, solo hago amigos, solo bromeo. Todo es divertido en casa. ¿Por qué quedarse en casa si puedes practicar tantos deportes como puedas?”.

“Me ayuda a crecer mucho, como con las habilidades sociales”, agregó Balcazar. “Me mantiene en forma, por supuesto. Básicamente, me mantiene empujando. Ayuda con la confianza, la motivación. Ayuda a mi pereza. Me ayuda a mantenerme en la escuela. Me ayuda a seguir adelante”.