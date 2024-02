Cómo la exposición a radiación de radiofrecuencia de dispositivos móviles puede perjudicar la salud

El Programa Nacional de Toxicología (NTP) del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental de EE.UU. ha revelado silenciosamente que dejará de estudiar los impactos biológicos o ambientales de la radiación de radiofrecuencia de teléfonos celulares.

Esta decisión se produce a pesar de los resultados de los programas cuidadosamente diseñados y revisados durante una década $30 millones invertidos en estudios en animales eso encontraron cáncer, daño cardíaco y daño en el ADN asociado con la exposición a la radiación de radiofrecuencia del teléfono celular a niveles comparables a los experimentados por los personas en la actualidad.

El año pasado, el NTP declaró en su hoja informativa de 2023 que realizaría estudios de seguimiento para comprender mejor los efectos encontrados en los estudios con animales a largo plazo.

Las clínicas de infertilidad preguntan a los hombres cuáles son sus hábitos con respecto a los teléfonos móviles y otros dispositivos inalámbricos. Les dicen que se quiten estos teléfonos del cuerpo y de los bolsillos porque hay evidencia de una correlación en roedores entre la exposición a la radiación inalámbrica y un bajo recuento de espermatozoides, peor calidad del esperma, disminución de la testosterona y daño a los testículos .

Los estudios también han relacionado el uso de un teléfono celular en el sostén con un mayor riesgo de cáncer de mama. La lista de efectos adversos para la salud asociados con esta exposición es larga y nuestro uso de estos dispositivos crece constantemente.

Los niños son especialmente vulnerables debido a su cerebro en rápido desarrollo. En efecto, no existe un grupo de control. Esto hace que sea difícil, pero no imposible, discernir los efectos de la radiación inalámbrica en las poblaciones humanas.

Impactos en la salud:

Campos electromagnéticos (EMF)

Radiación de radiofrecuencia (RF)

Niños

Mujeres embarazadas

Sensibilidad electromagnética (EMS)

Celulares

Wifi

Torres celulares

Redes Inalámbricas de Quinta Generación (5G)

Radiación electromagnética de baja frecuencia

Mecanismos de daño

Recomendaciones de enfoque precautorio

La insuficiencia de las pautas federales de exposición

Durante las últimas décadas, numerosas publicaciones científicas han demostrado los efectos nocivos de la exposición a la radiación electromagnética (REM) de fuentes inalámbricas, como teléfonos inteligentes, enrutadores Wi-Fi, torres de telefonía celular, medidores inteligentes y otros dispositivos de Internet de las cosas (IoT), en niveles muy por debajo de los límites máximos de exposición federales.

A pesar de este conjunto de evidencia, las pautas federales de exposición no han cambiado desde que se implementaron por primera vez en 1996 y se ha impuesto una proliferación sin precedentes de fuentes inalámbricas a un público desinformado.

Es esencial informarse a usted mismo y a quienes lo rodean sobre los efectos adversos para la salud de la exposición inalámbrica, la insuficiencia de las pautas federales actuales de exposición y la captura regulatoria que ha permitido la expansión desenfrenada de la tecnología e infraestructura inalámbrica en todo el país.

Impactos en la salud de los campos electromagnéticos (CEM)

Los EMF son regiones físicas de energía electromagnética producidas por partículas cargadas eléctricamente y radiación electromagnética (EMR).

Científico de EMF – Llamamiento

internacional (2022)

“Numerosas publicaciones científicas recientes han demostrado que los EMF afectan a los organismos vivos a niveles muy por debajo de la mayoría de las directrices nacionales e internacionales. Los efectos incluyen un mayor riesgo de cáncer, estrés celular, aumento de radicales libres dañinos, daños genéticos, cambios estructurales y funcionales del sistema reproductivo, déficits de aprendizaje y memoria, trastornos neurológicos e impactos negativos en el bienestar general de los seres humanos. Los daños van mucho más allá de la raza humana, ya que cada vez hay más pruebas de efectos nocivos para la vida vegetal y animal”.

PowerWatch: 1670 artículos

científicos revisados ​​por pares sobre

campos electromagnéticos y biología

o salud (2018)

“ Powerwatch ha estado investigando los vínculos entre los campos electromagnéticos y los riesgos para la salud durante más de 25 años. La organización, que es completamente independiente del gobierno y la industria, recopila información para ayudar al profano (sic) a comprender este problema”.

Kivrak et al. (2017)

“Los resultados de los estudios recientes no solo demuestran claramente que la exposición a los campos electromagnéticos desencadena estrés oxidativo en varios tejidos, sino también que provoca cambios significativos en los niveles de marcadores antioxidantes en sangre. Entre los síntomas causados ​​por los campos electromagnéticos se encuentran la fatiga, el dolor de cabeza, la disminución de la capacidad de aprendizaje y el deterioro cognitivo”.

Impactos en la salud de la radiación

de radiofrecuencia (RF)

Las frecuencias que van desde 3 kilohercios hasta 300 gigahercios en el espectro de radiación electromagnética (EMR) se definen como radiación de RF.

Informe de bioiniciativa: resúmenes

de investigación actualizados (2022)

“Claramente continúa la tendencia de que la gran mayoría de los estudios informan efectos de exposiciones de baja intensidad tanto a ELF-EMF como a RFR, y un pequeño porcentaje de estudios publicados informan que no se observan efectos”.

Hardell et al. (2021)

“Estos resultados respaldan el mayor riesgo de cáncer en humanos y animales probados en laboratorio para detectar radiación de RF. De hecho, los RF-EMF ahora pueden clasificarse como carcinógeno humano, Grupo 1. Sin embargo, dicha clasificación sólo puede realizarla la IARC”.

Yadav et al. (2021)

“Esta revisión con la ayuda de estudios in vitro e in vivo muestra que la RF podría cambiar la morfología y fisiología de las células germinales con espermatogénesis y motilidad afectadas y concentración reducida de gametos masculinos. La RF también produce cambios genéticos y hormonales. Además, también se resume la contribución del estrés oxidativo y el complejo de proteína quinasa después de la exposición a RFR, que también podría ser el posible mecanismo para la reducción de los parámetros del esperma”.

Smith-Roe et al. (2020)

«En conclusión, estos resultados sugieren que la exposición a RFR está asociada con un aumento en el daño al ADN».

Boileau et al. (2020)

«El uso de un teléfono móvil para llamadas durante más de 30 minutos por día durante el embarazo puede tener un impacto negativo en el crecimiento fetal».

Stein et al. (2020)

“Se concluye que los mecanismos subyacentes a los síntomas de EHS son biológicamente plausibles y que muchas respuestas fisiológicas orgánicas ocurren después de la exposición a los EMF. Los pacientes pueden tener síntomas neurológicos, neurohormonales y neuropsiquiátricos después de la exposición a los campos electromagnéticos como consecuencia de daño neuronal y respuestas neuronales hipersensibilizadas”.

Kim y cols. (2019)

“Se ha descubierto que RF-EMF puede inducir cambios en las células nerviosas del sistema nervioso central, incluida la apoptosis de las células neuronales, cambios en la función de la mielina nerviosa y los canales iónicos; Además, los RF-EMF actúan como una fuente de estrés en los seres vivos”.

Hardell et al. (2019)

“Concluimos que existe evidencia clara de que la radiación de RF es un carcinógeno humano que causa glioma y schwannoma vestibular (neuroma acústico). Existe cierta evidencia de un mayor riesgo de desarrollar cáncer de tiroides y evidencia clara de que la radiación de RF es un carcinógeno multisitio. Según el preámbulo de las monografías de la IARC, la radiación de RF debe clasificarse como cancerígena para los seres humanos, Grupo 1”.

Programa Nacional de Toxicología – Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (2018)

“El NTP realizó estudios de toxicología de dos años de duración en ratas y ratones para ayudar a aclarar los posibles peligros para la salud, incluido el riesgo de cáncer, derivados de la exposición a RFR como el utilizado en los teléfonos móviles 2G y 3G. que operan dentro de un rango de frecuencias de aproximadamente 700 a 2700 megahercios (MHz)”.

Los estudios del NTP encontraron que la alta exposición a la radiación de RF de 900 MHz utilizada por los teléfonos móviles se asociaba con:

Evidencia clara de una asociación con tumores (schwannoma maligno) en el corazón de ratas macho.

Alguna evidencia de una asociación con tumores (glioma maligno) en el cerebro de ratas macho.

Alguna evidencia de una asociación con tumores (feocromocitoma combinado benigno, maligno o complejo) en las glándulas suprarrenales de ratas macho.

Daño al ADN medible bajo ciertas condiciones de exposición.

Molinero y cols. (2018)

“ Los estudios epidemiológicos informados desde la reunión del Grupo de Trabajo de la IARC de 2011 son adecuados para considerar la RFR como un probable carcinógeno humano (Grupo 2 A). Sin embargo, deben complementarse con los datos en animales recientemente informados realizados en el Instituto Ramazzini y el Programa Nacional de Toxicología de EE. UU., así como con estudios mecanicistas. Estos hallazgos experimentales, junto con la epidemiología revisada aquí, son suficientes, en nuestra opinión, para actualizar la categorización de RFR de la IARC al Grupo 1”.

Obajuluwa et al. (2017)

«En conclusiones (sic), estos datos mostraron que la exposición prolongada al WiFi puede provocar efectos adversos como enfermedades neurodegenerativas, como se observa mediante una alteración significativa en la expresión del gen AChE y algunos parámetros neuroconductuales asociados con el daño cerebral».

Eghlidospour et al. (2017)

«Se concluye que la dosis acumulada de RF-EMF GSM de 900 MHz podría tener efectos devastadores en la proliferación de NSC y la neurogénesis, lo que requiere más causas en términos de uso de dispositivos móviles».

Havas (2017)

“Si bien la IR daña directamente el ADN, la NIR interfiere con los mecanismos de reparación oxidativa, lo que provoca estrés oxidativo, daño a los componentes celulares, incluido el ADN, y daño a los procesos celulares que conducen al cáncer. Además, el daño de los radicales libres explica los mayores riesgos de cáncer asociados con el uso de teléfonos móviles, la exposición ocupacional a NIR (ELF EMF y RFR) y la exposición residencial a líneas eléctricas y transmisores de RF, incluidos teléfonos móviles, estaciones base de teléfonos celulares, antenas de transmisión y instalaciones de radar”.

Houston y cols. (2016)

“Entre un total de 27 estudios que investigaron los efectos de RF-EMR en el sistema reproductivo masculino, en 21 se informaron consecuencias negativas de la exposición. Dentro de estos 21 estudios, 11 de los 15 que investigaron la motilidad de los espermatozoides informaron disminuciones significativas, 7 de 7 que midieron la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) documentaron niveles elevados y 4 de 5 estudios que investigaron daños en el ADN resaltaron un mayor daño debido a la exposición a RF-EMR”.

Lerchl et al. (2015)

“El número de tumores de pulmón e hígado en animales expuestos fue significativamente mayor que en los controles expuestos de forma simulada. Además, también se encontró que los linfomas aumentaban significativamente por la exposición. No existe un efecto dosis-respuesta claro. Nuestra hipótesis es que estos efectos promotores de tumores pueden ser causados ​​por cambios metabólicos debidos a la exposición. Dado que muchos de los efectos promotores de tumores en nuestro estudio se observaron a niveles de exposición bajos a moderados (0,04 y 0,4 W/kg SAR), muy por debajo de los límites de exposición para los usuarios de teléfonos móviles, se justifican más estudios para investigar los mecanismos subyacentes. .”

Yakymenko et al. (2015)

“En conclusión, nuestro análisis demuestra que la RFR de baja intensidad es un agente oxidativo expresivo para las células vivas con un alto potencial patógeno y que el estrés oxidativo inducido por la exposición a la RFR debe reconocerse como uno de los mecanismos primarios de la actividad biológica. de este tipo de radiación”.

Meo et al. (2015)

“La exposición a RF-EMFR alto generado por MPBS se asocia con niveles elevados de HbA1c y prevalencia de prediabetes mellitus entre adolescentes en edad escolar. RF-EMFR parece ser otro factor de riesgo que contribuye a los altos niveles de HbA1c y a la incidencia de diabetes mellitus tipo 2”.

Cinar et al. (2013)

«Nuestros hallazgos sugieren que la exposición aguda a EMW puede facilitar las crisis epilépticas, que pueden ser independientes del tiempo de exposición a EMW».

Volkow et al. (2012)

«En participantes sanos y en comparación con ninguna exposición, la exposición al teléfono celular durante 50 minutos se asoció con un aumento del metabolismo de la glucosa en el cerebro en la región más cercana a la antena».

Informe de la Bioiniciativa (2012)

El Informe de la Bioiniciativa 2012 fue preparado por un grupo internacional de expertos con títulos de medicina, doctorados y maestrías. Concluyen: «Está claramente establecido que los bioefectos ocurren con niveles de exposición muy bajos (niveles no térmicos) a campos electromagnéticos y exposiciones a radiación de radiofrecuencia». También afirman claramente: «La evidencia científica es… lo suficientemente sustancial como para justificar acciones preventivas para la RF».

Resumen de la ciencia

Tumores cerebrales y neuromas acústicos

“Las personas que han usado un teléfono celular durante diez años o más tienen tasas más altas de tumores cerebrales malignos y neuromas acústicos. Es peor si el teléfono móvil se ha utilizado principalmente en un lado de la cabeza”.

“Las personas que han utilizado un teléfono inalámbrico durante diez años o más tienen tasas más altas de tumores cerebrales malignos y neuromas acústicos. Es peor si el teléfono inalámbrico se ha utilizado principalmente en un lado de la cabeza”.

«El estándar actual para la exposición a las emisiones de teléfonos móviles e inalámbricos no es seguro teniendo en cuenta los estudios que informan sobre riesgos de tumores cerebrales y neuromas acústicos a largo plazo».

Cambios en el sistema nervioso y la función cerebral

«Hay pocas dudas de que los campos electromagnéticos emitidos por los teléfonos móviles y su uso afectan la actividad eléctrica del cerebro».

“Los cambios en la forma en que reaccionan el cerebro y el sistema nervioso dependen en gran medida de las exposiciones específicas. La mayoría de los estudios sólo analizan los efectos a corto plazo, por lo que se desconocen las consecuencias a largo plazo de las exposiciones”.

“En este momento se desconocen las consecuencias de la exposición prolongada a los niños, cuyo sistema nervioso continúa desarrollándose hasta finales de la adolescencia. Esto podría tener graves implicaciones para la salud de los adultos y su funcionamiento en la sociedad si años de exposición de los jóvenes tanto a ELF como a RF resultan en una disminución de la capacidad de pensar, juzgar, recordar, aprender y controlar el comportamiento”.

“Los efectos de la exposición a largo plazo a tecnologías inalámbricas, incluidas las emisiones de teléfonos celulares y otros dispositivos personales, y de la exposición de todo el cuerpo a transmisiones de RF desde torres y antenas de telefonía celular, simplemente aún no se conocen con certeza. Sin embargo, el conjunto de pruebas disponibles sugiere que los bioefectos y los impactos en la salud pueden ocurrir, y de hecho ocurren, a niveles de exposición exquisitamente bajos: niveles que pueden estar miles de veces por debajo de los límites de seguridad pública”.

Efectos sobre los genes (ADN)

«Tanto la exposición a ELF como a RF pueden considerarse genotóxicas (dañarán el ADN) bajo ciertas condiciones de exposición, incluidos niveles de exposición que son inferiores a los límites de seguridad existentes».

Efectos sobre las proteínas del estrés (proteínas de choque térmico)

“Las exposiciones a niveles muy bajos de ELF y RF pueden hacer que las células produzcan proteínas de estrés, lo que significa que la célula reconoce las exposiciones a ELF y RF como dañinas. Esta es otra forma importante en la que los científicos han documentado que las exposiciones a ELF y RF pueden ser dañinas, y ocurren en niveles muy por debajo de los estándares de seguridad pública existentes”.

Efectos sobre el sistema inmunológico

«Existe evidencia sustancial de que ELF y RF pueden causar reacciones inflamatorias, reacciones alérgicas y cambiar la función inmune normal en los niveles permitidos por los estándares actuales de seguridad pública».

Mecanismos biológicos plausibles

«El estrés oxidativo a través de la acción del daño de los radicales libres al ADN es un mecanismo biológico plausible para el cáncer y las enfermedades que involucran daño de ELF al sistema nervioso central».

Organización Mundial de la Salud – Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (2011)

“La OMS/Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC) ha clasificado los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como posiblemente cancerígenos para los humanos (Grupo 2B), basándose en un mayor riesgo de glioma, un tipo maligno de cáncer cerebral, asociado con el uso de teléfonos inalámbricos”. La conclusión de la IARC se basó en un mayor riesgo (de glioma) identificado en quienes usaron teléfonos celulares durante más de 10 años durante un promedio de 30 minutos por día. La radiación emitida por teléfonos móviles, torres de telefonía móvil, Wi-Fi, Bluetooth, ordenadores portátiles, enrutadores y monitores para bebés se encuentra ahora en la misma categoría en la que residían el DDT, el combustible diésel y el plomo antes de ser elevado al Grupo 2A: clasificación probablemente cancerígena para los seres humanos. .

Avendaño et al. (2011)

“La exposición ex vivo de espermatozoides humanos a una computadora portátil conectada a Internet disminuyó la motilidad e indujo la fragmentación del ADN por un efecto no térmico. Especulamos que mantener una computadora portátil conectada de forma inalámbrica a Internet en el regazo cerca de los testículos puede resultar en una disminución de la fertilidad masculina”.

Han et al. (2010)

“Ver televisión y usar el teléfono móvil durante el primer trimestre del embarazo puede (sic) aumentar significativamente el riesgo de que el crecimiento embrionario cese significativamente, en particular en las mujeres embarazadas de alto riesgo con antecedentes de cese del crecimiento embrionario. Sugerir a las mujeres embarazadas que no utilicen los aparatos durante mucho tiempo o que utilicen medidas de seguridad al utilizarlos, por ejemplo, protección de distancia”.

Bas et al. (2009)

“Se realizaron evaluaciones histopatológicas en secciones de la región CA del hipocampo. Los resultados mostraron que la exposición posnatal a los CEM causó una disminución significativa del número de células de piramil en la CA del grupo de CEM (P<0,05). Además, se puede observar pérdida de células en la región CA del grupo EMF incluso mediante observación cualitativa. Estos resultados pueden animar a los investigadores a evaluar los efectos crónicos de los campos electromagnéticos de 900 MHz en el cerebro de los adolescentes”.

Basté et al. (2008)

«Para la exposición autoinformada tanto a antenas de alta frecuencia como a equipos de comunicación, hubo tendencias lineales significativas con una menor proporción de niños y niñas al nacer cuando el padre informó un mayor grado de exposición electromagnética a radiofrecuencia».

Belyaev et al. (2005)

«En conclusión, un campo magnético de 50 Hz y microondas de 915 MHz en condiciones específicas de exposición indujeron respuestas comparables en linfocitos de donantes sanos e hipersensibles que fueron similares pero no idénticas a la respuesta al estrés inducida por el choque térmico».

Salford y cols. (2003)

“En este estudio investigamos si una fuga patológica a través de la barrera hematoencefálica podría combinarse con daño a las neuronas. Tres grupos, cada uno de ocho ratas, fueron expuestos durante 2 horas a campos electromagnéticos de diferentes intensidades de teléfonos móviles del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM). Encontramos evidencia altamente significativa (p<0,002) de daño neuronal en la corteza, el hipocampo y los ganglios basales en los cerebros de ratas expuestas”.

Lai et al (1995)

“Además, en ratas expuestas durante 2 h a microondas de onda continua de 2450 MHz (SAR 1,2 W/kg), se observaron aumentos en las roturas monocatenarias del ADN de las células cerebrales inmediatamente y a las 4 h después de la exposición. «

Instituto de Investigaciones Médicas Navales – Bibliografía de fenómenos biológicos (‘efectos’) y manifestaciones clínicas atribuidas a la radiación de microondas y radiofrecuencia (1972)

“Más de 2000 referencias sobre las respuestas biológicas a la radiación de radiofrecuencia y microondas, publicadas hasta junio de 1971 , están incluidos en la bibliografía.* Se ha prestado especial atención a los efectos sobre el hombre de las radiaciones no ionizantes en estas frecuencias. Las citas están ordenadas alfabéticamente por autor y contienen la mayor cantidad de información posible para asegurar la recuperación efectiva de los documentos originales. También forma parte del informe un resumen de los efectos que se han atribuido a la radiofrecuencia y la radiación de microondas”.

Impactos en la salud de los niños

Esta sección explora los impactos de los CEM en la salud de los niños.

Consejo Asesor de Protección y Salud Ambiental Infantil de Maryland: Directrices para reducir la radiación del campo electromagnético (2022)

“Los niños pueden correr un mayor riesgo que los adultos por la exposición a la energía de RF. Sus cuerpos y cerebros aún se están desarrollando y son más vulnerables a exposiciones que podrían causar daño. Debido a que sus cráneos son más delgados y sus cabezas más pequeñas que las de los adultos, los niños tienen un riesgo relativamente mayor de exposición a la energía de RF de los teléfonos celulares. Los niños también acumularán muchos más años de exposición a teléfonos móviles e inalámbricos que los adultos. La investigación en animales también ha demostrado los posibles efectos de la radiación de RF en la salud del feto en desarrollo”.

Seomun et al. (2021)

“Se observaron asociaciones significativas entre la exposición a ELF-MF y la leucemia infantil. Además, también se observó un posible efecto dosis-respuesta”.

Academia Estadounidense de Pediatría (2016)

“No son juguetes. Tienen radiación que emiten y cuanto más podamos mantenerla fuera del cuerpo y usar (el teléfono) de otras maneras, será más seguro”, dijo Jennifer A. Lowry, MD, FAACT, FAAP, presidenta de la AAP. Comité Ejecutivo del Consejo de Salud Ambiental en el comunicado de prensa de la AAP sobre los resultados del estudio del NTP.

Zhang et al. (2015)

“A partir de la prueba MWM [laberinto acuático de Morris], observamos que los descendientes masculinos demostraron una disminución del aprendizaje y la memoria, mientras que las mujeres no se vieron afectadas en el aprendizaje y la memoria, lo que sugirió que las microondas tenían efectos dependientes del género”.

Morgan et al. (2014)

Conclusiones:

«Los niños absorben una mayor cantidad de radiación de microondas (MWR) que los adultos».

“MWR es un (posible) carcinógeno de Clase 2B al igual que el negro de carbón, el tetracloruro de carbono, el cloroformo, el DDT, el plomo, el níquel, el fenobarbital, el estireno, el combustible diesel y la gasolina. Parece claro que no expondríamos a los niños a estos otros agentes, entonces, ¿por qué exponeríamos a los niños a la radiación de microondas?

“Los fetos son incluso más vulnerables que los niños. Por lo tanto, las mujeres embarazadas deben evitar exponer al feto a la radiación de microondas”.

«Las adolescentes y mujeres no deberían colocar teléfonos móviles en sus sostenes o en sus hijabs».

«Las advertencias manuales del teléfono celular dejan claro que existe un problema de sobreexposición».

“Los dispositivos inalámbricos son transmisores de radio, no juguetes. Debería prohibirse la venta de juguetes que los utilicen”.

«Se han emitido advertencias del gobierno, pero la mayoría del público no está al tanto de dichas advertencias».

«Los límites de exposición son inadecuados y deberían revisarse para que sean adecuados».

El informe BioInitiative 2012 emite nuevas advertencias sobre dispositivos inalámbricos y EMF (2013)

“Si bien investigamos agresivamente los vínculos entre los trastornos del autismo y las tecnologías inalámbricas, debemos minimizar la exposición inalámbrica y a los EMF para personas con trastornos de autismo, niños de todas las edades, personas que planean tener un bebé, y durante el embarazo”. – Martha Herbert, MD, PhD.

Academia Estadounidense de Pediatría (2012)

El presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría (AAP), Robert W. Block, instó a la FCC a revisar sus pautas de exposición a la radiación de RF y a reducirlas para proteger a los niños. El escribio:

“Los niños… no son adultos pequeños y se ven afectados de manera desproporcionada por todas las exposiciones ambientales, incluida la radiación de los teléfonos celulares. De hecho, según la IARC, cuando lo utilizan niños, la deposición promedio de energía de RF es dos veces mayor en el cerebro y 10 veces mayor en la médula ósea del cráneo, en comparación con el uso de teléfonos móviles por parte de adultos”.

BioInitiative Working Group (2012)

“La premisa de esta revisión es que, aunque se ha prestado poca atención a los posibles vínculos entre los campos electromagnéticos y las exposiciones a radiofrecuencia (EMF/RFR) y los trastornos del espectro autista (TEA), dichos vínculos probablemente existan. El fundamento de esta premisa es que los impactos fisiológicos de los CEM/RFR y una serie de fenómenos fisiopatológicos cada vez mejor documentados en los TEA tienen similitudes notables. Se puede encontrar apoyo adicional en los paralelismos entre el aumento de los casos notificados de TEA y los notables aumentos en la exposición a los CEM/RFR en las últimas décadas. Revisar estas similitudes no prueba que estos paralelos impliquen causalidad; ese tipo de investigación no se ha realizado”.

Diván y cols. (2010)

“Los hallazgos de la publicación anterior se replicaron en este grupo separado de participantes y demostraron que el uso de teléfonos celulares se asociaba con problemas de conducta a la edad de 7 años en niños, y esta asociación no se limitaba a los primeros usuarios de la tecnología. Aunque más débiles en el nuevo conjunto de datos, incluso con un mayor control de un conjunto ampliado de posibles factores de confusión, las asociaciones se mantuvieron”.

Diván y cols. (2008)

“La exposición a teléfonos móviles prenatalmente (y, en menor grado, posnatalmente) se asoció con dificultades de conducta, como problemas emocionales y de hiperactividad, alrededor de la edad de ingreso a la escuela. Estas asociaciones pueden no ser causales y pueden deberse a factores de confusión no medidos. Si fueran reales, serían un problema de salud pública dado el uso generalizado de esta tecnología”.

Kheifets et al. (2005)

“Han surgido preocupaciones sobre la posible vulnerabilidad de los niños a los campos de radiofrecuencia (RF) debido a la potencialmente mayor susceptibilidad de sus sistemas nerviosos en desarrollo; Además, su tejido cerebral es más conductor, la penetración de RF es mayor en relación con el tamaño de la cabeza y tendrán una vida útil más larga de exposición que los adultos”.

Impactos en la salud de las mujeres embarazadas

Esta sección explora los impactos de los CEM en la salud de las mujeres embarazadas.

Boileau et al. (2022)

«El uso de un teléfono móvil para llamadas durante más de 30 minutos por día durante el embarazo puede tener un impacto negativo en el crecimiento fetal».

Zhao y cols. (2021)

“Nuestro estudio confirmó que la exposición a algunos aparatos eléctricos se asoció con un mayor riesgo de cardiopatía coronaria [defectos cardíacos congénitos], y el uso de un traje de protección radiológica se asoció con un menor riesgo de cardiopatía coronaria. Por lo tanto, las mujeres deberían reducir el uso de aparatos eléctricos antes y durante el embarazo”.

Li y col. (2017)

«En este estudio, encontramos un riesgo casi tres veces mayor de aborto espontáneo si una mujer embarazada estuvo expuesta a niveles más altos de MF en comparación con mujeres con una menor exposición a MF».

Li y col. (2011)

«Nuestros hallazgos proporcionan nueva evidencia epidemiológica de que los niveles altos de MF [campos magnéticos] maternos durante el embarazo pueden aumentar el riesgo de asma en la descendencia».

Impactos en la salud de la sensibilidad electromagnética (EMS)

El EMS es una condición por la cual las personas sufren efectos adversos para la salud debido a la exposición a campos electromagnéticos (EMF). Comúnmente, se conoce como Sensibilidad.

Electromagnética (EMS), Electrosensibilidad, Electrohipersensibilidad (EHS), síndrome/enfermedad de microondas o enfermedad por radiofrecuencia. Esta sección explora los impactos en la salud del EMS.

Junta de Acceso de EE. UU. – Proyecto de Calidad Ambiental Interior de IEQ

“La Junta reconoce que las sensibilidades químicas múltiples y las sensibilidades electromagnéticas pueden considerarse discapacidades según la ADA si afectan tan gravemente las funciones neurológicas, respiratorias u otras funciones de un individuo que limitan sustancialmente una o más de las principales actividades de la vida del individuo”.

Nilsson et al. (2023)

“Este estudio se suma a estudios disponibles anteriormente que muestran que el síndrome o enfermedad de microondas aparece en niveles muy por debajo de las pautas actuales recomendadas por la ICNIRP”.

Leszczynski (2022)

“Sin embargo, los síntomas que experimentan las personas autodeclaradas EHS afectan su bienestar y, según la Constitución de la OMS, son un problema de salud. Por lo tanto, independientemente de las causas de los síntomas de EHS, este deterioro del bienestar admitido debe abordarse globalmente mediante el desarrollo de una política de salud uniforme. Además, la OMS, la ICNIRP y el IEEE-ICES deberían promover y apoyar investigaciones que generen evidencia científica confiable sobre cuáles son las posibles causas de EHS. Sin dicha investigación no es posible desarrollar métodos de diagnóstico ni posibles enfoques de mitigación. Existe una necesidad urgente de que la OMS abogue por que los gobiernos nacionales desarrollen urgentemente una política sanitaria integral y común sobre EHS”.

Hardell et al. (2021)

“En conclusión, existen al menos tres tipos de campos electromagnéticos presentes en la sala de trabajo, que provocan una exposición prolongada a los trabajadores. La exposición a campos electromagnéticos de múltiples fuentes podría ser la causa del desarrollo de síntomas relacionados con EHS. Sin embargo, la persona había estado expuesta a ELF-EMF también en otros lugares del edificio, por lo que la exposición a RF-EMF parece ser la causa más probable de sus problemas de salud desarrollados”.

Belpomme et al. (2020)

“En conjunto, estos datos sugieren firmemente que el EHS es un trastorno patológico neurológico que puede diagnosticarse, tratarse y prevenirse. Debido a que la EHS se está convirtiendo en una nueva e insidiosa plaga mundial que afecta a millones de personas, pedimos a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que incluya la EHS como un trastorno neurológico en la clasificación internacional de enfermedades”.

Stein et al. (2020)

“Se concluye que los mecanismos subyacentes a los síntomas de EHS son biológicamente plausibles y que muchas respuestas fisiológicas orgánicas ocurren después de la exposición a los EMF.

Los pacientes pueden tener síntomas neurológicos, neurohormonales y neuropsiquiátricos después de la exposición a los campos electromagnéticos como consecuencia de daño neuronal y respuestas neuronales hipersensibilizadas. Deberían desarrollarse pruebas de diagnóstico más relevantes para EHS.

Los límites de exposición deben reducirse para protegerse contra los efectos biológicos de los CEM. Se debe reducir la propagación de las redes inalámbricas locales y globales y se deben utilizar redes cableadas más seguras en lugar de inalámbricas, para proteger a los miembros vulnerables del público. Los lugares públicos deberían ser accesibles para las personas electrosensibles”.

Bevington (2019)

“Se evalúa que la evidencia actual indica que, además de la sensibilidad subconsciente, la prevalencia de IEI-EMF/EHS está entre aproximadamente el 5,0 y el 30 por ciento de la población general para los casos leves, el 1,5 y el 5,0 por ciento para los casos leves. casos moderados y < 1,5 por ciento para casos graves”.

Belyaev et al. (2016)

“Ahora parece necesario tener en cuenta las “nuevas exposiciones” como los campos electromagnéticos (CEM). Los médicos se enfrentan cada vez más a problemas de salud por causas no identificadas. Los estudios, las observaciones empíricas y los informes de pacientes indican claramente interacciones entre la exposición a los CEM y los problemas de salud.

Con frecuencia se ignoran la susceptibilidad individual y los factores ambientales. Se han introducido nuevas tecnologías y aplicaciones inalámbricas sin ninguna certeza sobre sus efectos en la salud, lo que plantea nuevos desafíos para la medicina y la sociedad… Los síntomas comunes de EHS incluyen dolores de cabeza, dificultades de concentración, problemas para dormir, depresión, falta de energía, fatiga y síntomas similares a los de la gripe. .”

Carpenter (2015)

“Cada vez hay más evidencia de que el “síndrome de microondas” o “electrohipersensibilidad” (EHS) es una enfermedad real causada por la exposición a los campos electromagnéticos, especialmente aquellos en el rango de las microondas.

La incidencia reportada del síndrome está aumentando junto con la creciente exposición a los campos electromagnéticos de la electricidad, WiFi, teléfonos y torres móviles, medidores inteligentes y muchos otros dispositivos inalámbricos. No está claro por qué algunas personas son más sensibles.

Si bien la mayoría de las personas que informan tener EHS no tienen antecedentes específicos de exposición aguda, la exposición excesiva a los CEM, incluso por un breve período de tiempo, puede inducir el síndrome”.

Impactos en la salud de los teléfonos móviles

Esta sección explora los impactos en la salud de la exposición a los teléfonos celulares.

Boileau et al. (2022)

“El uso de un teléfono móvil para llamadas durante más de 30 minutos al día durante el embarazo puede tener un impacto negativo en el crecimiento fetal. Se debe realizar un estudio prospectivo para evaluar más a fondo este vínculo potencial”.

Alkayyali et al. (2021)

“Nuestra revisión reveló que la radiación de radiofrecuencia (RFR) de los teléfonos móviles podría estar asociada con insuficiencia de la glándula tiroides y alteraciones en los niveles séricos de hormona tiroidea, con una posible alteración en el eje hipotalámico-pituitario-tiroideo.

La revisión también mostró cambios histopatológicos en los folículos de la glándula tiroides después de la exposición de ratas a radiación no ionizante.

Los resultados estaban directamente relacionados con la cantidad y duración de la exposición a la radiación EMF”.

Continúa en la siguiente edición.

