Demócrata abandona el partido y afirma que su «lealtad es hacia Jesucristo»

La Demócrata de Michigan abandona el partido por cuestiones de aborto y LGBT; afirma que su «lealtad es hacia Jesucristo».

«Para mí, es imposible ser una seguidora fiel de Jesucristo y, al mismo tiempo, seguir siendo miembro del Partido Demócrata tal como existe hoy en día», declaró la representante Karen Whitsett.

La representante estatal de Michigan, Karen Whitsett, está renunciando tanto a su cargo político como al Partido Demócrata, tras declarar públicamente el mes pasado que ya no puede conciliar los valores y prioridades demócratas con su fe cristiana.

«No buscaré la reelección para este cargo, y no me postularé para ningún otro cargo nunca más. Esto no es un cálculo político; es una decisión espiritual», anunció Whitsett, según informa *Click on Detroit*. «Yo no tengo el poder de enviar a nadie al cielo ni al infierno. Solo Dios lo tiene. Pero sí cuento con la inquebrantable Palabra de Dios como fundamento, y ya no puedo comprometerla para que encaje en la plataforma de un partido o para complacer a la gente».

Específicamente, citó las posturas favorables del partido hacia «el aborto, la normalización del estilo de vida gay y el impulso por redefinir el género» como incompatibles con la moralidad bíblica.

«Entiendo que estos temas son personales para muchas familias, ya que su hijo, hija, primo, tía o tío podría estar involucrado. Pero la cercanía personal no cambia la definición de Dios sobre lo que está bien y lo que está mal.

El amor por las personas no exige estar de acuerdo con el pecado, y la compasión no nos da permiso para reescribir las Escrituras», afirmó Whitsett.

«Decimos que no existe tal cosa como la delincuencia de negros contra negros, pero, en mi opinión, el aborto es exactamente eso.

Nos preguntamos por qué no hay hombres buenos; demasiados fueron abortados, y hemos emasculado a muchos de los hombres que aún permanecen aquí. No podemos destruir la vida y luego fingir asombro cuando nuestras familias y vecindarios sufren las consecuencias».

«Para mí, es imposible ser una seguidora fiel de Jesucristo y, al mismo tiempo, seguir siendo miembro del Partido Demócrata tal como existe hoy en día. No puedo conciliar esa plataforma con las Escrituras», declaró.

Whitsett atribuyó su despertar espiritual a que Dios le «dio tiempo para arrepentirse, cambiar de rumbo y dedicarse plenamente a Él», en lugar de «darse por vencido con ella». …y a las palabras del representante estatal republicano Bradley Slagh: «Debes votar en función de tu distrito, pero no debes vender tu alma». Whitsett concluyó que había «comprometido mi relación con Jesús durante demasiado tiempo».

«No voy a fingir que la Palabra de Dios pueda ser tergiversada por ningún sacerdote, obispo, pastor o predicador para hacer que la gente se sienta cómoda en el pecado, ya sea para asegurar que sigan llegando las donaciones, para evitar ofender a alguien o para adaptarse a la cultura», declaró la exdemócrata, quien había sido elegida por primera vez para su cargo actual en 2022.

«El hecho de que líderes prominentes no se pronuncien en contra de estas cosas no significa que Dios las apruebe. Dios no cambia. Mi fe no flaquea. Mi lealtad es hacia Jesucristo, y elijo los asuntos de Dios por encima de la aprobación de los hombres».

Tanto a nivel nacional como estatal, el Partido Demócrata ha purgado casi todo rastro de moderación en cuestiones sociales a lo largo de las últimas décadas.

Cabe recalcar que el partido demócrata respalda de manera unánime el aborto legal durante los nueve meses de gestación y a expensas de los contribuyentes; es más, los demócratas en el Congreso han votado sistemáticamente en contra de la Ley de Protección de los Sobrevivientes de Abortos Nacidos Vivos, la cual exigiría brindar atención médica básica a los recién nacidos que sobreviven a un aborto, estableciendo sanciones de las que carece la legislación vigente.

Asimismo, el partido ha abrazado sin reservas todo el espectro de la ideología LGBT, lo que incluye el apoyo a la «transición» quirúrgica y química de menores con confusión de género, además del «matrimonio» homosexual y la adopción.

Su postura ha resultado tan extrema que, tras las elecciones del 2024, una encuesta realizada por la firma Blueprint —de tendencia demócrata— reveló que la afirmación «Kamala Harris se centra más en cuestiones culturales, como los temas transgénero, que en ayudar a la clase media» constituyó la tercera razón principal por la que el electorado en general decidió no votar por la exvicepresidenta demócrata; y fue, además, la razón primordial por la que los votantes indecisos la rechazaron y optaron, en su lugar, por votar al presidente Donald Trump.