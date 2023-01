Cuando no entiendes porque te pasan las cosas

Por Enrique Monterroza

Hoy “Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis”.

Jeremías 29: 11

Te ha sucedido alguna vez que te has preguntado: ¿Por qué me pasa esto a mí?, seguramente lo has hecho. Y es que en la vida hay una y mil cosas que pueden pasar y nos preguntamos: ¿Por qué a mí?

Lo que sucede en estos momentos es que por lo nublado del camino, solo vemos las cosas como las queremos ver, pero realmente Dios las ve muy diferente a nosotros.

En muchas ocasiones yo mismo me pregunte: “¿Por qué me suceden estas cosas a mí?” y en algún momento de mi vida Dios me hizo entender que las cosas que me sucedían me iban a servir para poder guiar, orientar y ministrar a otros.

Lo que en esos momentos parecía duro, Dios quiso que fuera así para forjar en mi vida un carácter diferente para que al correr los años tuviera la capacidad de poder ayudar a otros.

Y es que Dios es así, el sabe porque estas pasando lo que estas pasando, el mundo no se acabara con eso, tu vida no terminara con lo que te esta sucediendo, es solo que Dios quiere moldearte para luego usarte en gran manera, si logras entender eso serás de bendición, pero si toda la vida te seguirás quejando, es muy difícil que Dios te use.

Hablo de no ver las cosas o quererlas interpretar con nuestros ojos humanos, hablo de ver mas allá, es decir ver las cosas desde la perspectiva divina y no desde mi perspectiva humana.

Job un hombre que todos conocemos que les pasaron todos los males que jamás nunca quizá nos pasaran a nosotros, pero este hombre fue fiel y dijo:

“Yo sé que mi Redentor vive” (Job 19:25).

Job sabia que lo que estaba pasando estaba en la voluntad de Dios, por eso expreso estas palabras tan verdaderas:

“Mi Redentor”, es decir:

“El que me redime” o “El que me rescata”.

Y es que Dios te rescata, no tienes porque temer lo que estas pasando, siempre te lo he dicho y te lo repetiré:

DIOS TIENE UN FINAL FELIZ PARA TI.

La historia de tu vida puede parecer nublada, por momentos difícil de entender quizá, pero de lo que tienes que estar cien por ciento seguro es que Dios tiene escrito un final feliz para tu historia, entonces, ¿Por qué afligirse?

Quizá lo que tu estas pasando en estos momentos es muy difícil, a veces hasta casi insoportable, cosas que jamás pensaste pasar, pero que ahora son una realidad en tu vida, pero déjame decirte que NO ESTAS SOLO, que DIOS NO TE DEJARA, que siempre que lo BUSQUES LO ENCONTRARAS y que si por momentos te sientes solo, es porque Dios esta actuando en silencio, pero ten por seguro que el final de todo esto será FELIZ.

Lo que estas pasando ahora, dentro de un tiempo te servirá como testimonio viviente de lo que Dios ha hecho en tu vida, podrás ayudar a otros que pasen por lo mismo que estas pasando y sin duda serás de bendición a muchísimas personas, solo resiste, no te des por vencido, no renuncies a lo que crees, lucha por lo que amas, no te detengas, no permitas que el enemigo gane ventaja sobre tu vida, no le des gusto al contrario, demuestras que crees en tu Dios, y como Job declara las siguientes palabras:

“Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo; Y después de deshecha esta mi piel, En mi carne he de ver a Dios; Al cual veré por mí mismo, Y mis ojos lo verán, y no otro, Aunque mi corazón desfallece dentro de mí”

Job 19: 25-27