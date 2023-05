La Corte Suprema se pone del lado de solicitante de asilo transgénero en disputa de deportación.

La Corte Suprema falló por unanimidad el 11 de mayo a favor de un extranjero ilegal transgénero de Guatemala que busca asilo y afirma que enfrentaría persecución si se lo obligara a regresar a su país de origen.

Se espera que el fallo, una derrota para la administración de Biden, facilite la presentación de su caso por parte de quienes desafían la deportación.

El fallo altamente técnico también le da a la persona en cuestión otra oportunidad de luchar contra la deportación. Durante los argumentos orales en la Corte Suprema el 17 de enero, no se discutió ni la orientación sexual ni la identidad de género del peticionario. En cambio, la audiencia se centró en cuestiones relacionadas con el derecho procesal.

La decisión no está relacionada con el plan de la administración de poner fin a la llamada política del Título 42 a las 11:59 p.m. el 11 de mayo. El edicto de la era Trump permite la expulsión rápida de extranjeros ilegales que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México por motivos de salud pública.

La opinión de la corte (pdf) en Santos-Zacaria v. Garland, expediente judicial 21-1436, fue escrita por el juez Ketanji Brown Jackson.

En el caso, el gobierno de los EE. UU. intentó deportar a León Santos-Zacaria, un ciudadano guatemalteco que nació varón pero se identifica como mujer y usa el nombre de pila Estrella en la vida cotidiana. Santos-Zacaria ingresó ilegalmente a los Estados Unidos al menos dos veces y fue expulsado a Guatemala en 2008 y 2012. Regresó a los Estados Unidos en 2018 y, después de ser detenido, solicitó algo llamado retención de expulsión en virtud de la Ley de Inmigración y Nacionalidad ( INA) y como santuario bajo la Convención contra la Tortura.

La INA establece que un extranjero presente ilegalmente en el país puede ser deportado después de que el Departamento de Justicia de los EE. UU. emita una orden final de deportación, pero el Congreso restringe el destino de la deportación. Un extranjero no puede ser trasladado a un país donde su “vida o libertad estarían amenazadas… debido a la raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particular u opinión política del extranjero”. Las personas LGBT están incluidas en la categoría de “grupo social particular”.

Las personas que hayan sido deportadas anteriormente y luego vuelvan a ingresar al país, o que no hayan solicitado asilo dentro de un año de su llegada a los Estados Unidos, no pueden solicitar asilo. A esas personas generalmente se les permite solicitar la suspensión de la deportación.

Esto significa que al final del proceso de adjudicación, un juez de inmigración firma una orden de deportación y luego informa al gobierno que no puede ejecutarla. Se dice que la “remoción” de la persona está “retenida”. La persona aún puede ser expulsada si el país de destino acepta aceptar a la persona.

En la audiencia de retención, Santos-Zacaria le dijo al juez de inmigración que experimentó persecución en Guatemala por ser una persona gay y transgénero. Dijo que había sido violado a los 12 años por ser homosexual, ridiculizado por comportarse como mujer y amenazado de muerte si no se alejaba de la comunidad. Dijo que no denunció estos incidentes a las autoridades porque no creía que lo ayudarían.

El juez de inmigración, la Junta de Apelaciones de Inmigración y la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos fallaron en contra de Santos-Zacaria. El 5to Circuito encontró específicamente que no había agotado todos los recursos disponibles bajo la INA. La regla de agotamiento sostiene que un demandante debe agotar todos los recursos administrativos posibles antes de solicitar una revisión judicial.

La Corte Suprema encontró en su nuevo fallo que la INA de hecho requiere que las personas agoten sus recursos administrativos, pero sostuvo que la regla no era “jurisdiccional”.

“La marca jurisdiccional tiene graves consecuencias”, dijo el tribunal, y agregó que etiquetar una regla como jurisdiccional significa que el poder judicial “no puede otorgar excepciones equitativas”.

El tribunal determinó que, a pesar del requisito de agotamiento, la regla aquí no cumple con un estándar lo suficientemente alto como para ser considerada “jurisdiccional”.

“De hecho, todavía tenemos que sostener que cualquier requisito legal de agotamiento es jurisdiccional cuando se aplica la regla de declaración clara”, escribió Jackson.

“[E]xhaustion promueve la eficiencia, incluso al alentar a las partes a resolver sus disputas sin litigar”, agregó el tribunal.

Bajo una regla contraria, “los litigantes deben avanzar con dificultad a través de procedimientos extrajudiciales preliminares incluso cuando, por ejemplo, ninguna de las partes lo exige o un tribunal determina que sería inútil, inútil o demasiado lento”.

Cuando se plantea una objeción por agotamiento al final del litigio, podría descarrilar “muchos meses de trabajo por parte de los abogados y el tribunal” y desperdiciar “recursos judiciales y… perjudicar injustamente a los litigantes”, escribió Jackson, citando un precedente de la Corte Suprema.

Tal regla “podría perjudicar el mismo interés en la eficiencia que normalmente promueve el agotamiento”, escribió.

La Corte Suprema devolvió el caso a los tribunales inferiores “para más procedimientos consistentes con esta opinión”.

El magistrado Samuel Alito presentó un breve comunicado concordando con la sentencia de la corte, diciendo que no creía que fuera necesario decidir si la regla de agotamiento era jurisdiccional.

Además también el juez Clarence Thomas se unió a la declaración.