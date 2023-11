Demandan al gigante de las redes sociales

Colorado demanda al gigante de las redes sociales, los expertos en salud mental esperan que se rindan cuentas

Meta “decepcionado” por el camino tomado por los fiscales generales.

Colorado se ha unido a docenas de otros estados en una demanda contra Meta, acusando al gigante de las redes sociales de violar múltiples leyes estatales y federales y de seguir “actos y prácticas engañosas”.

La demanda se centra particularmente en la forma en que las plataformas Meta, como Facebook e Instagram, impactan a los adolescentes y niños.

La demanda afirma que Meta ha recopilado ilegalmente datos de niños menores de 13 años, sin el permiso de los padres, en violación de la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA).

“La compañía diseñó e implementó a sabiendas funciones dañinas” en Instagram para hacer adictos intencionalmente a niños y adolescentes, mientras aseguraba al público que el uso de la plataforma era seguro para los jóvenes”, dijo el Fiscal General de Colorado, Phil Weiser, en un comunicado de prensa. “Al igual que Big Como lo han hecho las empresas tabacaleras y de vapeo en años pasados, Meta optó por maximizar sus ganancias a expensas de la salud pública, perjudicando específicamente la salud de los más jóvenes. Trabajaremos incansablemente para responsabilizar a la empresa por el daño que ha causado y continúa causando. infligir.”

Según la Oficina del Fiscal General de Colorado, las notificaciones constantes de las aplicaciones y funciones como el desplazamiento infinito empujan a los usuarios a “madrigueras de conejos”, lo que mantiene a los jóvenes utilizando las plataformas Meta.

La demanda afirma que las plataformas Meta, como Facebook e Instagram, han “alterado profundamente las realidades psicológicas y sociales de los jóvenes estadounidenses”.La denuncia federal pide al tribunal que prohíba a Meta violar la ley. Muchos estados también solicitan sanciones financieras no especificadas.

Meta dijo que:

Compartimos el compromiso de los fiscales generales de brindarles a los adolescentes experiencias seguras y positivas en línea, y ya hemos introducido más de 30 herramientas para apoyar a los adolescentes y sus familias. Estamos decepcionados de que, en lugar de trabajar productivamente con empresas de toda la industria para crear estándares claros y apropiados para la edad de las muchas aplicaciones que usan los adolescentes, los fiscales generales hayan elegido este camino.

Annie Margaret, que trabaja como profesora asistente en el Instituto Atlas de la Universidad de Colorado en Boulder, estudia el impacto que tienen las redes sociales en el cerebro de los adolescentes.

“En realidad, mi investigación comenzó con estudiantes universitarios. Entonces, les pediría que hicieran un desafío de cuatro semanas en las redes sociales, lo llamo, o limpieza, en el que intentan reducir su uso de las redes sociales, y verían enormes beneficios de esto en términos de su capacidad para centrar la atención. , su presencia en el momento actual, su satisfacción con la vida, la reducción del estrés, todo tipo de cosas”, dijo Margaret.

Según Margaret, la naturaleza adictiva de las redes sociales se vuelve problemática cuando se trata del cerebro adolescente.

“Las personas de 25 años o más tienen una corteza prefrontal completamente desarrollada, cosas como la función ejecutiva, el control de impulsos y el análisis de riesgos”, explicó Margaret. “Cuando nos fijamos en la adolescencia, las personas más jóvenes, de entre 12 y 16 años, tienen un sistema límbico en rápido desarrollo. “Así que ese sistema está a cargo de las emociones, y en particular de la cognición social o la comprensión de nuestra posición social. Y su corteza prefrontal, que realiza estas otras funciones que acabo de describir, no está tan desarrollada. Y entonces estás en esta etapa”. “Hay un desajuste en el desarrollo entre un área del cerebro que realmente se preocupa por la información social y otra área del cerebro que realiza análisis de riesgos, control de impulsos y gratificación retrasada, que aún no está desarrollada”.

Margaret dijo que combinar esa etapa de desarrollo con plataformas de redes sociales que tienen acceso a información social las 24 horas del día, los 7 días de la semana es increíblemente adictivo para los jóvenes.

Su investigación ha incluido varias entrevistas con jóvenes sobre sus experiencias con las redes sociales. Margaret dijo que en muchas de esas entrevistas, sus sujetos son conscientes de que las redes sociales no los hacen sentir bien consigo mismos.

“Preguntarle a un fumador si quiere seguir fumando cigarrillos. Y por supuesto que no”, dijo Margaret.

Reconoció que en algunos casos las redes sociales pueden ser un apoyo para ciertos usuarios, pero todavía tenía esperanzas cuando se enteró de la demanda contra Meta.

“Me alegro de que finalmente se vaya a hacer un poco de ajuste de cuentas por lo que pasó aquí”, dijo Margaret. “Cualquier corporación con ese nivel de poder e influencia merece ser cuestionada, particularmente en este caso, donde hay evidencia que demuestra que sabían con mucha anticipación que sus productos estaban causando daño, que se podrían haber realizado cambios y que, por ejemplo, no se hicieron cambios en el algoritmo. Cierto, merecen ser responsabilizados por eso, en gran medida en el de la misma manera que las ‘Grandes Tabacaleras’ y otras entidades han tenido que rendir cuentas”.

Margaret cree que la demanda tiene el potencial de ayudar con el efecto dominó de culpa que se ha producido como resultado de la participación de los jóvenes en las redes sociales.

“Lo que realmente me rompe el corazón es ver cómo los profesores y los padres se sienten tan mal. Se sienten fracasados, por esto que no es, ellos no lo crearon y no es su culpa en absoluto. Y por eso me encantaría ver eso, en términos de justicia, que esa carga de culpa se le quite a los padres y educadores y se coloque donde sea apropiado”, dijo Margaret.

Ella tampoco cree que las redes sociales estén demasiado deterioradas como para repararlas. En cambio, cree que es necesario que las empresas de tecnología rindan cuentas junto con un cambio en la educación que se centre más en la regulación emocional, la atención plena, la función ejecutiva y el control de los impulsos necesarios para que los jóvenes existan en un panorama digital con estímulos constantes.

Maddie Freeman actualmente estudia su último año en la Universidad de Colorado en Boulder y dijo que comenzó a luchar con problemas de salud mental cuando estaba en sexto grado. Los problemas de salud mental persistieron hasta su graduación de la escuela secundaria.

“Definitivamente diría que las redes sociales contribuyeron a eso. Yo diría que tenía muchos problemas de confianza en mí mismo y dismorfia corporal”, dijo Freeman. “La depresión llegó bastante rápido y en sexto grado, y realmente no sabía de dónde venía. Pensé que Yo era la única persona que estaba experimentando eso”.

A lo largo de su vida, Freeman dijo que perdió a 10 amigos por suicidio. Ella no atribuye los suicidios únicamente a las redes sociales, pero cree que la presión constante que rodea a las redes sociales juega un papel en los problemas de salud mental.

“Yo diría que las redes sociales estaban haciendo que fuera más difícil lidiar con la depresión y la ansiedad. Y entonces, creo que eso contribuyó a la crisis general de salud mental, pero no necesariamente a los casos individuales de personas que había perdido”, dijo Freeman. “Simplemente no sabía realmente qué iba a cambiar. Simplemente me sentí así. “Iba a seguir sucediendo. Fue entonces cuando decidí tomar medidas. Realmente sentí que necesitaba usar todo el dolor y toda la energía que estaba sintiendo y convertirlos en algo productivo y positivo”.

Freeman fundó el No Social Media November Challenge, que es una iniciativa de desintoxicación tecnológica de 30 días. Ella cree que este año participarán alrededor de 30 escuelas, pero los individuos también pueden aceptar el desafío.

“Sentí que si los estudiantes pudieran tener la opción de actuar y tomarse un descanso de las redes sociales, mejoraría drásticamente su salud mental”, explicó Freeman. “Ha mejorado mi salud mental. Este es el cuarto año que hago la desintoxicación y es muy útil, y muchos de mis amigos también han ganado mucho con ella”.

Freeman dijo que la primera vez que aceptó personalmente el desafío, fue difícil. Ahora dice que es refrescante.

“De hecho, tenemos una lista de verificación de muestra de diferentes actividades que las personas pueden realizar durante el mes en nuestro sitio web. Realmente empoderamos a las personas para que prueben cosas nuevas y traten de conectarse con las personas de manera auténtica de diferentes maneras”, dijo Freeman. “Realmente despierta la creatividad cuando estás un poco aburrido”.

Después de enterarse de la demanda contra Meta, Freeman se emocionó.

“Esto claramente ha impactado a mucha gente, específicamente a los jóvenes, y no ha cambiado mucho”, dijo Freeman. “Meta ha tardado mucho en reaccionar y, una y otra vez, han antepuesto las ganancias a las personas, y específicamente a los jóvenes”.

Freeman y NoSo November lanzarán su campaña más grande hasta el momento el miércoles 25 de octubre. El objetivo es presionar a Meta reuniendo a suficientes personas para una desintoxicación de las redes sociales para que la compañía note una disminución en el tiempo que los usuarios pasan en las plataformas.