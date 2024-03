Depredador usaba una aplicación para convencer a menor de que produjera imágenes pornográficas

Una Madre comparte cómo descubrió que un depredador usaba una aplicación para convencer a su hijo de que produjera imágenes pornográficas.

Los fiscales federales dicen que los casos de explotación infantil en línea están aumentando y no pueden seguir el ritmo.

Todo comenzó cuando una madre vio el brillo de la pantalla de un teléfono celular que emanaba debajo de la puerta del dormitorio de su hija de 11 años.

Eran más de las 11 de la noche. en una noche escolar y la familia tenía reglas estrictas. No hay pantallas después de las 9 p.m. hora de acostarse.

“Entré allí para ver qué estaba haciendo y tenía las mantas tapadas hasta la nariz”, dijo la madre, quien pidió a 5 On Your Side que no usara su identidad para proteger a su hija. “Y luego pude ver la luz del teléfono debajo de las sábanas.

“Así que retiré las mantas y ella estaba desnuda de cintura para abajo con su teléfono encendido y estaba grabando”.

El momento se desarrolló a varios estados de distancia, pero el depredador que recibía las imágenes que su hija estaba tomando era un hombre de negocios de 50 años de Clayton. Engañó al niño haciéndole creer que era otra niña pequeña, curiosa por su sexualidad.

“Era bastante inteligente”, dijo la madre. “Él le estaba enviando videos en vivo de otro niño de su edad.

“Él hizo que se atara. Simplemente cosas horribles, horribles que nadie, como padre, quiere ver hacer a sus hijos, y mucho menos que les pidan que hagan”.

Y es uno de un número cada vez mayor de depredadores que el Distrito Este de la Fiscalía Federal ha condenado en los últimos dos años, según Nathan Chapman, fiscal federal adjunto.

“Nuestra oficina ha tenido un aumento de aproximadamente el 50% en los casos en comparación con los dos años anteriores”, dijo. “Y a nivel nacional, en todas las oficinas y distritos, las cifras están aumentando”.

El I-Team descubrió que el problema para los federales no es obtener condenas.

Se mantiene al día.

Estadísticas sobre material de abuso sexual infantil

Un estudio publicado en octubre de 2022 concluyó que aproximadamente uno de cada seis menores informó haber compartido imágenes sexualmente explícitas de sí mismos en línea. Eso es uno de cada siete niños entre 9 y 12 años y uno de cada cinco entre 13 y 17 años.

La División del FBI en St. Louis abrió 400 nuevas investigaciones sobre crímenes contra niños entre el 1 de enero de 2019 y el 28 de marzo de este año, las estadísticas más recientes disponibles.

Y alrededor del 91% de esas investigaciones involucraron material de abuso sexual infantil en línea, según el agente especial asistente Chris Crocker.

“El apetito por estas cosas es tan fuerte que no necesariamente creo que se detenga nunca”, dijo Crocker.

La Fiscalía Federal para el Distrito Este de Missouri ha contratado a otro fiscal de tiempo completo para manejar casos de seducción de menores en línea, casos que toman mucho tiempo.

Desde enero de 2022, la oficina ha condenado a 27 depredadores, incluido el que ahora cumple una condena de 11 años por recopilar imágenes del niño cuya madre habló con el I-Team.

Entre 2018 y 2022, la oficina acusó a 314 personas por cargos relacionados con material de abuso sexual infantil. En lo que va del año, 77 presuntos depredadores han sido acusados, según la Fiscalía Federal.

La familia con la que habló I-Team dijo que se sorprendieron al ver cuánto apoyo tuvo en la corte el depredador que atacó a su hija.

“Hubo cartas escritas en su nombre que fueron presentadas al juez en el momento de su sentencia por parte de personas prominentes de la comunidad”, dijo la madre. “Eran maestros, eran médicos, eran ex senadores, afiliados religiosos”.

El I-Team tampoco identifica el nombre del hombre condenado por recopilar imágenes sexualmente explícitas de la hija de la mujer porque la familia firmó un acuerdo de confidencialidad como parte de una demanda civil. Les impide identificarlo por su nombre.

El dinero de ese acuerdo ahora se destina a pagar la terapia que la familia y la víctima necesitan.

“Ella no es buena”, dijo la madre. “Ella es impulsiva con los chicos. Se escapó con un par de chicos, se escapó de la noche a la mañana. Sus notas son terribles”.

Sextorsión y otras tácticas

Los agentes del FBI como Crocker dicen que los depredadores utilizan tácticas diferentes.

Un método, conocido como sextorsión, incluye amenazar con enviar imágenes a los amigos y seres queridos de la víctima si no envían más o dinero.

La amenaza por sí sola ha sido condenatoria para las víctimas, dijo Crocker.

“Hemos visto más de una docena de casos de adolescentes que se suicidaron inmediatamente después de estos incidentes”, dijo Crocker.

A menudo, las amenazas que hacen los depredadores para publicar las imágenes son vacías, porque los depredadores no suelen tener acceso al círculo de amigos y familiares de la víctima, dijo Crocker.

“La probabilidad de que esa información se entregue alguna vez a alguien es básicamente inexistente”, dijo Crocker. “Sólo están tratando de obtener un pago rápido.

“Y si no cumples, simplemente pasarán a la siguiente persona”.

Otras tácticas incluyen intentar organizar reuniones en persona y crear colecciones de imágenes de abuso sexual infantil para intercambiar o vender.

Cuando la madre con la que habló I-Team descubrió los mensajes de su hija, los había estado enviando durante tres meses a través de una aplicación de mensajería llamada Kik.

“Simplemente vi mensaje tras mensaje y video tras video que ella había estado enviando”, dijo la madre. “Su imagen podría estar en todas partes, lo que hizo con su cuerpo podría estar en todas partes”.

Los padres del niño no conocían la aplicación de mensajería. La víctima lo mantuvo oculto en una carpeta de su teléfono celular entre otras aplicaciones más benignas, para que sus padres no lo vieran cuando revisaban con frecuencia sus mensajes de texto, videos y carpetas de fotos, dijo la madre.

El creciente número de aplicaciones de mensajería anónima no ayuda a fiscales como Chapman.

“La explotación en línea solía realizarse principalmente a través de computadoras reales que normalmente están estáticas en un lugar de la casa”, dijo Chapman. “Ahora que hay tantos niños que tienen teléfonos móviles, todo lo que se necesita es una conexión a Internet y una aplicación de redes sociales, y luego, todo está disponible”.

¿Qué pueden hacer los padres?

La madre con la que habló el I-Team dijo que el depredador que atacó a su hija no empezó inmediatamente a pedir imágenes lascivas.

“Simplemente comenzó como, ‘Envíame una foto tuya’. Quiero ver cómo eres’”, dijo la madre. “Y luego decía: ‘¿Qué tal un poco más abajo?’, todo para que pudiera ver más de su cuerpo”.

Chapman dice que la reacción de los padres si le sucede a su hijo puede empeorar las cosas.

“Uno tiene que sentirse cómodo como padre, pudiendo recibir esa información de su hijo, no asustarse, no entrar en pánico, pero asegurarse de que su hijo se sienta cómodo acudiendo a usted para contarle eso”, dijo.

La madre de la víctima dijo que ella y su esposo fueron demasiado duros con su hija al principio, castigándola por violar el toque de queda frente a la pantalla y enviar fotografías a alguien que no conocía.

“No sabíamos lo que esta persona sabía sobre nosotros, así que desmantelamos su habitación, básicamente la tratamos como a una criminal”, dijo la madre. “Lo manejamos completamente mal al principio y más tarde ese día ella se había puesto una tachuela en la muñeca. Entonces, tuvimos que llevarla al hospital local y hacerla que la examinaran”.

También esperaron unos días para contactar a la policía.

“No sabía qué hacer, porque ahora tenemos en nuestro poder imágenes de pornografía infantil”, dijo la madre.

Crocker y Chapman dijeron que los padres y tutores siempre deben comunicarse con la policía.

“Por favor, no se guarde esto para sí mismo ni piense que es sólo un problema localizado”, dijo Crocker. “Que no es. También está afectando a otros. Y podrías evitar que el próximo niño sea víctima haciendo esa llamada telefónica”.

Chapman dijo que los fiscales tienen un objetivo y ese no incluye a las víctimas.

“Estamos reconociendo que los niños son niños”, dijo Chapman. “Toman malas decisiones.

“Toman decisiones que tomaría un niño. El objetivo final no es castigar a ningún niño por tomar decisiones infantiles, sino simplemente tratar de asegurarse de que esas imágenes no terminen en manos de personas que finalmente las explotan”.

La madre con la que habló I-Team dijo que ella y su esposo pensaban que habían hecho todo lo que debían para proteger a sus hijos.

“Teníamos estas reglas establecidas”, dijo. “Habíamos hablado con ellos una y otra vez sobre no hablar con personas que no conoces y no usar aplicaciones. Habíamos visto películas de Lifetime sobre esto.

Habíamos visto ‘Atrapar a un depredador’ con John Stossel. Todas esas cosas. Nunca pensamos que esto nos pasaría a nosotros”.

Su hija luchó por creerle a sus padres cuando le dijeron que la persona que recibía las imágenes que enviaba era un hombre adulto y no la niña de 11 años de la que pensaba que estaba enamorada.

“Creo que pensó que estaba teniendo una relación con esta otra chica”, dijo la madre. “Y al enterarse de que era un adulto que durante varios meses había tenido conversaciones y una relación íntima, quedó devastada”.

Dos años después, su hija tiene ahora 13.

“Ella es una sombra de lo que era, esta niña feliz que conocíamos y que estaba llena de sentido del humor”, dijo la madre. “A veces la vislumbramos, pero es muy raramente”.

La madre dijo que desearía poder volver al momento en que vio por primera vez ese brillo azul proveniente de la puerta del dormitorio de su hija.

“Habría entrado en esa habitación, la habría levantado y le habría dicho: ‘Todo va a estar bien’”, dijo.

“Simplemente no habría estado tan enojado con ella y no la habría culpado por lo que hice”.