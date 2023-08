Completa capacitación de espectadores activos para cumplimiento de la ley

El Departamento de Policía de Littleton completa la capacitación de espectadores activos para el cumplimiento de la ley

El programa apoya una cultura de intervención entre pares.

Junto con otras 21 agencias en Colorado y alrededor de 350 en los EE. UU. y Canadá, el Departamento de Policía de Littleton ha completado oficialmente un programa para crear una cultura de aplicación de la ley que apoye la intervención entre pares.

A raíz del asesinato de George Floyd en el verano de 2020, personas y grupos de todo el país comenzaron a pensar seriamente en el comportamiento de las fuerzas del orden.

En respuesta a estas conversaciones nacionales, el Centro de Innovaciones en Seguridad Comunitaria de Georgetown Law lanzó un proyecto nacional llamado Active Bystandership for Law Enforcement, o ABLE.

“(En) la ley estatal, existe el deber de intervenir cuando los oficiales se pasan de la raya y se salen de los límites de lo que deben hacer y lo que es correcto”, dijo el jefe de policía de Littleton, Doug Stephens. “Pero en realidad nunca hemos tenido ningún tipo de capacitación formal sobre cómo superar esas tendencias humanas naturales de no tomar medidas”.

Los 80 miembros del personal jurado del Departamento de Policía de Littleton completaron la clase de ocho horas en junio. El departamento también estuvo de acuerdo con los estándares del proyecto, que requieren una capacitación de actualización anual y el compromiso de hacer que la presencia activa de espectadores sea parte de sus expectativas diarias.

¿Qué es CAPAZ?

El proyecto, que nació de un programa a menor escala en el Departamento de Policía de Nueva Orleans, tiene como objetivo crear una cultura policial en la que los oficiales intervengan de manera rutinaria y acepten intervenciones para prevenir malas conductas, evitar errores policiales y promover la salud y el bienestar de los oficiales. dice el sitio web del proyecto. “Realmente se trata de reconceptualizar la relación que los oficiales tienen entre sí y enfatizar que la lealtad a sus compañeros oficiales en realidad se trata de asegurarse de que están haciendo lo correcto, manteniéndolos a salvo, evitando que se metan en problemas”, dijo Lisa Kurtz, el director del proyecto. “Eso también entonces, por supuesto, tiene el efecto de mantener a la comunidad más segura también”.

La capacitación cubre muchos escenarios diferentes de la vida real que los oficiales pueden enfrentar y les enseña técnicas para intervenir, dijo Kurtz.

Estos escenarios van desde fuerza excesiva a un oficial que pierde los estribos a tácticas deficientes, como un sujeto esposado incorrectamente que luego puede causar daño o daño.

“Hay todo tipo de cosas que suceden solo porque los oficiales son humanos, no son perfectos”, dijo. “Lo que estamos tratando de hacer es empoderarlos para que realmente se cuiden unos a otros y intervengan cuando vean que suceden esas cosas”.

Prevención y bienestar: Además de detener la mala conducta a medida que sucede, Kurtz enfatizó que el programa tiene un enfoque mayormente preventivo. Capacita a los oficiales para que presten atención a sus colegas para detener situaciones potencialmente peligrosas antes de que surjan.

Para Stephens, este fue uno de los aspectos más valiosos del programa. Dijo que les enseñó a los oficiales que la presencia activa no se limita a las acciones oficiales; también es importante que los colegas se cuiden unos a otros en otras áreas de sus vidas.

“La cultura de aplicación de la ley ha estado históricamente muy cerrada a ese tipo de ayuda, muy privada, pero para ser más abiertos y aceptar, ‘Oye, hay recursos para ayudarte’”, dijo. “Ya sea salud mental, abuso de sustancias, (asistencia) financiera, cualquiera de las cosas que las personas tienen en sus vidas… Ser espectador, no solo tiene que ser material oficial de la policía. También puede estar en la vida de las personas”.

Soporte comunitario: Los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben solicitar el proyecto ABLE para recibir capacitación. Como parte del proceso de solicitud, deben presentar cartas de apoyo de la comunidad. Para Stephens, estas cartas no fueron difíciles de conseguir, ya que el apoyo de la comunidad fue una de las razones por las que quería continuar con el programa en primer lugar.

“Se me acercaron, probablemente hace poco más de un año, algunos grupos comunitarios, grupos comunitarios basados en la fe, que habían visto este tipo de programa en Denver”, dijo. “Les gustó, así que concertaron una reunión conmigo y me preguntaron qué pensaba… No pude ver nada negativo en ello”.