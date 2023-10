Los estadounidenses debemos rechazar el globalismo para restaurar nuestra esperanza en el futuro.

El globalismo es donde el optimismo muere; la felicidad requerirá su demolición

Los estadounidenses son pesimistas sobre el futuro. También ven las décadas pasadas más favorablemente que la actual. La “tierra de las oportunidades” ha desaparecido. El “sueño americano” se ha ido. Lo que queda es un recuerdo que se desvanece de lo que Estados Unidos solía ser sin una promesa subyacente de que se pueda restaurar su antigua preeminencia.

Este pesimismo no es exclusivo de quienes viven dentro de Estados Unidos. Un creciente conjunto de investigaciones muestra que las poblaciones nacionales de todo el mundo están deprimidas acerca del futuro. Es evidente que miles de millones de teléfonos inteligentes, entretenimientos digitales que se multiplican exponencialmente y plataformas de redes sociales que conectan a millones cada minuto no están creando condiciones suficientes para el optimismo o la felicidad humanos.

Diagnosticar por qué ocho mil millones de personas son miserables no es una tarea fácil, pero hay un culpable obvio que seguramente ha contribuido a nuestro malestar global. El globalismo, como filosofía gobernante cada vez más dominante –si no pseudo-religión– del planeta, es inherentemente antagónico tanto a la autodeterminación individual como a los vínculos naturales formados dentro de familias y tribus. Cuando se alienta –si no se le exige– a cada ser humano a actuar estrictamente por el “bien común” de la población global, entonces deben socavarse aquellas preferencias que promueven los intereses únicos de un individuo, una familia o una nación.

Instituciones poderosas tan variadas como las Naciones Unidas, el Foro Económico Mundial, BlackRock e incluso el Vaticano exigen un mundo esencialmente sin fronteras, en el que se aliente a los pueblos de cualquier nación a migrar libremente a otras. Décadas de migración masiva, principalmente en Occidente, han resultado no sólo en una explosión de enclaves étnicos que existen de manera algo autónoma dentro de los Estados-nación anfitriones, sino también en la fractura de vínculos cívicos comunes que alguna vez unieron vagamente a los pueblos nativos de esas naciones. Cuando los ciudadanos o los partidos políticos han luchado contra las políticas de inmigración descontrolada, las autoridades de mentalidad globalista se han apresurado a demonizar a sus propios ciudadanos como racistas; xenófobos; o, más recientemente, proveedores de “odio”.

Aún más devastador para las poblaciones afectadas es que ahora se desprecia la asimilación.

En lugar de alentar a los nuevos residentes a adoptar el idioma, las costumbres y las tradiciones de su tierra adoptiva, los gobiernos han optado por priorizar las identidades culturales de los trasplantes recientes sobre las identidades históricas de los estados nacionales a los que ahora llaman hogar.

Se equipara burlonamente al nacionalismo con las peores atrocidades del nazismo alemán o del fascismo italiano del siglo pasado, mientras que se ignoran por completo sus logros del Siglo de las Luces en la organización de pueblos similares en regiones autosuficientes y lo suficientemente pacíficas como para fomentar la innovación tecnológica, el crecimiento económico y una relativa estabilidad política.

Los occidentales están intimidados por las filosofías hermanas del globalismo, el “multiculturalismo” y la “diversidad por la diversidad”, hasta el punto de que incluso declararse un orgulloso inglés, holandés, alemán o ¡Dios no lo permita! – El ruso puede llevar rápidamente a que el “infractor” sea tildado de “racista” y debe ser “reentrenado” para rechazar el “odio”. ¿Es de extrañar, entonces, por qué los Juegos Olímpicos están perdiendo popularidad, cuando los occidentales son regularmente condicionados a creer que el amor por la propia nación debe ser eliminado de la raza humana?

Aún más fundamental que la membresía en tribus nacionales que fomentan el significado y la identidad, es la tribu familiar la que brinda a los humanos una red de apoyo natural para enfrentar los peligros del mundo exterior. Los padres, hermanos y parientes inmediatos brindan a los miembros jóvenes de la familia las habilidades y el conocimiento para navegar en la naturaleza salvaje de la vida.

Los vínculos de parentesco refuerzan los impulsos instintivos para proteger y fortalecer al grupo. Las familias mantienen divisiones orgánicas del trabajo y un sentido compartido del deber que inculca un propósito innato dentro de cada miembro.

El globalismo y la supremacía estatal, por otro lado, son diametralmente opuestos a la familia. Al elevar la lealtad al “bien común” y la “experiencia” del Estado por encima de la toma de decisiones privadas de las familias, el Estado ha debilitado el motor más natural para crear y sostener la identidad y el propósito de un ser humano.

Los agentes del gobierno ahora se interponen entre padres e hijos en asuntos tan personales como las convicciones religiosas, la moralidad sexual y el bienestar psicológico.

Si los padres rechazan alguna de las ideologías radicales del Estado –como el “transgenerismo”–, sus derechos naturales como padres se ven amenazados. Al igual que durante la Revolución Cultural de China, los gobiernos occidentales ahora dominan la esfera privada de la familia.

Es esta forma de superioridad gubernamental –intolerante hacia las tradiciones de parentesco y hostil a la agencia personal– la que en realidad dio origen a los regímenes totalitarios del siglo pasado. Lo que distingue nuestra era actual es que las autoridades globalistas buscan la obediencia absoluta de los ciudadanos no sólo a sus gobiernos nacionales sino también al panteón de dioses globalistas a quienes esos gobiernos dicen rezar.

A la gente se le ordena obedecer en nombre de la COVID, el “cambio climático”, la “democracia”, la “lucha contra el odio” o cualquier otra deidad que el Estado produzca para la súplica del público. Las personas que adoran a estos dioses falsos son recompensadas con una expiación aprobada por el gobierno; los que se niegan son castigados como herejes. Sin embargo, no importa cuán fielmente los conversos se dediquen públicamente a la teología globalista, en realidad sólo sirven a la pequeña clase de oligarcas que usan su autoridad cuasi divina para acumular mayor riqueza y poder para sí mismos.

Los buenos padres se sacrificarán por sus hijos; no están dispuestos a ver cómo masacran y lavan el cerebro a sus hijos. Los guerreros se sacrificarán cuando sus comunidades sean atacadas; no están dispuestos a morir por pronombres pretenciosos y emisiones de carbono. Por más implacable que siga siendo la propaganda del Estado, ninguna persona centrada ve al gobierno como una familia o quiere librar una guerra por el globalismo. Cuanto más insiste el Estado en que la gente actúe en contra de su naturaleza, más gente se vuelve consciente de que debe rechazar la autoridad del Estado. La perspectiva de un conflicto inminente genera un profundo pesimismo sobre el futuro.

En mi experiencia, el sufrimiento humano surge cuando las personas sienten que no tienen control sobre sus propias vidas. Ese sufrimiento a menudo puede detenerse cuando buscan algún tipo de relación con Dios, asumen la responsabilidad personal de sus propias acciones, utilizan su trabajo para crear algo propio y expresan abiertamente sus pensamientos. Este viaje hacia la felicidad requiere que el individuo haga el trabajo pesado, pero también permite a la mente crear y pensar libremente. Los humanos que aceptan con confianza su propia agencia dentro de un mundo que no han creado ellos eventualmente encuentran la paz. ¿Cómo se crean sociedades felices? Alentar a los ciudadanos a abrazar a Dios, la propiedad privada y la libertad de expresión.

El globalismo hace justo lo contrario. Requiere dependencia total del gobierno. Cuando llegó la COVID, el Estado cerró iglesias, llevó a la quiebra a pequeñas empresas y silenció la disidencia. El culto al “cambio climático” insiste en que no se posee nada, no se produce nada y se reza a la Madre Tierra. La absurda “Guerra contra la desinformación y el odio” del Estado busca esclavizar la mente y criminalizar los pensamientos. Y se espera que el individuo haga todos estos sacrificios por la gloria del Estado globalista “multicultural”, “inclusivo”, “equitativo”, “verde” y obsesionado con la energía. Como era de esperar, la mayoría de los seres humanos no tienen ningún interés en orar en la iglesia de las Naciones Unidas ni en obedecer los mandatos coercitivos de la Organización Mundial de la Salud como si fueran los Diez Mandamientos.

El globalismo sólo puede tener éxito en un mundo terriblemente pesimista. Se nutre del racismo. Depende de una visión apocalíptica de un planeta moribundo. Necesita dividir a las personas entre sí, de modo que estén demasiado ocupadas para unirse y resistir a quienes les causan daño real. Bajo un gobierno globalista, la felicidad se ve sofocada por la miseria, el miedo y el odio.

Incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, el optimismo ha prevalecido. Después de la Primera Guerra Mundial, los estadounidenses se enamoraron del automóvil. Después de la Segunda Guerra Mundial, los estadounidenses compraron casas y televisores. Durante la guerra de Vietnam, los estadounidenses llevaron un hombre a la luna. Ahora los globalistas impulsan el transporte público y los pequeños apartamentos. Los televisores son sólo instrumentos de propaganda estatal. Y los astronautas estadounidenses han pasado los últimos 50 años orbitando la Tierra.

Después de dos décadas de guerra, los guerreros de esta generación regresan a casa y descubren que la Ley PATRIOTA se utiliza en su contra, el gobierno reclama la propiedad de sus hijos, gasolina inasequible y la perspectiva de alquilar de por vida. El globalismo es donde el optimismo va a morir. La felicidad requerirá su demolición.