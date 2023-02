El Pateador de los Kansas City Chiefs ganador del Super Bowl: Debemos ‘defender a los no nacidos’.

Los Kansas City Chiefs ganaron el Super Bowl este fin de semana gracias en parte a Harrison Butker, quien pateó un gol de campo de 27 yardas para poner a los Chiefs por delante de los Philadelphia Eagles 38-35 en los últimos momentos del partido.

Butker es conocido como un católico devoto fuertemente pro-vida.

Cabe destacar que el año pasado, mientras Kansas se preparaba para votar sobre una enmienda pro-vida que finalmente fracasó, la “Enmienda Valóralos a Ambos”, Butker apareció en un comercial de Voto Católico en apoyo de la enmienda.

La enmienda habría declarado que la constitución de Kansas no garantiza el “derecho al aborto” ni exige que el gobierno (contribuyente) financie el aborto. En cambio, los opositores pintaron engañosamente (y con éxito) la enmienda como una prohibición del aborto.

“Esta enmienda permitirá que Kansas decida qué hacemos con el aborto”, dijo Butker en el anuncio.

En un artículo de opinión para el Kansas Catholic Tribune, Butker escribió: “Cuando la Corte Suprema de Kansas dictaminó que el significado de la vida en la Constitución de Kansas se refiere solo a los que están fuera del útero, dejaron a los que no tenían voz para que fueran objeto de una terrible legislación. y fuerzas externas. La única forma de defender a los no nacidos, protegiendo la santidad de la vida, es enmendar la Constitución de Kansas”.

Dijo que la enmienda habría hecho de Kansas “un lugar donde todos los niños son valorados en cada etapa de la vida”.

En una entrevista con la Agencia Católica de Noticias, Butker expresó su gratitud a Dios por darle la oportunidad de hablar.

“Creo que Dios definitivamente me ha dado una plataforma. Me ha dado una voz para muchas personas que no pueden expresar sus opiniones”, dijo.

“Puse mucho en ser el mejor pateador posible y, por alguna razón, Dios me ha permitido continuar teniendo éxito como pateador.

Estoy muy agradecido por eso. Mi éxito en el fútbol me ha dado un pedestal y siento la responsabilidad de crear conciencia sobre diferentes temas que creo que Dios quiere que ponga en primer plano”.

Butker también está trabajando para alentar a los hombres a tomar una posición por la vida.

“Ahora es el momento de que asuman su tarea, como hombres de la iglesia, para pelear esta batalla por nuestra nación, para traer a Cristo de regreso a nuestra vida diaria”, dijo la estrella de fútbol en un discurso de graduación de septiembre de 2020 en los Caballeros de Conferencia de Consejos Universitarios de Columbus.

“Los hombres deben desempeñar un papel activo dentro de nuestra iglesia… Sus sacerdotes necesitan saber de usted. Necesitan verte. Otros hombres necesitan verte.