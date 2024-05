Biden acaba de contarnos cómo planean los demócratas manipular y robar las elecciones

Artículo de Gateway Pundit traducido a Español

Biden lo hizo de nuevo.

Un anciano débil, decrépito, con muerte cerebral, demencia y pañales dirige el país. ¿Has oído?

Y las personas con demencia a menudo “soltan la lengua”. No tienen filtro. Entonces, actúan como niños pequeños: dicen lo que piensan. Los secretos salen a la luz.

Presta atención a Joe Biden. Tiene demencia y pertenece a un asilo de ancianos, no a la Casa Blanca. Entonces, a veces los secretos salen a borbotones de su boca decrépita.

El secreto de cómo los demócratas planeaban vencer a Trump en las elecciones presidenciales de 2020 salió de la decrépita boca de Biden durante la campaña de 2020.

Si tan solo hubiéramos escuchado y actuado.

Biden dijo (y cito la palabra): “Creo que hemos creado la organización de fraude electoral más extensa e inclusiva en la historia de la política estadounidense”. Ups.

Eso fue el 24 de octubre de 2020. ¿No me creen?

Mira aquí:

https://www.foxnews.com/politics/biden-voter-fraud-organization-videogaffe

Biden soltó la sopa. Nos dijo cómo iban a ganar los demócratas. Iban a manipular y robar las elecciones con fraude electoral.

Y lo hicieron.

Usaron boletas por correo sin identificación de votante; urnas electorales sin supervisión; recolección de votos: una estafa que es ilegal en todos los demás países del mundo; ninguna coincidencia de firma; y millones de extranjeros ilegales también votaron. Sin identificación de votante y sin nadie preguntando sobre ciudadanía en las urnas, es fácil.

Así es exactamente como se robaron las elecciones de 2020. El viejo y decrépito títere de la demencia, Biden, nos dijo lo que planeaban hacer y lo hicieron. Biden dijo: “FRAUDE ELECTORAL”. ¿Por qué nadie escuchó? Bueno, el viejo decrépito Joe lo ha vuelto a hacer. Entonces, esta vez será mejor que escuchemos y actuemos. Porque de la boca de los niños pequeños y de los ancianos decrépitos con demencia sale la verdad.

Durante una entrevista con una estación de radio española la semana pasada, Biden se refirió a millones de invasores extranjeros ilegales como “votantes hispanos”.

Ahí está. Ese es el plan demócrata para robarse las elecciones presidenciales de 2024.

Biden también dijo otras dos cosas reveladoras. Dijo que hablar español es “el futuro de Estados Unidos”. Y dijo que los millones de extranjeros ilegales que han cruzado su frontera abierta hacia Estados Unidos son “la única razón por la que nuestra economía es tan buena”.

Ay dios mío.

De “la boca de los niños” sale la verdad. Este es el nuevo plan actualizado de los demócratas para destruir intencionalmente a Estados Unidos. Biden te lo acaba de decir.

Trump lleva una ventaja aplastante. Negros, latinos legales, votantes jóvenes: todos odian a Biden. Todo el mundo odia la “Bidenomía” y esta economía de mierda. Todo el mundo odia la inflación masiva de Biden. Todo el mundo odia la dirección de Estados Unidos.

Las encuestas muestran que Biden es el presidente más impopular en 70 años, peor incluso que Carter o Nixon. Su aprobación sobre la economía y la inflación es la más baja de la historia moderna.

Y es por eso que Trump lidera por dos dígitos en las encuestas confiables más recientes. Y ganar todos los estados en disputa, incluido mi estado natal, Nevada, por 12 puntos y Georgia por 10. La última encuesta de AARP también muestra que Trump se aleja en Pensilvania.

James Carville, uno de los estrategas políticos y adivinos más brillantes de la historia, sufrió un colapso hace días. Está perdiendo la cabeza porque nada de lo que dicen o hacen los demócratas puede detener a Trump.

No llamarlo “Hitler”. No utilizar el aborto como único tema 24 horas al día, 7 días a la semana. No acusaciones, juicios amañados o incluso condenas. “Nada funciona”, despotricó Carville como un loco.

En realidad Carville se equivoca. Todo está funcionando… para Trump. Pero créanme, los demócratas tienen un plan. Biden te lo acaba de decir. Se llama “El gran reemplazo”.

Biden (y su jefe Obama, el verdadero presidente) han dejado entrar a millones de ilegales o, como acaba de llamarlos Biden, “votantes”. ¿Por qué alguien querría dejar entrar a millones de invasores extranjeros, criminales, terroristas y personas pobres del mundo que necesitan bienestar desde la cuna hasta la tumba? Tendrías que estar loco. Tendrías que ser un terrorista suicida.

Porque para los demócratas todos estos son simplemente nuevos votantes demócratas.

Denles a todos tarjetas Visa de 10.000 dólares, 2.000 dólares en efectivo, vuelos gratis a cualquier lugar que quieran (sin necesidad de identificación para abordar los aviones), comida gratis, atención médica gratuita, teléfonos gratuitos y servicios legales gratuitos. Agregue asistencia social, cupones de alimentos y Medicaid.

Agregue escuelas públicas gratuitas para cada niño extranjero ilegal, con un valor de entre $20,000 y $40,000 por niño, anualmente.

Y luego solo pida una cosa a cambio:

completar el formulario de registro de votantes y votar por Biden y por el demócrata directo en la boleta.

Y, por supuesto, nadie necesita leer ni hablar inglés. Convenientemente, todos pueden votar en español.

Por eso Biden llama al idioma español “el futuro de Estados Unidos”. La frontera abierta no se trata de permitir la entrada de extranjeros ilegales a Estados Unidos. Se trata de dejar entrar a los votantes demócratas en Estados Unidos.

Estos borregos votarán por los demócratas para agradecer a Biden por dejarlos entrar. Votarán por los demócratas para evitar ser deportados. Votarán por los demócratas para que sigan llegando los cheques de asistencia social y los cupones de alimentos.

Los demócratas saben que Trump está ganando por abrumadora mayoría entre los ciudadanos estadounidenses legales, incluyendo esta vez a un gran número de negros, hispanos y votantes jóvenes.

Entonces, la única manera de superar quizás entre 10 y 20 millones de nuevos votantes de Trump es importar 25 millones de invasores extranjeros ilegales para superar en votos y reemplazar a los ciudadanos.

De ahí el nombre “El Gran Reemplazo”.

¿No lo entiendes? Las encuestas muestran una victoria aplastante de Trump. Y son precisas, SI sólo contamos a los ciudadanos estadounidenses legales. Pero las encuestas no cuentan a los extranjeros ilegales.

Estas cifras de las encuestas no incluyen a millones -tal vez 25 millones- de votantes extranjeros ilegales. Si se les suma, la aplastante ventaja de Trump se evapora en el aire. Así es como los demócratas planean convertir una victoria aplastante de Trump en una derrota. “Se trata de los ilegales, estúpidos”. Biden nos lo acaba de decir