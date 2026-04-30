Los os legisladores envían una nota a Polis: Deje de gastar dinero de los impuestos en nuevos lobos

El senador Dylan Roberts y la representante Meghan Lukens encabezaron la iniciativa para impedir que Parques y Vida Silvestre de Colorado utilice fondos generales para traer más lobos al estado.

En los últimos días, la Asamblea General envió un mensaje contundente al gobernador Jared Polis a través de notas a pie de página incluidas en el proyecto de presupuesto estatal: Deje de utilizar los fondos generales para reintroducir lobos en Colorado.

Las notas a pie de página del presupuesto —conocido también como la “Ley Larga” (Long Bill)— no son legalmente vinculantes. Además, el plan de gastos aún debe superar varias etapas antes de que Polis pueda firmarlo para convertirlo en ley.

No obstante, de aprobarse, Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW, por sus siglas en inglés) quedaría advertido de no utilizar el dinero de los contribuyentes para la reintroducción de lobos. En su lugar, los legisladores desean que el programa —autorizado por los votantes en 2020— dependa de obsequios, subvenciones y donaciones para llevar a cabo su labor. En el actual año fiscal 2025-26, el CPW recibió 264.238 dólares del fondo general del estado para traer 15 lobos desde la Columbia Británica a Colorado.

Las enmiendas aprobadas tanto por la Cámara de Representantes como por el Senado para añadir dicha nota a pie de página constituyen la segunda señal contundente de que los legisladores parecen decididos a detener la financiación de la reintroducción de lobos. En marzo, el Comité Conjunto de Presupuesto rechazó una solicitud del CPW por valor de 450.000 dólares para traer lobos al estado durante el año fiscal 2026-27 —que comienza el 1 de julio—; una cifra que casi duplica el costo que tuvo el programa el año anterior.

La enmienda de la Cámara fue propuesta por el representante Ty Winter (R-Trinidad) y la representante Meghan Lukens (D-Steamboat Springs). Por su parte, el senador Dylan Roberts (D-Frisco) y el senador Marc Catlin (R-Montrose) presentaron la enmienda en el Senado.

La versión del Senado también recorta cerca de 270.000 dólares del presupuesto de fondos generales del departamento para el próximo año, con el fin de evitar que el estado gaste dicha suma en nuevos lobos. Según la nota a pie de página propuesta por Roberts, el estado también podría recurrir a fondos en efectivo provenientes de tasas y tarifas para costear la reintroducción.

Aún no está claro qué redacción exacta se incluirá finalmente en el presupuesto definitivo; una vez que el plan de gastos sea aprobado por el Senado, regresará al Comité Conjunto de Presupuesto para su reajuste y equilibrio final.

Los ganaderos de los distritos de Lukens y Roberts han tenido que lidiar con lobos que matan a su ganado desde que el estado comenzó a reintroducir a estos animales en diciembre de 2023; además, el mapa más reciente de actividad de lobos, publicado por el CPW, muestra que al menos un lobo ha cruzado hacia las cuencas hidrográficas situadas en el extremo occidental del extenso distrito de Winter, en el sureste de Colorado.

Según el CPW, no se han presentado reclamaciones por daños al ganado en el distrito de Winter.

Sin embargo, los electores de Lukens —en los condados de Eagle, Routt, Moffat, Rio Blanco y Gunnison— han recibido 24.000 dólares en concepto de indemnizaciones, mientras que los electores de Roberts —en los condados de Grand, Jackson y Eagle— han recibido una suma varias veces superior a esa cifra.

En un correo electrónico dirigido a *The Colorado Sun*, Lukens explicó que presentó la enmienda debido a que sus electores ya están soportando los impactos reales de la reintroducción de los lobos.

«En un momento en el que tenemos prioridades estatales contrapuestas, tales como la educación, la atención médica y la vivienda», escribió Lukens, «no considero apropiado utilizar fondos del presupuesto general para ampliar un programa que sigue siendo sumamente controvertido y costoso para las comunidades rurales».