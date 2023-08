Corte Suprema niega solicitud de emergencia dirigida a la Agencia Federal de Seguridad

La Corte Suprema de los EE. UU. rechazó una solicitud de emergencia de una empresa que buscaba controlar una agencia federal después de que presentó un procedimiento de ejecución en su contra.

El juez Neil Gorsuch rechazó el lunes la solicitud de Leachco, Inc. de detener la aplicación de la ley de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de EE. UU. (CPSC, por sus siglas en inglés) después de que la tumbona infantil de la compañía se vinculara con varias muertes.

A principios de este mes, la compañía había presentado (pdf) una solicitud de medida cautelar de “emergencia” pendiente del resultado de un fallo que está programado para ser dictado por un tribunal inferior.

Leachco, con sede en Oklahoma, “no solo se enfrenta a un daño irreparable, sino que también es probable que triunfe por los méritos, y las acciones favorecen rotundamente a Leachco”, escribieron sus abogados. “Sobre el fondo, las afirmaciones de Leachco: que los comisionados de la CPSC, que no pueden ser destituidos por el presidente, excepto por una causa”.

La firma había demandado a la CPSC, una agencia que realiza retiros y evalúa productos, para detener la aplicación y argumentó que la agencia está estructurada de manera inconstitucional. Sus comisionados son jueces de derecho administrativo que solo pueden ser destituidos por causa, dijo la empresa.

Al argumentar que la estructura de la agencia es ilegal, citó el Código de EE. UU. al decir que el presidente no puede destituir a los comisionados de la CPSC por “negligencia en el cumplimiento del deber o mala conducta en el cargo, pero por ninguna otra causa”, argumentando que tal restricción “viola el Artículo II de la Constitución de los EEUU.”

“Leachco bien podría perder para siempre su capacidad de reivindicar sus derechos constitucionales y obtener un alivio significativo”, según la presentación de emergencia. “Y, todo el tiempo, sufrirá durante el mismo proceso que afirma es inconstitucional y continuará sufriendo daños financieros y de reputación.

Tampoco tiene ningún sentido obligar a Leachco (y al gobierno) a proceder con la acción administrativa, ya que ‘las adjudicaciones de las agencias generalmente no son adecuadas para abordar los desafíos constitucionales estructurales, que generalmente quedan fuera de las áreas de experiencia técnica de los adjudicadores’”.

Agregó: “Por lo t anto, Leachco debe ‘apostar la granja’, de hecho, debe perder la granja, solo para llegar a una resolución de sus reclamos constitucionales. Y, una vez en la corte, debe superar doctrinas de deferencia y remedio dudosas, y . .. espero que pueda recibir un alivio retrospectivo”.

La demanda se deriva de la decisión de la CPSC de presentar una queja contra Leachco a principios de 2022 luego de dos informes de muertes infantiles en relación con las tumbonas Podster de la compañía y por lo que describió como una “negativa a realizar un retiro voluntario” de los productos.

Según la denuncia de la agencia contra la empresa, el “producto puede obstruir el flujo de aire si un bebé rueda, se mueve o se coloca en una posición en la que los Podsters obstruyen la nariz o la boca del bebé”.

“Si bien los Podsters contienen advertencias e instrucciones sobre el uso del producto, la queja establece que es previsible que los cuidadores usen la tumbona para bebés para dormir y sin supervisión, y que el producto está defectuoso. Según la ley federal, el uso real de los consumidores se considera en decidir si un producto es defectuoso”, dijo.

La agencia también advirtió a los consumidores que “dejen de usar” los productos. “Durante décadas, la CPSC ha enfatizado que el mejor lugar para que duerma un bebé es una superficie firme y plana en una cuna, un moisés o un patio de juegos”, dijo en ese momento, y agregó que aún está investigando el asunto.

Según la advertencia, la agencia dijo que los bebés que murieron tenían 17 días y 4 meses. Se asfixiaron cuando un cambio de posición les bloqueó la boca y la nariz. Al mismo tiempo, Pottery Barn inició un retiro por separado de más de tres millones de sus tumbonas para bebés meses antes de eso.

En respuesta, Leachco dijo en su sitio web en ese momento que su artículo Podster “no es un producto para dormir” y está “destinado para uso diurno con bebés despiertos”. Y agregó rotundamente que “las afirmaciones de la CPSC son incorrectas” porque la “agencia ignora el importante papel que las tumbonas pueden tener para los padres y toma la decisión equivocada para las familias. Leachco defiende la calidad, la seguridad y el valor de Podster”.

First Candle, un grupo que se describe a sí mismo como uno que busca acabar con las muertes infantiles relacionadas con el sueño, dijo que las acciones de la CPSC son injustas.

“Nos preocupa profundamente que, si los productos juveniles que los padres necesitan para cuidar a su bebé de manera segura ya no están en el mercado, recurrirán a otras soluciones improvisadas que no tienen estándares de seguridad y no están destinadas al cuidado de un bebé. ”, escribió First Candle, respaldando a Leachco.

Ni Leachno ni la CPSC han emitido una declaración pública luego de la acción de la Corte Suprema el lunes.

El caso es Leachco v. Consumer Product Safety Commission, U.S., No. 23A124.