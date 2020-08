Barras y Estrellas

Por Pastor Pedro H Gonzalez

Mateo 12:25 Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra si mismo, es asolado, y toda casa dividida contra si misma, no permanecerá.

Lo que acabamos de leer es un principio básico de política mundial que Jesús hablo en un contexto religioso y mientras estaba siendo cuestionado por echar fuera demonios y sanar enfermos. Tratare de poner este texto en el marco adecuado para que luzca como la pintura que Jesús plasmo (pinto) por medio de el.

Se cree que fue el emperador romano Cesar Augusto quien dijo la famosa frase divide y vencerás pero eso ya estaba expresado en los principios del Reino de Dios que Jesús encarno.

Los principios permanecen a lo largo de la historia y son inmutables rectores de los destinos de los pueblos; silenciosos, están ahí como testigos mudos y verdugos implacables que contaran ante la historia cada vez que fueron violados y asestaran el castigo debido a los pueblos que temerariamente los desconocen.

Un reino dividido no puede prevalecer es el principio expresado por Jesús al cual quiero referirme hoy. Estamos ante un momento decisivo en la historia y para el futuro de los Estados Unidos. Todo parece apuntar a que fuerzas oscuras y con intereses perversos han desatado el viejo axioma de dividir para vencer. Ha ido ganando terreno la división, el odio de clases y de razas, parece que la sociedad norteamericana (con su multicolor componente racial) neciamente se ha dejado permear por la agenda divisiva de los oscuros intereses económicos que amenazan con destruir lo mas preciado de la nación americana, me refiero a su unidad, el amor por su bandera y por los principios que ella encarna.

Estados Unidos es mas que un nombre de un país, es un concepto de fuerza, de fortaleza, de valores como la libertad, el trabajo honesto que da resultado, que puede proyectar a cualquier persona al logro de sus sueños. Parece que ese es el principal motivo de ataque a esta nación. Lo que se pretende es extirpar de cuajo las posibilidades que ofrece a los individuos y para eso se quiere mostrar a un estado omni proveedor (proveedor de todo) se quiere construir un gobierno del tamaño de un gigante, intrusivo, altamente demandante de impuestos, sobre protector y controlador del estilo de vida de sus habitantes, mis amados les estoy hablando de un modelo comunista, seudo socialista disfrazado de progresista para poder ser aceptado por la masa pero en el fondo no es otra cosa que el brazo comunista queriendo ganar terreno en Estados Unidos y haciendo alianzas siniestras con toda fuerza posible para lograr sembrar la división que según parece ha llegado a ser entendida como la única arma posible para vencer a los Estados Unidos.

Si logran llevarnos al terreno de Estados des-Unidos ya no tendremos opción, habremos perdido nuestra razón de ser y estaremos en vías de extinción como estado capitalista que encarna el sueño americano.

Soy de origen colombiano, pero ante todo soy ciudadano del Reino de los cielos. Muchos me criticaran y dirán que este colombianito ahora se cree muy “gringo” a mí no me trasnocha lo que piensen los demás, yo sirvo al Rey de reyes y Señor de señores, al único y verdadero Dios y por eso escribo de esta manera. No me hace gringo un pasaporte, pero si cuanto me pueda identificar con los valores de un país. Hay gringos que lo único que tienen de gringos es el pasaporte porque ya ni respeto por su bandera tienen. Una persona es ciudadana de un país en la medida en que se identifique con la constitución, con los valores y con los principios del país.

Yo me identifico con los principios del reino de Dios, que en buena medida veo reflejados en los principios que inspiran la constitución americana, como que fue creada por creyentes cristianos, muchos de ellos con un entendimiento tan alto que les daba el derecho de ser llamados hijos de Dios, a ellos se les conoce como padres de la patria.

Ha llegado la hora de definirse, y de mostrar que estamos definidos; lo haremos de dos maneras: En nuestro diario vivir, con nuestro vecino, con nuestra familia, en nuestra comunidad sin dejarnos dividir, ayudando cuando podamos, dando generosamente de lo que tenemos, siendo altruistas y mostrando el amor de Cristo en todo lo que hacemos, también lo hacemos votando, por los valores en los que creemos. La libertad, la familia, la vida, el amor a Dios, el respeto a la propiedad privada, la honra al trabajo honesto y al disfrute de su fruto. Esos pilares le mostraran por quien votar.

Soy el Pastor Pedro H. Gonzalez de la Iglesia Embajada del Reino.

