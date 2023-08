Centros de embarazo en crisis están salvando a bebés no nacidos y a madres del aborto

Los centros de embarazo en crisis están salvando a los bebés no nacidos y a las madres del aborto. Por eso los izquierdistas los odian.

Un nuevo estudio subraya la necesidad desesperada de más centros de embarazo en crisis y otros recursos pastorales.

En junio, CNN publicó lo que se anunció como una exposición titulada “Google ganó $10 millones al permitir anuncios engañosos contra el aborto de ‘clínicas falsas’, dice el informe”.

El informe al que se hace referencia fue publicado por el llamado Centro para Contrarrestar el Odio Digital, una organización pro-aborto y pro-LGBT que se promociona a sí misma como un “grupo de derechos humanos” que existe con el propósito de presionar a las autoridades para que censuren el discurso que desaprueban.

Al igual que el Southern Poverty Law Center, simplemente recopilan informes de personas u organizaciones que expresan puntos de vista a los que se oponen, publican sus informes a medios amigos y luego usan la cobertura de los medios (por parte de organizaciones como CNN) para pedirle al gobierno que tome medidas.

El propósito de su “exposición” de Google era apuntar a los centros de embarazo en crisis que ofrecen a las mujeres alternativas al aborto. Como señaló el informe de CNN: “Algunos que buscaron ‘clínicas de aborto cerca de mí’ en Google encontraron resultados que los dirigían hacia los llamados ‘centros de embarazo en crisis’ que pueden tratar de disuadir a las personas que buscan un aborto y ofrecer reversión de la píldora abortiva no comprobada médicamente técnicas, según el informe”. Nótese aquí que a) consideran que se hable a las mujeres de que no aborten como algo intrínsecamente malo yb) que mienten sobre las técnicas de reversión de la píldora abortiva.

Los bebés han nacido después de que los profesionales médicos intervinieran con éxito a la mitad de un régimen de píldoras abortivas, eso no está en duda.

Este tipo de activismo es particularmente hipócrita en un momento en que tanto los activistas como la prensa progresista exigen saber si el gobierno y el movimiento pro-vida están dispuestos a intensificar y ayudar a las mujeres que viven en los “desiertos del aborto” donde el aborto es en gran parte ilegal o ilegal. indisponible.

También ignora el hecho de que la mayoría de las mujeres finalmente se arrepienten de haber abortado y, por lo tanto, dar a los consejeros la oportunidad de persuadirlas para que elijan la vida y d arles los recursos para facilitar esa elección debería ser considerado algo objetivamente positivo por todos.

Como señaló Bridget Ryder en The European Conservative este mes, “cuando se enfrentan a la pregunta, la mayoría de las mujeres preferirían no haber abortado, y la mayoría experimenta sentimientos de tristeza, culpa y arrepentimiento después del hecho”.

Eso es según un estudio titulado “Los efectos de la corrección de la decisión de aborto y el tipo de decisión sobre la satisfacción y la salud mental de las mujeres” publicado en la revista Cureus en mayo, una publicación de la editorial científica Springer Nature Group y realizada por David C. Reardon de el Instituto Elliot en St Peters, Missouri; Katherine A. Rafferty de la Universidad de Iowa en Ames; y Tessa Longbons del Instituto Charlotte Lozier en Arlington, Virginia.

Según el estudio de 226 mujeres después de un aborto: “El sesenta por ciento [de las mujeres] informaron que hubieran preferido dar a luz si hubieran recibido más apoyo de otros o tuvieran más seguridad financiera”.

Como señaló Ryder:

De las 226 mujeres encuestadas que habían tenido abortos, el 33% identificó el aborto como deseado, el 43% como aceptado pero inconsistente con sus valores y preferencias, y el 24% consideró el aborto no deseado o coaccionado. Solo las mujeres que habían considerado el aborto deseado y coherente con sus valores asociaron emociones positivas y ganancias en salud mental después de su decisión de abortar.

“Todos los demás grupos atribuyeron más emociones negativas y resultados de salud mental a sus abortos”, encontraron los investigadores.

Los activistas del aborto citan con frecuencia un estudio realizado por Advancing New Standards in Reproductive Health a favor del aborto de 2015 que afirmaba que el 99% de las mujeres que han abortado no se arrepienten; los autores de ese estudio se negaron a compartir sus datos con Reardon y los otros investigadores para un análisis independiente.

Eso, para cualquier investigador que no esté motivado por sus propios fines ideológicos, es una señal de alerta.

Este nuevo estudio subraya la necesidad desesperada de más centros de embarazo en crisis y otros recursos pastorales, no menos.

El hecho de que los activistas del aborto estén dispuestos a apuntar a los centros existentes para negarles a las mujeres el acceso a su asistencia cuando la mayoría de ellas, si eligen abortar, probablemente lamentarán más tarde esa elección, es repugnante.