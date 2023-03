Debate: Candidatos republicanos quieren tomar el timón del partido

Durante el fin de semana se llevó a cabo una reunión en la que los candidatos republicanos que se han postulado para ser presidente del Partido Republicano de Colorado, debatieron algunos asuntos en los que cada uno se enfocaría si ganara la posición para representar a dicho partido. El debate fue en un restaurante de pizza en la ciudad de Hudson, el sábado.

Cabe destacar que el evento fue organizado por Republican Women Of Weld (Mujeres republicanas de Weld).

En este momento, hay seis personas que se han postulado para tomar el timón del Partido Republicano de Colorado. Entre ellos se incluyen a Tina Peters, Dave Williams, Erik Aadland, Kevin Lundberg, Casper Stockham y Aaron Wood.Podría ser posible que a ultimo minuto algun otro candidato pueda anunciar su postulación para ser presidente republicano de

Colorado el 11 de marzo, cuando el comité central del partido se reúne para elegir un nuevo líder. Pero con tan poco tiempo para las elecciones, eso parece ser muy poco probable.

Ya que en menos de dos semanas, el Partido Republicano de Colorado tomará una decisión importante sobre quién será su nuevo líder.

Cabe destacar que se habló de los resultados de las elecciones del 2020 y no podía faltar una de las preguntas de que si creian que el presidente Donald Trump ganó las pasadas elecciones.

Tres de los seis candidatos creen que el presidente Donald Trump ganó las elecciones presidenciales del 2020, otro dice que no está seguro de si Trump o Joe Biden fueron victoriosos y un quinto candidato dijo que no responderá directamente a la pregunta.

Solo uno de los candidatos, Erik Aadland, reconoce que Biden fue elegido presidente, pero dijo que no sabe si fue “por gancho o por delincuente”.

“Si el fraude tenía un papel en el resultado de las elecciones del 2020, lamentablemente nunca lo sabremos, amigos”, dijo Aadland.

Pero el ex representante estatal Dave Williams, Tina Peters, del condado de Mesa, y Aaron Wood, un empresario conservador del condado de Douglas, dijeron que creen que ganó Trump en el 2020.

Wood dijo que los republicanos “no deben tener miedo de que las personas nos llamen” los negadores electorales o suscriptores de la “gran mentira”.

“Trump ganó”, dijo.

Por su parte, Tina Peters quien en las elecciones primarias locales del año pasado se postuló para Secretario del Estado y perdió, Dave Williams se postuló para un escaño en el Congreso, pero también perdió en las primarias. Y Wood está haciendo su primera incursión real en la política.

Kevin Lundberg, un exlegislador del estado de Colorado, fue el candidato que dijo que no estaba seguro de quién era el verdadero ganador de las elecciones del 2020. “Creo que Biden no ganó legítimamente, pero no lo sé”, dijo Lundberg.

Por su parte, Casper Stockham, quien se postuló para el presidente del Partido Estatal en el 2021 y perdio, quiso evitar la pregunta diciendo que Biden está en la Casa Blanca y las elecciones del 2020 están en el pasado. Stockham “quiere transparencia en el proceso electoral, y hasta que se garantice que suceda inequívocamente, cuestionará el proceso”, dijo.

Aunque cuando Stockham se postuló para el presidente del Partido Estatal en 2021, dijo: “No sé si las elecciones fueron robadas, pero creo que lo fue”.

Aadland, quien se postuló sin éxito el año pasado para representar al 7º Distrito del Congreso, dijo el sábado que él también cree que “este rehacer 2020 no está sirviendo a los republicanos”. Pero durante su campaña del Congreso del 2022, Aadland llamó a las elecciones del 2020 elecciones manipuladas y dijo que el gobierno era ilegítimo.

Cabe hacer hincapié de que todos los candidatos también están presionando por los cambios de proceso electoral, además de rechazar, o al menos cuestionarse de los resultados de las elecciones presidenciales del 2020, los seis candidatos que se han postulado para liderar el Partido Republicano de Colorado están presionando los cambios en los procesos electorales del estado.

A los seis candidatos les gustaría impedir que los votantes no afiliados participen en las primarias republicanas al revertir la Proposición 108, una medida de votación aprobada por los votantes en el 2016 que permite a los votantes no afiliados, que constituyen el 47% del electorado del estado, que interviene en las primarias partidistas.

Recientemente el Partido Republicano de Colorado comenzó a recaudar dinero para una demanda que busca cerrar el Partido Republicano y las primarias democráticas. Una acción legal similar presentada en el tribunal federal en 2022 falló.

“Si quieres elegir al candidato republicano, deberías ser republicano”, dijo Williams.

Él fue el único de la lista que dijo que cree que el Partido Republicano de Colorado debería votar para optar por no participar en el proceso primario, que está permitido bajo la Propuesta 108. Para tener éxito, el 75% del comité central del Estado Tendría que apoyar el movimiento.

En el 2021, el Comité Central del Partido Republicano de Colorado votó abrumadoramente un esfuerzo dirigido por Williams y otros para evitar las primarias del 2022 y seleccionar candidatos electorales generales solo a través del caucus y el proceso de ensamblaje.

Williams dijo que todavía piensa que el Partido Republicano debería optar por no participar.

Lundberg, Aadland y Stockham dijeron explícitamente que no creen que el Partido Republicano de Colorado deba realizar una votación similar en el futuro; Aadland dijo que sería “desastroso” optar por no participar, mientras que Wood y Peters no respondieron la pregunta.

Sobre el voto por correo, los seis candidatos dijeron que también se oponen al sistema de Colorado de enviar boletas por correo a todos los votantes activos registrados.

“No creo en las boletas por correo”, dijo Tina Peters, quien agregó que la gente debería tener que votar en persona el día de las elecciones.

“No los apoyo”, dijo Wood sobre las boletas por correo.

Además, Casper Stockham dijo también que “No apoyo las boletas por correo”.

“La votación en persona el mismo día es lo ideal, pero eso no es lo que tenemos en Colorado”, dijo Aadland.

“Las boletas universales por correo son una idea terrible”, dijo Lundberg.

“No apoyo la votación por correo”, dijo Williams. “Lo tenemos como nuestro sistema y necesitamos trabajar con él.

Si alguna vez podemos volver a votar el mismo día en un centro de votación con leyes de identificación, entonces deberíamos hacerlo”.

Además, cada uno de los candidatos compartió sus pensamientos sobre por qué al Partido Republicano le fue tan mal el año pasado

“Perdimos en 2022 porque pusimos candidatos débiles y sin principios en posiciones clave”, dijo Wood. “Y estamos perdiendo la confianza con el partido. Estamos perdiendo la confianza con las voces conservadoras reales en todo nuestro estado”.

Williams dijo que los republicanos perdieron porque “no pudieron proporcionar un verdadero contraste” con los demócratas.

Lundberg dijo que estaba de acuerdo con Williams y Wood y que el Partido Republicano necesitaba tener una visión clara de lo que representa.

Tina Peters dijo que los republicanos perdieron mucho en el 2022 “debido a las máquinas”, diciendo que la desgracia del Partido Republicano es culpa de las irregularidades electorales, de las cuales no hay evidencia.

Aadland dijo que los republicanos tenían un problema de mensajería. “Tenemos los mejores candidatos y tenemos el camino correcto a seguir”, dijo. “Pero tenemos que articular nuestro mensaje de una manera en la que los habitantes de Colorado crean, entiendan y quieran respaldar”.

Stockham dijo que el Partido Republicano de Colorado necesita aumentar sus números para ganar en el futuro. En este momento, los republicanos registrados constituyen el 24% de los votantes registrados activos. Los demócratas representan el 27%.

Wood discutio que los proyectos de viviendas asequibles se están utilizando como una forma de volver azules las áreas republicanas. “Mira los proyectos de viviendas asequibles y las viviendas multifamiliares que han estado apareciendo en el condado de Douglas; estoy seguro de que lo mismo es cierto en el condado de Jefferson y el condado de Weld, en todo nuestro estado, es para empacar a la gente”, dijo. “Y si empaqueta a las personas en viviendas asequibles, ¿adivinen lo que obtendrán? Control demócrata en sus condados”.

Peters en respuesta directamente a una pregunta sobre cómo equilibraría la preparación de su próximo juicio por delito grave por los cargos de que orquestó una violación del sistema electoral del condado de Mesa y los deberes de servir como presidente del Partido Republicano y a otra pregunta sobre si renunciaría si fuera declarada culpable y encarcelada, leyó el Salmo 37-32-33 y dijo que agradecía el juicio porque quiere “exponer estas máquinas”, refiriéndose a los tabuladores de boletas electrónicas.

“¿Quieres saber por qué no ganamos? Es porque no decimos la verdad”, dijo Williams.

“Si salimos y articulamos audazmente en lo que creemos, ganaríamos”.

Gracias A Marge Klein y Tammy Klein de Republican Women Of Weld quienes organizaron este tan importante debate.

Republican Women Of Weld fue establecida por Marge Klein y Barb Kirkmeyer en octubre de 2011