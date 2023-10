Por Enrique Monterro

Eso que estás hoy viviendo no puede ser más fuerte de lo que ya has enfrentado, quizá te sientas débil, quizá tu mente te quiere hacer creer que todo está perdido, pero aun y con todo eso tienes que saber que eso no te va a derrotar.

Hasta el momento has pasado por episodios que pensaste que no podrías superar, sin embargo los superaste. Por momentos creíste que uno de esos problemas que enfrentaste sería tu fin, sin embargo sonreíste después de todo. Hubieron ocasiones que parecía que la fe te faltaba, pero allí estuvo Dios para fortalecerte y hacerte creer que el que tiene la última palabra siempre es Él.

Quizá hoy pienses que lo que estás viviendo es muy diferente a lo que has vivido, pero no hay nada que no puedas superar con Dios de tu lado, por muy difícil que se vea el camino con Dios de tu lado todo es más fácil, por muy complicado que veas el panorama con Dios de tu lado todo puede cambiar, por muy dura que sea la prueba con Dios de tu lado la podrás superar, ¡Con Dios de tu lado todo es más fácil!

Nunca te creas que estás solo, nunca pienses que Dios te ha abandonado, porque para aquellos que creen y confían ciegamente en Dios, Él siempre ira a su lado.

Hoy te invito a levantar tu rostro al cielo, a darte cuenta que no estás solo y nunca lo has estado, Dios ha estado a tu lado aun en los momentos en los que creíste no merecer su ayuda, Él siempre ha estado allí para extenderte la mano y sacarte de innumerables problemas y hoy no será diferente.

Con Dios de tu lado eres más que vencedor, con Dios de tu lado todo puede cambiar, con Dios de tu lado lo imposible puede hacerse posible, con Dios de tu lado el llanto puede transformarse en sonrisa, con Dios de tu lado no existe otra última palabra que no sea la de Dios, con Dios de tu lado no hay nada ni nadie que te pueda vencer, con Dios de tu lado tienes la victoria asegurada.

¡Vamos!, no te desanimes, no pienses en rendirte, no pienses en retroceder, con Dios de tu lado llevas las de ganar porque Dios jamás ha perdido una guerra, Dios es victorioso en batalla.

¡Con Dios de tu lado, todo puede suceder! ¡Ánimo!

“He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra; porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.”

Génesis 28:15 (Reina-Valera 1960)

“Y pelearán contra ti, pero no te vencerán; porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte.”

Jeremías 1:19 (Reina-Valera 1960)

“No temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia.”

Isaías 41:10 (Reina-Valera 1960)