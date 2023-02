“De Jehová son los pasos del hombre; ¿Cómo, pues, entenderá el hombre su camino?”

Proverbios 20:24 (Reina Valera 1960)

Habemos muchas personas que en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado: ¿Qué es lo que Dios quiere para mi?, que bonito y fácil fuera que una voz del cielo se dejara oír para decirnos que hacer y que no hacer, creo que nos evitaríamos muchos tropiezos.

Y es que por naturaleza a todos nos gusta las cosas fáciles y cuando no son tan fáciles tendemos a echarle la culpa a Dios “por no habernos dirigido”, pero ¿Será que Dios no nos dirigió?, ó ¿Será que no permitimos que Él nos dirigiera?

Hay muchas personas que se dejan llevar por “sus presentimientos” o “por lo que creo que es lo correcto”, olvidando que todas nuestras decisiones tienen que ser llevadas delante de Dios para que Él nos guíe a tomar las que mejores resultados nos darán para la vida.

Pero la pregunta de este día seria:

¿Cómo saber lo que Dios quiere para mí?

Primero: Necesitas una Verdadera Relación Personal con el Señor.

“Dios mío, mira en el fondo de mi corazón, y pon a prueba mis pensamientos. Dime si mi conducta no te agrada, y enséñame a vivir como quieres que yo viva”

Salmos 139:23-24 (Traducción en lenguaje actual).

La mayoría de nosotros queremos que por medio de un poder sobrenatural TODO nos salga bien, pero se olvidan que para ello se necesita tener una verdadera relación personal con Dios. Claro esta que nosotros deseamos y anhelamos que todo sea como queremos, pero a veces las cosas no se van a dar como queremos, sino como el Señor quiere, pero es difícil comprender estos puntos cuando en realidad no estas llevando una verdadera relación personal con el Señor.

Cuando hablo de una verdadera relación personal, estoy hablando de ir más allá de un servicio de la Iglesia, un culto bendecido, una predicación que lleno mi ser, hablo sobre ¿Qué estas haciendo personalmente para buscar el rostro del Señor, para agradarlo y para hacer su voluntad?

Una verdadera relación personal con el Señor te dará una arma poderosa frente a los ataques del enemigo, así como también te dará seguridad de que cada paso que des, esta protegido por el Rey de reyes y Señor de señores.

La mayoría de “cristianos” promedios no mantienen una verdadera relación personal con Cristo, sino que son “religiosos”, es decir, van todos los domingos a la Iglesia, pero su vida no sufre un cambio radical, ya que para encontrarse con el Señor, no basta solo una o dos idas a la Iglesia, sino una constante y continua relación personal con Él, hablo sobre ¿Qué estas haciendo luego que sales de la Iglesia?, ¿Cómo es tu comportamientos?, ¿Qué palabras salen de tu boca?, ¿Qué lugares estas frecuentando?, todo eso de no tener cuidado te pueden estar causando una derrota espiritual, y que a pesar que asistes a tu congregación, nada mas vas por una simple rutina y no porque realmente anhelas que Dios te hable o irlo a Alabar y Adorar.

Cuando tú tienes una verdadera relación con el Señor, anhelas los días de reuniones, quieres adorarlo, quieres alabarlo, la predicación alimenta tu espíritu y sobre todo buscas personalmente la manera de obtener crecimiento espiritual, ¿Cómo? A través de tu continúa búsqueda en oración, la continúa lectura ordenada de la Palabra de Dios, y todo aquello que te permita acercarte más al Señor. El salmista decía: “Me alegré cuando me dijeron: «Vayamos a la casa del SEÑOR»” Salmos 122:1 (Nueva Traducción Viviente).

Segundo: Necesitas ser Amigo de Dios.

“Así se cumplió lo que dice en la Biblia: «Abraham confió en la promesa de Dios, y por eso Dios lo aceptó». Fue así como Abraham se hizo amigo de Dios”.

Santiago 2:23 (Traducción en lenguaje actual)

Tú no le vas a contar tus intimidades a cualquier persona, no le contaras tus planes al primero que veas en la calle, ni aun desconocido, menos a aquellos que no son tus amigos. Tú le cuentas tus planes a las personas con las que tienes confianza, a aquellas a quien conocer muy bien y sabes que te entenderán, así mismo es con Dios, ¿Quieres saber lo que Dios quiere para ti?, entonces conviértete en AMIGO DE DIOS, ¿Cómo?, tal fácil como buscarlo, habla con Él, cuéntale como te sientes, aprende mas de Él leyendo su Palabra, trata de quedar bien con Él como si fuera con tu mejor amigo. Muchos nos olvidamos que Dios quiere ser nuestro amigo, Él quiere contarnos lo que quiere hacer con nosotros, pero muchas veces no puede porque lejos de ser un amigo de Dios, eres un desconocido que solo se acerca a Él cuando tiene un necesidad o cuando la casa se esta quemando.

Dios quiere ser tu amigo sin un interés por medio, el quiere platicar contigo, contarte sus planes para ti, pero es necesario que comiences a verlo como un amigo, dedícale tiempo, haz lo mejor que puedas por agradarlo, queda bien con Él, que seguramente Él estará encantado de ti y te considerara amigo. Para un ejemplo bíblico de esto podemos ver como Dios le comentaba sus planes a Abraham, aquel hombre a quien Dios mismo considero su AMIGO. “Pero Dios pensó: «No puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer” Génesis 18:17 (Traducción Lenguaje Actual)

Tercero: Necesitamos alejarnos del pecado.

“Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz, para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas, son sanados”.

1 Pedro 2:24 (Nueva Traducción Viviente)

Sí, todos queremos que Dios nos diga cuales son sus planes maravillosos para nosotros, pero pocos se dan cuenta que mientras el pecado sea tu pan de cada día, pocas cosas se podrán hacer en tu vida.

Si bien es cierto: todos fallamos, pero hay una gran diferencia entre fallar a conciencia y constantemente, que fallar en alguna ocasión pero arrepentirme genuinamente de ello y tratar por todos los medio de no repetirlo.

Mientras el primero lo hace acusando que es “débil” y que no puede, el segundo reconoce su debilidad pero también trata de fortalecerse, para no repetir ese incidente.

¿Cuánto necesitamos entender de que el pecado que esta en nuestra vida muchas veces nos esta privando de planes maravillosos?, Dios quiere hablarte, Él quiere decirte el plan maravillosos que ha trazado para ti, lo tiene en una maqueta listo para mostrártelo, pero cada vez que viene a querer mostrártelo y explicártelo con amor, tu lo recibes con una vida desordenada, en donde no existe una verdadera relación personal, en donde no te interesa ni ser su amigo y en donde el pecado es lo único que se deja ver, ante esto ¿Cómo es posible que sepas lo que Dios quiere en tu vida?, pues tu vista esta nublada, tus pensamientos no son firmes, Él esperara a que tu tengas la determinación de comenzar a cultivar una vida realmente que lo agrade, para que pueda entonces mostrarte esos planes maravillosos y comenzar a cumplir lo que un día te prometió.

Amados hermanos, estoy mas que seguro que Dios ha trazado planes hermosísimos para cada uno de nosotros, esos planes ya están hechos y fueron creados por el Mejor Arquitecto que existe, pero esos planes son especialmente para aquellos que se deciden por Él, aquellos que a pesar de sus constantes fracasos y errores, tienen el deseo de cultivar una verdadera relación personal, que no se base en cuatro paredes, sino mas allá de eso, una vida de constante alabanza y adoración, esas vidas que amen y anhelen con todo su corazón ser amigos de Dios, intimar con Él y que por eso mismo se autoevalúen y observen que cosas están robando la bendición a su vida, que áreas de su vida están causando que esos planes se pospongan tanto tiempo.

Yo los invito a cada uno a que nos acerquemos mas al Señor, que dejemos a un lado las excusas de debilidad, auto menosprecio o de falta de convicción, pongámonos los pantalones espirituales y comencemos a vivir como DIOS MANDA.

No estemos esperando a que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida, mientras estamos llevando una doble vida: santidad en la Iglesia, y vida pecaminosa fuera de ella.

Dejemos de estar jugando con Dios, decidámonos por Él, caminemos junto a Él, conozcámoslo, aprendamos de El y simplemente VIVAMOS CADA DÍA DE NUESTRO EXISTIR PARA ÉL Y NADA MAS QUE PARA ÉL.

¿Quieres saber lo que Dios quiere de ti?

Dios quiere de ti, fe, esfuerzo, y sobre todo determinación para cultivar una verdadera relación de amistad con Él y todo lo demás será más fácil para que se cumpla en tu vida.