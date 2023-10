Por Enrique Monterroza

Aveces se nos olvida la capacidad todopoderosa de Dios para actuar de maneras que nuestra mente ni se imagina y mucho menos sospecha.

Cuando la duda viene a nuestra vida por medio de la enfermedad, por medio de la escases, por medio de los problemas familiares o laborales o por medio del desanimo, se nos olvida la capacidad enorme que tiene Dios para actuar.

Y es que una de las cosas que no permitirán que las bendiciones de Dios se derramen sobre nuestra vida es la duda, puesto que la duda no es compatible para nada con la fe y confianza que Dios espera de nosotros hacia El.

A veces segados por nuestra ignorancia de lo que Dios es capaz de hacer, creemos que lo que estamos experimentando es tan fuerte que no saldremos de eso, o que es tan difícil que pensamos que ya está todo perdido. Pero: ¡Que equivocados estamos!

Mi Dios es Capaz de hacer todo lo que nuestra mente se reúsa a creer, la Biblia dice que Él es el mismo ayer, ahora y siempre y si por los siglos de los siglos hemos visto su mano poderoso actuando en la necesidad de su pueblo, ESTA VEZ NO SERA LA EXCEPCION.

Es hora de comenzar a creer, de comenzar a confiar, de entender que NUESTRO DIOS ES CAPAZ de hacer eso que nosotros creemos difícil o imposible, Dios es CAPAZ, que no se te olvide, El es CAPAZ.

No sé qué enfermedad es la que te atemoriza, no sé qué situación económica sea la que estés pasando de la cual crees que no saldrás adelante, no importa que situaciones más difíciles hallan en tu familia, yo solo te puedo decir: DIOS ES CAPAZ DE HACER CUALQUIER COSA.

Lo que para nosotros es perdido, para El puede ser convertido, lo que para nosotros es imposible, para El ya está hecho porque EL ES CAPAZ.

Hoy te motivo a creer, a confiar, a depositar tu total confianza en El, teniendo la certeza completa de que EL ES CAPAZ y no te defraudara, pues cumplirá todo lo que bajo su voluntad perfecta esta aprobado para tu vida.

¿Qué es eso de lo que tienes dudas que Dios no pueda hacer?, solo déjame decirte algo y que JAMAS se te olvide por el resto de tu vida:

DIOS ES CAPAZ