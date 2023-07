Demandan a la Cámara de Representantes y alegan violación de las leyes de reuniones abiertas

Dos legisladores demócratas de Colorado novatos, la representante Elisabeth Epps y el representante Robert Marshall, presentaron una demanda contra la Cámara de Representantes de Colorado, alegando “violaciones generalizadas” de la ley de reuniones abiertas de Colorado.

La demanda, presentada el viernes en el Tribunal de Distrito de Denver, acusa a ambas partes de violar la ley al celebrar reuniones secretas durante la sesión de 2023 para discutir la legislación pendiente sin notificar al público.

La ley de reuniones abiertas generalmente requiere que cualquier organismo gubernamental estatal o local discuta asuntos públicos o tome medidas formales en reuniones abiertas al público.

“Estas reuniones nunca se notaron públicamente.

Los demandados ordenaron a los asistentes legislativos que omitieran o disfrazaran estas reuniones obligatorias de los calendarios de los representantes.

Los demandados no registraron las actas de las reuniones de inmediato y no las pusieron a disposición del público”, alega la demanda.

La demanda también afirma que los legisladores usan una aplicación llamada Signal, que les permite comunicarse sin ningún registro de sus mensajes. “Se están comunicando en estas aplicaciones.

Tenemos forma de saber, ya sabes, quién se comunica sobre qué, porque el público no solo no puede ver eso en tiempo real, ni siquiera puede presentar una solicitud de la Ley de Registros Abiertos, porque los registros ya no existen, o están encriptadas”, dijo Jeff Roberts, director ejecutivo de Colorado Freedom of Information Coalition.

“La pregunta es si la tecnología está superando estas leyes, algunas de las cuales se promulgaron hace 50 años, ¿Se ha actualizado de forma incremental? Y la respuesta es sí, en muchos sentidos”.

Denver7 habló con el representante Marshall sobre la demanda, quien dijo que detalla algunos de los muchos ejemplos de violaciones de la ley de reuniones abiertas.

Roger D. Hudson, subjefe de gabinete del Caucus de la Minoría de la Cámara de Representantes de Colorado, dijo el lunes que la demanda “es lo que los habitantes de Colorado odian de la política en el Capitolio”.

“Las luchas internas y los gastos son solo una distracción de las prioridades que les importan: escuelas mejoradas, comunidades más seguras, más trabajos con salarios más altos y mejores caminos en todo nuestro estado.

Los republicanos continúan creyendo que la gente de Colorado merece acceso a su gobierno a través de reuniones abiertas integrales y leyes de registros abiertos, damos la bienvenida a cualquier conversación que actualice nuestros estatutos para mantenernos al día con la tecnología en rápida evolución”, dijo Hudson.

Cabe recalcar que la demanda fue presentada contra la presidenta demócrata de la Cámara, Julie McCluskie, y la líder de la mayoría, Monica Duran, además del líder de la minoría, Mike Lynch, el principal legislador republicano en la Cámara.

También figuran como acusados los caucus demócrata y republicano y la propia Cámara.

En un comunicado el lunes por la tarde, McCluskie y Duran dijeron que apoyan a su caucus.

“El liderazgo demócrata de la Cámara está comprometido con un gobierno abierto y transparente y con garantizar un proceso justo y público para la formulación de políticas.

Todavía estamos revisando la queja en su totalidad y apoyamos a nuestro caucus: servidores públicos dedicados que trabajan incansablemente en nombre de sus electores”. decía el comunicado.

La demanda se presentó el viernes 7 de julio, pero aún no se ha fijado una fecha para la audiencia.