Desde CNN hasta Black Lives Matter: las impensadas figuras de izquierda que votarán por Trump en 2024

Todo parece indicar que el 2024 va a ser un año emocionante para EE. UU. en nuevo escenario electoral que probablemente vuelva a enfrentar al republicano Donald Trump y al demócrata Joe Biden para asumir el mandato presidencial de los próximos 4 años.

Debido a que el Partido Demócrata se ha ido corriendo cada vez más hacia la izquierda progresista, las figuras públicas como estrellas de Hollywood, presentadores de TV o líderes de movimientos sociales o marxistas como Black Lives Matters (BLM), solían alinearse a sus filas.

Por otro lado, el Partido Republicano, convocaba más al sector más conservador, religioso y de derecha.

En estos últimos días, han causado gran impacto las declaraciones de dos figuras públicamente de izquierda, al afirmar que valorarían la posibilidad de votar a Donald Trump.

Uno de ellos ha sido Chris Cuomo, reconocido ex presentador de la CNN y hermano del destituido gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo.

En una reciente entrevista con Patrick Bet-David, Adam Sosnick, Tom Ellsworth y Vincent Oshana, Cuomo declaró que está abierto a votar por Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024 si la elección se reduce a Trump y Biden.

Cuomo argumentó que no hay mayor riesgo para Estados Unidos con Trump como presidente que con Biden.

Destacó que durante la presidencia de Trump, Estados Unidos no se enfrentaba a ciertas amenazas a las que sí se enfrenta ahora.

Al ser presionado sobre su perspectiva actual sobre la votación de 2024, Cuomo confesó incertidumbre. «Realmente tendría que ver dónde estamos en ese momento», dijo, despertando la curiosidad sobre su postura política.

«¿Entonces está abierto a un voto a Trump?», le preguntó uno de los presentadores para aclararlo.

«Siempre estoy abierto. Y te voy a decir una cosa. La gente dice, oh, mentira. Tú no has votado a un republicano en tu vida. Error». Cuomo reveló su historial de voto bipartidista: «Y no sólo he-el primer voto que emití fue por un republicano».

Por otro lado, el líder de Black Lives Matter Rhode Island, Mark Fisher, afirmó abiertamente en una entrevista televisiva que respaldará a Donald Trump en las próximas elecciones y que “el Partido Demócrata no es para nosotros”.

El copresentador de Fox & Friends, Lawrence Jones, preguntó: «Esta es mi historia favorita del día porque identifica lo que he visto en la barbería. Todos los hermanos, por alguna razón ahora mismo están cambiando las tendencias. Me pregunto cuál es la gran razón.»

Fisher respondió: «Personalmente creo que es la doble cara de los demócratas, la hipocresía. No somos estúpidos. Los hermanos no son estúpidos. Entendemos cuándo alguien está a nuestro favor y cuándo no. Es obvio que el Partido Demócrata no está a nuestro favor. Sus políticas realmente golpean el corazón de la familia negra y del núcleo familiar».

«Mucha gente está mal informada», continuó Fisher. «No entienden porque no se educan sobre Donald Trump como persona y su historia. Pero, si lo hacen y va a tomar, ya sabes, líderes, educar a los líderes para correr la voz. Creo que sucederá por sí solo. Será orgánico porque personalmente, me encanta el hombre. ¿Cómo podrías no relacionarte con alguien así, como un hombre de verdad?», agregó.

En respuesta, Trump escribió en su red social Truth Social este miércoles:

“Ayer hablé con Mark Fisher, un gran tipo, muy honrado de contar con su apoyo y el de BLM”, escribió Trump. “He hecho más por los negros que cualquier otro presidente (¿Lincoln?), incluida la financiación de 10 años para colegios y universidades históricamente negros, donde no tenían ninguno, zonas de oportunidad, reforma de la justicia penal y mucho más. ¡Gracias, Mark!”