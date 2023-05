Denver solía estar cerca de la parte superior de la lista de la nación de las ciudades más mudadas. No estaba en el top 15 aunque el verano pasado.

La Oficina del Censo de EE. UU. publicó estimaciones de población para áreas metropolitanas y microestadísticas a partir del 1 de julio de 2022.

Este período de tiempo fue uno de cambio de población, con muchas personas que se mudaron de los núcleos urbanos a ciudades y comunidades satélite, particularmente en Western y Sunbelt. ciudades

Durante ese tiempo, la gente primero huyó de Denver y luego volvió a entrar. Del 1 de julio de 2020 al 1 de julio de 2021, la población de la ciudad cayó un 0,87 %, o unas 6200 personas.

El año siguiente, la tendencia se invirtió, aunque ligeramente. La población de Denver creció un 0,27 % durante el próximo verano, o un poco más de 1900 personas.

Mientras tanto, las otras grandes ciudades de Colorado crecieron más rápido y de manera más consistente.

Tanto Colorado Springs como Aurora crecieron en población entre el verano de 2020 y 2021 y el verano de 2021 y 2022.

Aurora creció en 3600 en 2021 y otras 3200 en 2022.

Durante el período 2020-21, Aurora fue la octava área metropolitana de más rápido crecimiento con más de 300 000 en el país.

Colorado Springs también ganó. Creció en 3.000, luego nuevamente en 2.920. Un punto muy importante es analizar la verdadera situación de la ciudad de Denver, especialmente el el centro donde antes era un lugar plascentero para ir de paseo, ir de compras a las tiendas en el 16th street mall.

Pero desafortunadamente todo eso se termino, ahora no hay más que básura, suciedad y lleno de campamentos de personas que no quieren responsabilidades y no les importa nada ni nadie, mucho menos como se ve la ciudad. Y ante esa situación también esta la inseguridad.

Ya no se puede ni caminar por ahí…