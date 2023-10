Directo de Brighton a su mesa…

La mañana de hoy miércoles, me fui a visitar a una área muy importante de la Ciudad de Brighton Colorado, visite a Petrocco Farms.

Es impresionante ver todo lo que se tiene que hacer, los procesos que se tienen que seguir desde el momento de la plantación hasta el momento de recoger la cosecha para llevarla a las tiendas y luego llegue a su mesa.

En esta visita a Petrocco Farms, me recorde mucho de mis origenes y de donde vengo. Me hizo penzar de como muchas veces no valoramos y apreciamos lo que tenemos, y como es que los productos frescos llegan a nuestra mesa. Aprecio mucho todo lo que en Petrocco Farms hacen para cultivar y procesar todo lo que siembran porque esa es parte de nuestra comida diaria.

Aprecio a toda esta gran cantidad de gente que trabaja en las diferentes áreas, desde el personal de oficina y especialmente a los que trabajan en los campos de plantación, en sembrar, en procesar el producto, y seguir todos los requerimientos necesarios para que los productos lleguen frescos y en buen estado nuestra mesa.

Cabe recalcar que muchos de esos trabajadores vienen de nuestros lugares de origen, muchos de Ellos son mexicanos que vienen a trabajar en las labores del campo.

Más adelante le traeremos más de la historía de la Familia Petrocco y de como año con año fielmente siguen sembrando, produciendo y trabajando para que tengamos comida en nuestra mesa…