Durante una entrevista de CNN, el Director de los CDC hizo una admisión crucial.

Según la directora de los CDC, Rochelle Walensky, la vacuna no previene la infección por COVID-19 ni evita que el individuo vacunado transfiera el virus o la variante delta.

Según la directora Walensky, el principal beneficio actual de la vacuna es que probablemente reduce la gravedad de los síntomas.

Como informaron los CDC HOY, (Martes 10) tanto las personas vacunadas como las no vacunadas que ingresan a un restaurante, negocio, organización, evento o lugar de trabajo presentan el mismo peligro para otras personas, entonces, ¿cómo puede hacer una diferencia mostrar una prueba de vacunación?

Además, toda su declaración es ilógica. No hay indicios de que los portadores vacunados asintomáticos sean asintomáticos como resultado de la vacuna. Es casi seguro que hay tantos portadores no vacunados que son asintomáticos como informó Humans Are Free.

En los datos, lo contrario también es cierto. Hay tantos portadores vacunados sintomáticos (es decir, enfermos) como portadores no vacunados sintomáticos (es decir, enfermos). El porcentaje de pacientes vacunados y no vacunados en el hospital es idéntico a la mezcla de personas vacunadas y no vacunadas en el hospital.

La tasa de infección por COVID-19 continúa aumentando en las poblaciones regionales con tasas de vacunación extraordinariamente altas. Sin embargo, el porcentaje de personas vacunadas en los hospitales es el mismo que el de personas vacunadas en la comunidad.

Según NWO Report, casi el 99% de la población de Gibraltar, una península española, está completamente vacunada. Sin embargo, a pesar de la alta tasa de vacunación, los casos de COVID-19 parecen estar aumentando a una tasa del 2.500% cada día.

Los casos de COVID-19 también están aumentando en Islandia, una isla donde casi toda la población adulta está vacunada.

“El país es un paraíso para los vacunadores”, informó el periodista Alex Berenson. “El 90% de las personas entre 40 y 70 y el 98% (!) De las mayores de 70 están completamente vacunadas”.

Entonces, ¿cuál es el valor de un pasaporte de vacunación?